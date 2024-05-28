https://ria.ru/20240528/uchastniki_svo-1949012195.html

Минфин предложил вывести доходы участников СВО из-под прогрессивной шкалы

Минфин предложил вывести доходы участников СВО из-под прогрессивной шкалы - РИА Новости, 28.05.2024

Минфин предложил вывести доходы участников СВО из-под прогрессивной шкалы

Минфин России предложил вывести доходы участников специальной военной операции из-под прогрессивной шкалы налога и сохранить для них прежний порядок... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T22:21

2024-05-28T22:21

2024-05-28T22:21

специальная военная операция на украине

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

госдума рф

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Минфин России предложил вывести доходы участников специальной военной операции из-под прогрессивной шкалы налога и сохранить для них прежний порядок налогообложения, говорится в материалах ведомства. Ранее во вторник Минфин опубликовал предложение о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей. "Доходы участников СВО в виде денежного довольствия и иных дополнительных денежных выплат в связи с участием в ней не попадают под повышение НДФЛ, для них сохранится прежний порядок налогообложения", - говорится в документах. "Доходы участников СВО связаны с риском для жизни ради защиты нашей страны. Это соответствует пониманию справедливости в нашем обществе - об этом договорились на площадке Госдумы в ходе парламентских слушаний", - подчеркнули в министерстве.

https://ria.ru/20240523/volodin-1947822202.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф