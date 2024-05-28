https://ria.ru/20240528/ucheniya-1948818719.html

В Новороссийске пройдут учебные стрельбы в акватории Черного моря

В Новороссийске пройдут учебные стрельбы в акватории Черного моря - РИА Новости, 28.05.2024

В Новороссийске пройдут учебные стрельбы в акватории Черного моря

Тренировочные стрельбы пройдут днем и вечером во вторник в акватории Черного моря в Новороссийске, сообщили в администрации города. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T09:04

2024-05-28T09:04

2024-05-28T09:04

черное море

новороссийск

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КРАСНОДАР, 28 мая - РИА Новости. Тренировочные стрельбы пройдут днем и вечером во вторник в акватории Черного моря в Новороссийске, сообщили в администрации города. "Сегодня... в период с 11.00 до 13.00 и с 21.00 до 23.00 в акватории моря будут проводиться учебные стрельбы", - говорится в сообщении со ссылкой на информацию Новороссийской военно-морской базы.

https://ria.ru/20240521/udary-1947543770.html

черное море

новороссийск

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черное море, новороссийск