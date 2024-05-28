https://ria.ru/20240528/ukraina-1948862906.html

Нехватка мобилизованных может решить судьбу Украины, пишут СМИ

Нехватка мобилизованных может решить судьбу Украины, пишут СМИ - РИА Новости, 28.05.2024

Нехватка мобилизованных может решить судьбу Украины, пишут СМИ

Недостаток мобилизованных в ВСУ может решить судьбу Киева в конфликте даже при наличии помощи Запада, сообщает телеканал NBC. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T12:34

2024-05-28T12:34

2024-05-28T12:34

в мире

украина

киев

португалия

дмитрий лубинец

вооруженные силы украины

nbc

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Недостаток мобилизованных в ВСУ может решить судьбу Киева в конфликте даже при наличии помощи Запада, сообщает телеканал NBC. "В начале конфликта добровольцы становились в очередь, теперь этот пыл угас и нехватка людей сейчас является проблемой, которая может определить судьбу Украины, даже если она сможет сохранить западную поддержку", - говорится в сообщении. NBC также поговорил с украинскими мужчинами, которые избегают мобилизации. Проживающий в Киеве юрист рассказал, что паникует при виде людей в форме из-за страха мобилизации и опасается, что его телефон выключат. Один из уехавших в Португалию заявил, что опасался мобилизации, но при этом, по рассказам своих друзей знает, что ситуация с нехваткой в военных в ВСУ крайне тяжелая. Отмечается, что все мужчины не стали называть свои полные имена из-за опасений, что их найдут после интервью. При этом в ВСУ заявили телеканалу, что также чувствуют острую нехватку людей и призывают граждан страны идти на фронт, а также рассказали, что смеются над теми, кто выбирает погибнуть в реке при незаконном пересечении границы, а не вступать в ВСУ. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. Как сообщал 5 апреля уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец, с начала года в стране увеличилось количество обращений граждан, связанных с конфликтными ситуациями и резонансными случаями грубой мобилизации представителями военкоматов, при этом ни один военный не понес наказание за превышение полномочий.

https://ria.ru/20240516/ukraine-1946122816.html

https://ria.ru/20240527/moldaviya-1948755957.html

https://ria.ru/20240521/ukraina-1947511640.html

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в мире, украина, киев, португалия, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, nbc