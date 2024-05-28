https://ria.ru/20240528/translyatsiya-1949008783.html
В Армении приостановили трансляцию российского Первого канала
В Армении приостановили трансляцию российского Первого канала - РИА Новости, 28.05.2024
В Армении приостановили трансляцию российского Первого канала
В Армении временно приостановлена трансляция российского Первого канала на общественном мультиплексе, сообщил министр высокотехнологической промышленности... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T21:58
2024-05-28T21:58
2024-05-28T22:59
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ЕРЕВАН, 28 мая — РИА Новости. В Армении временно приостановлена трансляция российского Первого канала на общественном мультиплексе, сообщил министр высокотехнологической промышленности республики Мхитар Айрапетян."Согласно действующему договору между ЗАО "Телевизионная и радиовещательная сеть Армении" и АО "Первый канал. Всемирная сеть", Первый канал не выполнил свои договорные обязательства, накопив 2,5-месячную задолженность. Вещание российского канала в общественном мультиплексе временно приостановлено до полного погашения долга", — заявил министр госагентству Арменпресс.
https://ria.ru/20240329/armeniya-1936562641.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, первый канал (телеканал), в мире
Армения, Первый канал (телеканал), В мире
В Армении приостановили трансляцию российского Первого канала
В Армении приостановили трансляцию Первого канала на общественном мультиплексе
ЕРЕВАН, 28 мая — РИА Новости. В Армении временно приостановлена трансляция российского Первого канала на общественном мультиплексе, сообщил министр высокотехнологической промышленности республики Мхитар Айрапетян.
"Согласно действующему договору между ЗАО "Телевизионная и радиовещательная сеть Армении" и АО "Первый канал. Всемирная сеть", Первый канал не выполнил свои договорные обязательства, накопив 2,5-месячную задолженность. Вещание российского канала в общественном мультиплексе временно приостановлено до полного погашения долга", — заявил министр госагентству Арменпресс.