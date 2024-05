https://ria.ru/20240528/udobreniya-1948913763.html

Бразильские потребители получили первые партии российских удобрений

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. "ЕвроХим" отгрузил потребителям первые партии удобрений с нового производственного комплекса Serra do Salitre ("Серра-ду-Салитре") в Бразилии, сообщает компания. В 2022 году "ЕвроХим" приобрел незавершенный проект химического фосфатного комплекса у норвежского производителя минудобрений, после чего строительные работы были возобновлены. Комплекс Serra do Salitre был открыт в марте этого этого года с участием президента Бразилии Лулы да Силва. Производственная мощность предприятия составляет один миллион тонн фосфорных удобрений в год. Комплекс призван способствовать удовлетворению потребностей внутреннего рынка Бразилии, обеспечив 15% объемов производства. "Новый комплекс – крупнейший международный производственный проект Группы, построенный с использованием инженерного опыта и экспертизы, накопленных при реализации масштабных проектов в нашей стране", - приводится в сообщении комментарий главы "ЕвроХима" Олега Ширяева. "Согласно статистике Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, за последние 10 лет Бразилия более чем в полтора раза увеличила потребление фосфатов и по объемам его использования занимает третье место в мире после Китая и Индии. При этом, имея собственную сырьевую базу, страна покрывает за счет импорта 70% потребностей в удобрениях", - сказал аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев РИА Новости. По словам исполнительного директора бразильского Национального союза предприятий сырьевой промышленности Бернардо Силва, проект "ЕвроХима" в Serra do Salitre имеет стратегическое значение для Бразилии. "Увеличение местного производства удобрений не только укрепляет двигатель бразильской экономики, которым является агробизнес, но и защищает нашу страну от волатильности рынка и текущих геополитических рисков", - процитировали в компании слова Силвы.

