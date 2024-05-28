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В Армении приостановили трансляцию российского Первого канала - РИА Новости, 28.05.2024
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21:58 28.05.2024 (обновлено: 22:59 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/translyatsiya-1949008783.html
В Армении приостановили трансляцию российского Первого канала
В Армении приостановили трансляцию российского Первого канала - РИА Новости, 28.05.2024
В Армении приостановили трансляцию российского Первого канала
В Армении временно приостановлена трансляция российского Первого канала на общественном мультиплексе, сообщил министр высокотехнологической промышленности... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T21:58
2024-05-28T22:59
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ЕРЕВАН, 28 мая — РИА Новости. В Армении временно приостановлена трансляция российского Первого канала на общественном мультиплексе, сообщил министр высокотехнологической промышленности республики Мхитар Айрапетян."Согласно действующему договору между ЗАО "Телевизионная и радиовещательная сеть Армении" и АО "Первый канал. Всемирная сеть", Первый канал не выполнил свои договорные обязательства, накопив 2,5-месячную задолженность. Вещание российского канала в общественном мультиплексе временно приостановлено до полного погашения долга", — заявил министр госагентству Арменпресс.
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армения, первый канал (телеканал), в мире
Армения, Первый канал (телеканал), В мире
В Армении приостановили трансляцию российского Первого канала

В Армении приостановили трансляцию Первого канала на общественном мультиплексе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБаннер Первого канала на здании телецентра "Останкино"
Баннер Первого канала на здании телецентра Останкино - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Баннер Первого канала на здании телецентра "Останкино". Архивное фото
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ЕРЕВАН, 28 мая — РИА Новости. В Армении временно приостановлена трансляция российского Первого канала на общественном мультиплексе, сообщил министр высокотехнологической промышленности республики Мхитар Айрапетян.
"Согласно действующему договору между ЗАО "Телевизионная и радиовещательная сеть Армении" и АО "Первый канал. Всемирная сеть", Первый канал не выполнил свои договорные обязательства, накопив 2,5-месячную задолженность. Вещание российского канала в общественном мультиплексе временно приостановлено до полного погашения долга", — заявил министр госагентству Арменпресс.
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