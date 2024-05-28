https://ria.ru/20240528/ukraina-1948839853.html

В США назвали причины провалов Украины в конфликте с Россией

В США назвали причины провалов Украины в конфликте с Россией - РИА Новости, 28.05.2024

В США назвали причины провалов Украины в конфликте с Россией

Неудачная политика президента США Джо Байдена, а также медленный приток американской помощи для Киева стали причиной провалов Украины в конфликте с Россией,... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T11:10

2024-05-28T11:10

2024-05-28T11:38

россия

украина

сша

джо байден

сергей лавров

нато

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Неудачная политика президента США Джо Байдена, а также медленный приток американской помощи для Киева стали причиной провалов Украины в конфликте с Россией, заявил представитель вашингтонского Института по изучению войны (ISW) Джордж Баррос. "Плохая политика Байдена и нехватка оружия вредят борьбе Украины", - пишет газета New York Post, взявшая интервью о Барроса. Как отмечает издание, задержка американской помощи дорого обошлась Киеву, так как заставила его уступить дополнительные территории и вызвала "кризис боевого духа" среди украинских военных. "Украинцы чувствуют себя брошенными. Боевой дух низкий, они не чувствуют поддержки. Они знают, что округ Колумбия (Вашингтон - ред.) ограничивает их способность защищаться... Они не испытывают энтузиазма по поводу участия в боевых действиях, потому что понимают, что есть нехватка материалов, поэтому нет никакой гарантии, что они будут экипированы, вооружены и обучены должным образом ", - заявил Баррос. Он призвал Вашингтон изменить политику, которая "намеренно связывает руки украинцам", не позволяя им бить по территории РФ. В РФ, комментируя высказывания на Западе об ударах по территории РФ, называли их безрассудными и заявляли, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой, Россия будет зеркально отвечать на такие призывы западных политиков. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240528/ukrainskiy-1948811757.html

https://ria.ru/20240527/voyna-1948457320.html

https://ria.ru/20240515/nt-1946069373.html

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украина

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россия, украина, сша, джо байден, сергей лавров, нато