https://ria.ru/20240528/udobreniya-1948913763.html
Бразильские потребители получили первые партии российских удобрений
Бразильские потребители получили первые партии российских удобрений - РИА Новости, 28.05.2024
Бразильские потребители получили первые партии российских удобрений
"ЕвроХим" отгрузил потребителям первые партии удобрений с нового производственного комплекса Serra do Salitre ("Серра-ду-Салитре") в Бразилии, сообщает... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T15:04
2024-05-28T15:04
2024-05-28T15:14
бразилия
еврохим
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. "ЕвроХим" отгрузил потребителям первые партии удобрений с нового производственного комплекса Serra do Salitre ("Серра-ду-Салитре") в Бразилии, сообщает компания. В 2022 году "ЕвроХим" приобрел незавершенный проект химического фосфатного комплекса у норвежского производителя минудобрений, после чего строительные работы были возобновлены. Комплекс Serra do Salitre был открыт в марте этого этого года с участием президента Бразилии Лулы да Силва. Производственная мощность предприятия составляет один миллион тонн фосфорных удобрений в год. Комплекс призван способствовать удовлетворению потребностей внутреннего рынка Бразилии, обеспечив 15% объемов производства. "Новый комплекс – крупнейший международный производственный проект Группы, построенный с использованием инженерного опыта и экспертизы, накопленных при реализации масштабных проектов в нашей стране", - приводится в сообщении комментарий главы "ЕвроХима" Олега Ширяева. "Согласно статистике Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, за последние 10 лет Бразилия более чем в полтора раза увеличила потребление фосфатов и по объемам его использования занимает третье место в мире после Китая и Индии. При этом, имея собственную сырьевую базу, страна покрывает за счет импорта 70% потребностей в удобрениях", - сказал аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев РИА Новости. По словам исполнительного директора бразильского Национального союза предприятий сырьевой промышленности Бернардо Силва, проект "ЕвроХима" в Serra do Salitre имеет стратегическое значение для Бразилии. "Увеличение местного производства удобрений не только укрепляет двигатель бразильской экономики, которым является агробизнес, но и защищает нашу страну от волатильности рынка и текущих геополитических рисков", - процитировали в компании слова Силвы.
https://ria.ru/20240321/udobreniya-1934594187.html
https://ria.ru/20240410/evrokhim-1939034273.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бразилия, еврохим
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. "ЕвроХим" отгрузил потребителям первые партии удобрений с нового производственного комплекса Serra do Salitre ("Серра-ду-Салитре") в Бразилии, сообщает компания.
В 2022 году "ЕвроХим" приобрел незавершенный проект химического фосфатного комплекса у норвежского производителя минудобрений, после чего строительные работы были возобновлены. Комплекс Serra do Salitre был открыт в марте этого этого года с участием президента Бразилии Лулы да Силва
. Производственная мощность предприятия составляет один миллион тонн фосфорных удобрений в год. Комплекс призван способствовать удовлетворению потребностей внутреннего рынка Бразилии, обеспечив 15% объемов производства.
"Новый комплекс – крупнейший международный производственный проект Группы, построенный с использованием инженерного опыта и экспертизы, накопленных при реализации масштабных проектов в нашей стране", - приводится в сообщении комментарий главы "ЕвроХима" Олега Ширяева.
"Согласно статистике Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, за последние 10 лет Бразилия более чем в полтора раза увеличила потребление фосфатов и по объемам его использования занимает третье место в мире после Китая и Индии. При этом, имея собственную сырьевую базу, страна покрывает за счет импорта 70% потребностей в удобрениях", - сказал аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев РИА Новости.
По словам исполнительного директора бразильского Национального союза предприятий сырьевой промышленности Бернардо Силва, проект "ЕвроХима
" в Serra do Salitre имеет стратегическое значение для Бразилии
. "Увеличение местного производства удобрений не только укрепляет двигатель бразильской экономики, которым является агробизнес, но и защищает нашу страну от волатильности рынка и текущих геополитических рисков", - процитировали в компании слова Силвы.