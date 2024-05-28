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Минфин предложил вывести доходы участников СВО из-под прогрессивной шкалы - РИА Новости, 28.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:21 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/uchastniki_svo-1949012195.html
Минфин предложил вывести доходы участников СВО из-под прогрессивной шкалы
Минфин предложил вывести доходы участников СВО из-под прогрессивной шкалы - РИА Новости, 28.05.2024
Минфин предложил вывести доходы участников СВО из-под прогрессивной шкалы
Минфин России предложил вывести доходы участников специальной военной операции из-под прогрессивной шкалы налога и сохранить для них прежний порядок... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T22:21
2024-05-28T22:21
специальная военная операция на украине
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
госдума рф
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Минфин России предложил вывести доходы участников специальной военной операции из-под прогрессивной шкалы налога и сохранить для них прежний порядок налогообложения, говорится в материалах ведомства. Ранее во вторник Минфин опубликовал предложение о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей. "Доходы участников СВО в виде денежного довольствия и иных дополнительных денежных выплат в связи с участием в ней не попадают под повышение НДФЛ, для них сохранится прежний порядок налогообложения", - говорится в документах. "Доходы участников СВО связаны с риском для жизни ради защиты нашей страны. Это соответствует пониманию справедливости в нашем обществе - об этом договорились на площадке Госдумы в ходе парламентских слушаний", - подчеркнули в министерстве.
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Госдума РФ
Минфин предложил вывести доходы участников СВО из-под прогрессивной шкалы

Минфин заявил, что доходы участников спецоперации не попадают под повышение НДФЛ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТабличка на здании министерства финансов России
Табличка на здании министерства финансов России - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Табличка на здании министерства финансов России. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Минфин России предложил вывести доходы участников специальной военной операции из-под прогрессивной шкалы налога и сохранить для них прежний порядок налогообложения, говорится в материалах ведомства.
Ранее во вторник Минфин опубликовал предложение о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей.
«
"Доходы участников СВО в виде денежного довольствия и иных дополнительных денежных выплат в связи с участием в ней не попадают под повышение НДФЛ, для них сохранится прежний порядок налогообложения", - говорится в документах.
"Доходы участников СВО связаны с риском для жизни ради защиты нашей страны. Это соответствует пониманию справедливости в нашем обществе - об этом договорились на площадке Госдумы в ходе парламентских слушаний", - подчеркнули в министерстве.
Володин: прогрессивная налоговая шкала не коснется участников СВО - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Прогрессивная налоговая шкала не коснется участников спецоперации
23 мая, 10:33
 
Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Госдума РФ
 
 
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