https://ria.ru/20240528/trevoga-1948806548.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.05.2024
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Черкасской и Киевской областях Украины, также тревога сохраняется в Харьковской области, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T04:09
2024-05-28T04:09
2024-05-28T04:09
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черкасской и Киевской областях Украины, также тревога сохраняется в Харьковской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревогу в 3.21 объявили в Черкасской области, а в 3.59 - в Киевской. Тревога в Харьковской области продолжает действовать с 0.22. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Россия, Киевская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Черкасской и Киевской областях Украины объявили воздушную тревогу