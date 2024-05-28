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Около 960 тысяч летних цветов высадят в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 28.05.2024
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Ростовская область
 
17:03 28.05.2024 (обновлено: 17:15 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/tsvety-1948954080.html
Около 960 тысяч летних цветов высадят в Ростове-на-Дону
Около 960 тысяч летних цветов высадят в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 28.05.2024
Около 960 тысяч летних цветов высадят в Ростове-на-Дону
Около 960 тысяч летних цветов высадят в Ростове-на-Дону к середине июня, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T17:03
2024-05-28T17:15
ростовская область
ростов-на-дону
алексей логвиненко
благоустройство
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мая - РИА Новости. Около 960 тысяч летних цветов высадят в Ростове-на-Дону к середине июня, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко."Всего несколько дней отделяют нас от лета, и наши озеленители продолжают активно украшать город летними цветами. Яркие цветочные композиции поднимают настроение, добавляют красок в городской пейзаж", - сказал он. По словам Логвиненко, высадка летних цветов началась в преддверии Дня Великой Победы. Мемориалы, памятные места украсили красная пеларгония, тагетес, колеус, цинерария. В настоящее время цветы высаживают на круговых развязках, на территории въездных групп в районы города, в скверах, вдоль дорог и улиц. "Закончить планируем уже к середине июня. К этому времени город должны украсить около 960 тысяч штук летних цветов таких как тагетес (желтый, оранжевый, микс), петуния, газания, колеус, львиный зев, циния", - уточнил глава городской администрации. Он добавил, что высаживаемые цветы составят компанию многолетним культурам, которые в текущем году зацвели раньше обычного. Так, уже разлились сиреневыми реками по общественным пространствам цветущий котовник и шалфей, хотя период их цветения – июнь, июль. Логвиненко отметил, что ставится задача не просто создать красивые разноцветные зеленые пространства, но и поддерживать их в хорошем состоянии в течение всего теплого сезона. Именно поэтому коммунальные службы каждый день ухаживают за ними: пропалывают клумбы и цветники, поливают, рыхлят землю. Такие мероприятия необходимы для развития растений и их сохранения до самой осени.
https://ria.ru/20240527/dni-1948760457.html
https://ria.ru/20240527/natsproekt-1948750211.html
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ростов-на-дону, алексей логвиненко, благоустройство
Ростовская область , Ростов-на-Дону, Алексей Логвиненко, Благоустройство

Около 960 тысяч летних цветов высадят в Ростове-на-Дону

© Фото предоставлено пресс-службой администрации г. Ростова-на-ДонуЛетние цветы в Ростове-на-Дону
Летние цветы в Ростове-на-Дону
© Фото предоставлено пресс-службой администрации г. Ростова-на-Дону
Летние цветы в Ростове-на-Дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 мая - РИА Новости. Около 960 тысяч летних цветов высадят в Ростове-на-Дону к середине июня, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко.
"Всего несколько дней отделяют нас от лета, и наши озеленители продолжают активно украшать город летними цветами. Яркие цветочные композиции поднимают настроение, добавляют красок в городской пейзаж", - сказал он.
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По словам Логвиненко, высадка летних цветов началась в преддверии Дня Великой Победы. Мемориалы, памятные места украсили красная пеларгония, тагетес, колеус, цинерария. В настоящее время цветы высаживают на круговых развязках, на территории въездных групп в районы города, в скверах, вдоль дорог и улиц.
"Закончить планируем уже к середине июня. К этому времени город должны украсить около 960 тысяч штук летних цветов таких как тагетес (желтый, оранжевый, микс), петуния, газания, колеус, львиный зев, циния", - уточнил глава городской администрации.
Он добавил, что высаживаемые цветы составят компанию многолетним культурам, которые в текущем году зацвели раньше обычного. Так, уже разлились сиреневыми реками по общественным пространствам цветущий котовник и шалфей, хотя период их цветения – июнь, июль.
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Логвиненко отметил, что ставится задача не просто создать красивые разноцветные зеленые пространства, но и поддерживать их в хорошем состоянии в течение всего теплого сезона. Именно поэтому коммунальные службы каждый день ухаживают за ними: пропалывают клумбы и цветники, поливают, рыхлят землю. Такие мероприятия необходимы для развития растений и их сохранения до самой осени.
 
Ростовская областьРостов-на-ДонуАлексей ЛогвиненкоБлагоустройство
 
 
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