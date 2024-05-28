В США назвали причины провалов Украины в конфликте с Россией
Баррос: нехватка оружия стала причиной провалов Украины в конфликте с Россией
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие в окопе на линии фронта
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие в окопе на линии фронта. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Неудачная политика президента США Джо Байдена, а также медленный приток американской помощи для Киева стали причиной провалов Украины в конфликте с Россией, заявил представитель вашингтонского Института по изучению войны (ISW) Джордж Баррос.
"Плохая политика Байдена и нехватка оружия вредят борьбе Украины", - пишет газета New York Post, взявшая интервью о Барроса.
Как отмечает издание, задержка американской помощи дорого обошлась Киеву, так как заставила его уступить дополнительные территории и вызвала "кризис боевого духа" среди украинских военных.
"Украинцы чувствуют себя брошенными. Боевой дух низкий, они не чувствуют поддержки. Они знают, что округ Колумбия (Вашингтон - ред.) ограничивает их способность защищаться... Они не испытывают энтузиазма по поводу участия в боевых действиях, потому что понимают, что есть нехватка материалов, поэтому нет никакой гарантии, что они будут экипированы, вооружены и обучены должным образом ", - заявил Баррос.
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Он призвал Вашингтон изменить политику, которая "намеренно связывает руки украинцам", не позволяя им бить по территории РФ.
В РФ, комментируя высказывания на Западе об ударах по территории РФ, называли их безрассудными и заявляли, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой, Россия будет зеркально отвечать на такие призывы западных политиков.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.