В США решили повторить спуск к "Титанику", чтобы доказать его безопасность
WSJ: миллиардер из США хочет повторить спуск к "Титанику" на подводном аппарате
© AP Photo / Institute for Exploration, Center for Archaeological Oceanography/University of Rhode Island/NOAA Office of Ocean ExplorationОбломки лодки рядом с затонувшим "Титаником" на дне Атлантического океана
© AP Photo / Institute for Exploration, Center for Archaeological Oceanography/University of Rhode Island/NOAA Office of Ocean Exploration
Обломки лодки рядом с затонувшим "Титаником" на дне Атлантического океана. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Американский миллиардер Ларри Коннор намерен повторить спуск к затонувшему "Титанику" на подводном аппарате, чтобы доказать безопасность этого маршрута, пишет газета The Wall Street Journal.
Как уточняется, мужчина — инвестор в недвижимость из штата Огайо. Для реализации идеи он обратился к Патрику Лэйхи, основателю и главе компании Triton Submarines.
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"Он (Коннор. — Прим. ред.) позвонил мне и сказал: "Знаете, нам нужно построить подлодку, которая сможет многократно и безопасно погружаться на глубину (уровня "Титаника") и продемонстрировать всему миру, что это можно сделать, а "Титан" (погибший батискаф) был просто бандурой", — рассказал Лэйхи.
Как предполагается, совместное путешествие Коннора и Лэйхи должно состояться на двуместной подводной лодке проекта Triton 4000/2 Abyssal Explorer стоимостью 20 миллионов долларов. В этом названии цифра 4000 означает глубину погружения в метрах — примерно на 200 метров ниже, чем у затонувшего "Титаника", который покоится на глубине 3800 метров.
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"Я хочу показать людям во всем мире, что океан — это чрезвычайно мощная стихия, но она может быть прекрасной, приятной и действительно меняющей жизнь, если подойти к этому правильно", — заявил инвестор в интервью изданию.
Туристический аппарат "Титан" пропал 18 июня 2023 года во время спуска к "Титанику" — океанскому лайнеру, который затонул в Северной Атлантике в 1912 году на глубине 3,8 километра. Связь с батискафом, на борту которого находились пять человек, пропала менее чем через два часа после его погружения. Спустя четыре дня спасатели нашли обломки аппарата, полностью разрушившегося из-за имплозии — направленного внутрь взрыва. Фрагменты конструкции вместе с предполагаемыми останками членов экипажа позднее подняли на поверхность.
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