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В Польше забили тревогу, что НАТО оставит ее один на один с Россией - РИА Новости, 28.05.2024
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20:42 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/trevoga-1948999554.html
В Польше забили тревогу, что НАТО оставит ее один на один с Россией
В Польше забили тревогу, что НАТО оставит ее один на один с Россией - РИА Новости, 28.05.2024
В Польше забили тревогу, что НАТО оставит ее один на один с Россией
Полковник Петр Левандовский из польского Центра подготовки войск территориальной обороны назвал "оптимистичным сценарием" слова бывшего командующего сухопутными РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T20:42
2024-05-28T20:42
россия
польша
европа
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Полковник Петр Левандовский из польского Центра подготовки войск территориальной обороны назвал "оптимистичным сценарием" слова бывшего командующего сухопутными войсками США в Европе генерала Бенджамина Ходжеса о том, что в случае конфликта с Россией Польше, Румынии и Литве придется ждать помощь НАТО две недели. Об этом военный заявил интернет-порталу Onet."Две недели — это оптимистический сценарий. Для развертывания столь многочисленных сил быстрого реагирования, когда НАТО уже будет ими располагать, нужно время", — заявил Левандовский. Он пояснил, что крупные силы быстрого реагирования в настоящее время в рамках НАТО все еще отсутствуют. Планируется создать такие подразделения общей численностью в 100 тысяч солдат.Говоря об уже развернутых на восточном фланге альянса силах, Левандовский назвал их потенциал "гомеопатическим". "Они не подходят для полномасштабной войны, могут решать задачи максимум в рамках горячих столкновений гибридного характера", — добавил он.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240528/polsha-1948927323.html
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россия, польша, европа, нато, в мире
Россия, Польша, Европа, НАТО, В мире
В Польше забили тревогу, что НАТО оставит ее один на один с Россией

Полковник Левандовский усомнился в способности НАТО помочь Польше за две недели

© AP Photo / Czarek SokolowskiАмериканские танки "Абрамс" армии Польши во время парада, посвященного дню Войска Польского, в Варшаве
Американские танки Абрамс армии Польши во время парада, посвященного дню Войска Польского, в Варшаве - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Американские танки "Абрамс" армии Польши во время парада, посвященного дню Войска Польского, в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Полковник Петр Левандовский из польского Центра подготовки войск территориальной обороны назвал "оптимистичным сценарием" слова бывшего командующего сухопутными войсками США в Европе генерала Бенджамина Ходжеса о том, что в случае конфликта с Россией Польше, Румынии и Литве придется ждать помощь НАТО две недели. Об этом военный заявил интернет-порталу Onet.
"Две недели — это оптимистический сценарий. Для развертывания столь многочисленных сил быстрого реагирования, когда НАТО уже будет ими располагать, нужно время", — заявил Левандовский. Он пояснил, что крупные силы быстрого реагирования в настоящее время в рамках НАТО все еще отсутствуют. Планируется создать такие подразделения общей численностью в 100 тысяч солдат.
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Говоря об уже развернутых на восточном фланге альянса силах, Левандовский назвал их потенциал "гомеопатическим". "Они не подходят для полномасштабной войны, могут решать задачи максимум в рамках горячих столкновений гибридного характера", — добавил он.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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