https://ria.ru/20240528/tornado-1948859193.html

Число погибших при торнадо в США возросло до 23 человек

Число погибших при торнадо в США возросло до 23 человек - РИА Новости, 28.05.2024

Число погибших при торнадо в США возросло до 23 человек

Число погибших в США в результате мощных торнадо и ураганов возросло до 23, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T12:22

2024-05-28T12:22

2024-05-28T12:36

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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Число погибших в США в результате мощных торнадо и ураганов возросло до 23, сообщает телеканал CNN. Ранее телеканал сообщал о 21 погибшем, включая четверых детей. "По меньшей мере 23 человека, включая четверых детей, погибли в Техасе, Оклахоме, Арканзасе, Кентукки и Алабаме после того, как непогода и торнадо обрушились на центральные (районы) США на выходных", - говорится в сообщении телеканала. В понедельник CNN сообщал, что более 110 миллионов человек в США находятся под угрозой значительного ухудшения погодных условий. Ранее глава Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) страны Рик Спинрад заявил о том, что США в этом году могут столкнуться с наибольшим числом ураганов и штормов за всю историю наблюдений. В частности, NOAA ожидает от 17 до 26 штормов, которым будут даны названия с максимальной скоростью не менее 39 миль в час (62,7 км/ч), от 8 до 13 ураганов и 4-7 сильных ураганов от третьей до пятой категории.

https://ria.ru/20240527/ugroza-1948794999.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, техас, оклахома