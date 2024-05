https://ria.ru/20240528/ukraina-1948701486.html

Последняя надежда Украины. Угрозы НАТО вышли на новый уровень

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости, Михаил Катков. На Западе спорят о том, стоит ли позволять Украине наносить удары по России оружием НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг, Великобритания, Польша, Швеция — за. Против — Германия и Италия. В США еще не определились. Какое решение примут и к чему это может привести — в материале РИА Новости.Игра с огнем"Украина имеет право защищаться. В том числе бить по целям на территории России", — сказал Столтенберг в интервью журналу The Economist. Но, по его мнению, напрямую влезать в конфликт и отправлять туда войска не стоит.Так он прокомментировал предложение своего предшественника Фог Расмуссена сбивать российские ракеты и БПЛА из Восточной Европы.Неделю назад 13 американских конгрессменов обратились к главе Пентагона Ллойду Остину с требованием разрешить Киеву бить американским оружием по территории России. В The New York Times утверждают, что Госдеп это поддерживает."По инициативе Госдепартамента в администрации Байдена теперь идут оживленные дискуссии по данному поводу", — сообщает газета, ссылаясь на неназванного чиновника.Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что подобные призывы нацелены на "провоцирование войны до последнего украинца". Глава МИД Сергей Лавров напомнил: поставки оружия Украине — это "игра с огнем", которая мешает мирному урегулированию и втягивает в конфликт НАТО.Реакция союзниковПозиция Зеленского понятна: наносить удары по России всем, что есть. Его огорчает осторожность администрации Байдена.Но и в Берлине не в восторге от подобной перспективы. Шольц настаивает: есть четкие правила поставок и никаких оснований для их изменений нет. Нельзя допустить перерастания украинского конфликта в мировую войну.В Риме высказываются в том же духе. "Выбор Киева — это выбор Киева, но мы не отправим ни одного итальянского военного на Украину. И оборудование, которое отправляет Италия, должно использоваться внутри страны", — сообщил глава МИД и вице-премьер Антонио Таяни.Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон еще 3 мая заявил, что Киев может использовать оружие, предоставленное Лондоном, для ударов по целям России, потому что Москва бьет по украинской территории. При этом он пообещал три миллиарда фунтов стерлингов (3,5 миллиарда евро) военной помощи Украине в год — бессрочно.Министр обороны Швеции Пол Йонсен сослался на международное право, которое, по его словам, позволяет Украине защищаться таким образом.Глава МИД Польши Радослав Сикорский был особенно эмоционален. "Помимо применения ядерного оружия, Россия себя ничем не ограничивает. <…> Постоянные заявления о том, что представляет собой наша собственная красная линия, лишь побуждают Москву адаптировать свои враждебные действия к нашим постоянно меняющимся добровольным ограничениям", — заявил он. Он не верит, что Россия пустит в ход ядерные боеприпасы, потому что американцы якобы обещали уничтожить в этом случае все российские войска обычным оружием.Далекоидущие планыРуководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, член-корреспондент РАН Алексей Арбатов указывает: катастрофа все ближе."Россия принимает меры, чтобы очень сурово предупредить НАТО о возможных последствиях. В частности — посредством двухэтапных учений с нестратегическим ядерным оружием", — сказал он РИА Новости.Вместе с тем, продолжил эксперт, технически странам Североатлантического альянса необязательно добиваться коллективного решения относительно ударов поставляемым Киеву оружием по России. Каждый может определиться сам. Но все же это очень рискованно, поэтому они пытаются согласовать позиции."В США опасаются обмена ядерными ударами. В Польше и Великобритании тоже боятся, но считают, что Вашингтон во всем разберется, а они тем временем наберут внутриполитические очки. По сути, пользуются правом на безответственность", — объясняет Арбатов.Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов отмечает: в построении своей стратегии Москва должна исходить из того, что сражаться приходится не только с Украиной, но и с НАТО."Последние десять лет страны Североатлантического альянса постепенно ужесточали риторику в адрес Москвы и принимали все более враждебные решения. На первых порах они думали, стоит ли вообще помогать Украине, а потом стали снабжать Киев системами ПВО и залпового огня. Каждый раз раздавались голоса тех, кто выступал категорически против, но их возражения всегда успешно преодолевали", — напомнил он.На самом деле Киев уже вовсю применяет западное оружие по территории России, гибнут мирные люди. По мнению эксперта, нынешняя публичная дискуссия — лишь попытка отвлечь внимание европейцев от внутренних проблем.

