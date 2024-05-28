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В Новороссийске пройдут учебные стрельбы в акватории Черного моря
В Новороссийске пройдут учебные стрельбы в акватории Черного моря - РИА Новости, 28.05.2024
В Новороссийске пройдут учебные стрельбы в акватории Черного моря
Тренировочные стрельбы пройдут днем и вечером во вторник в акватории Черного моря в Новороссийске, сообщили в администрации города. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T09:04
2024-05-28T09:04
2024-05-28T09:04
черное море
новороссийск
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КРАСНОДАР, 28 мая - РИА Новости. Тренировочные стрельбы пройдут днем и вечером во вторник в акватории Черного моря в Новороссийске, сообщили в администрации города. "Сегодня... в период с 11.00 до 13.00 и с 21.00 до 23.00 в акватории моря будут проводиться учебные стрельбы", - говорится в сообщении со ссылкой на информацию Новороссийской военно-морской базы.
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черное море, новороссийск
Черное море, Новороссийск
В Новороссийске пройдут учебные стрельбы в акватории Черного моря
Администрация города: в Новороссийске пройдут учебные стрельбы 29 мая