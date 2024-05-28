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Число погибших при торнадо в США возросло до 23 человек - РИА Новости, 28.05.2024
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12:22 28.05.2024 (обновлено: 12:36 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/tornado-1948859193.html
Число погибших при торнадо в США возросло до 23 человек
Число погибших при торнадо в США возросло до 23 человек - РИА Новости, 28.05.2024
Число погибших при торнадо в США возросло до 23 человек
Число погибших в США в результате мощных торнадо и ураганов возросло до 23, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T12:22
2024-05-28T12:36
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Число погибших в США в результате мощных торнадо и ураганов возросло до 23, сообщает телеканал CNN. Ранее телеканал сообщал о 21 погибшем, включая четверых детей. "По меньшей мере 23 человека, включая четверых детей, погибли в Техасе, Оклахоме, Арканзасе, Кентукки и Алабаме после того, как непогода и торнадо обрушились на центральные (районы) США на выходных", - говорится в сообщении телеканала. В понедельник CNN сообщал, что более 110 миллионов человек в США находятся под угрозой значительного ухудшения погодных условий. Ранее глава Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) страны Рик Спинрад заявил о том, что США в этом году могут столкнуться с наибольшим числом ураганов и штормов за всю историю наблюдений. В частности, NOAA ожидает от 17 до 26 штормов, которым будут даны названия с максимальной скоростью не менее 39 миль в час (62,7 км/ч), от 8 до 13 ураганов и 4-7 сильных ураганов от третьей до пятой категории.
https://ria.ru/20240527/ugroza-1948794999.html
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в мире, сша, техас, оклахома
В мире, США, Техас, Оклахома
Число погибших при торнадо в США возросло до 23 человек

Число погибших во время торнадо и ураганов в США возросло до 23

© AP Photo / Julio CortezРазрушенные дома после торнадо в Техасе
Разрушенные дома после торнадо в Техасе - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© AP Photo / Julio Cortez
Разрушенные дома после торнадо в Техасе
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Число погибших в США в результате мощных торнадо и ураганов возросло до 23, сообщает телеканал CNN.
Ранее телеканал сообщал о 21 погибшем, включая четверых детей.
Торнадо в США - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Жителей Вашингтона и его окрестностей предупредили об угрозе торнадо
27 мая, 23:30
"По меньшей мере 23 человека, включая четверых детей, погибли в Техасе, Оклахоме, Арканзасе, Кентукки и Алабаме после того, как непогода и торнадо обрушились на центральные (районы) США на выходных", - говорится в сообщении телеканала.
В понедельник CNN сообщал, что более 110 миллионов человек в США находятся под угрозой значительного ухудшения погодных условий.
Ранее глава Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) страны Рик Спинрад заявил о том, что США в этом году могут столкнуться с наибольшим числом ураганов и штормов за всю историю наблюдений. В частности, NOAA ожидает от 17 до 26 штормов, которым будут даны названия с максимальной скоростью не менее 39 миль в час (62,7 км/ч), от 8 до 13 ураганов и 4-7 сильных ураганов от третьей до пятой категории.
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