https://ria.ru/20240528/tsvety-1948954080.html

Около 960 тысяч летних цветов высадят в Ростове-на-Дону

Около 960 тысяч летних цветов высадят в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 28.05.2024

Около 960 тысяч летних цветов высадят в Ростове-на-Дону

Около 960 тысяч летних цветов высадят в Ростове-на-Дону к середине июня, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T17:03

2024-05-28T17:03

2024-05-28T17:15

ростовская область

ростов-на-дону

алексей логвиненко

благоустройство

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мая - РИА Новости. Около 960 тысяч летних цветов высадят в Ростове-на-Дону к середине июня, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко."Всего несколько дней отделяют нас от лета, и наши озеленители продолжают активно украшать город летними цветами. Яркие цветочные композиции поднимают настроение, добавляют красок в городской пейзаж", - сказал он. По словам Логвиненко, высадка летних цветов началась в преддверии Дня Великой Победы. Мемориалы, памятные места украсили красная пеларгония, тагетес, колеус, цинерария. В настоящее время цветы высаживают на круговых развязках, на территории въездных групп в районы города, в скверах, вдоль дорог и улиц. "Закончить планируем уже к середине июня. К этому времени город должны украсить около 960 тысяч штук летних цветов таких как тагетес (желтый, оранжевый, микс), петуния, газания, колеус, львиный зев, циния", - уточнил глава городской администрации. Он добавил, что высаживаемые цветы составят компанию многолетним культурам, которые в текущем году зацвели раньше обычного. Так, уже разлились сиреневыми реками по общественным пространствам цветущий котовник и шалфей, хотя период их цветения – июнь, июль. Логвиненко отметил, что ставится задача не просто создать красивые разноцветные зеленые пространства, но и поддерживать их в хорошем состоянии в течение всего теплого сезона. Именно поэтому коммунальные службы каждый день ухаживают за ними: пропалывают клумбы и цветники, поливают, рыхлят землю. Такие мероприятия необходимы для развития растений и их сохранения до самой осени.

https://ria.ru/20240527/dni-1948760457.html

https://ria.ru/20240527/natsproekt-1948750211.html

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ростов-на-дону, алексей логвиненко, благоустройство