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В Харькове прогремела серия взрывов, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:49 28.05.2024 (обновлено: 17:04 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/svo-1948948343.html
В Харькове прогремела серия взрывов, сообщили СМИ
В Харькове прогремела серия взрывов, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.05.2024
В Харькове прогремела серия взрывов, сообщили СМИ
Серия взрывов вновь прогремела во вторник в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T16:49
2024-05-28T17:04
харьков
харьковская область
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Серия взрывов вновь прогремела во вторник в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области воздушная тревога звучит уже час. В Харькове прогремела серия взрывов", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала.Официальной информации о взрывах пока не поступало.
https://ria.ru/20240512/kharkov-1945423104.html
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харьков
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харьков, харьковская область
Харьков, Харьковская область, Специальная военная операция на Украине
В Харькове прогремела серия взрывов, сообщили СМИ

"Общественное": в Харькове на фоне воздушной тревоги прогремела серия взрывов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПоврежденный в результате обстрелов дорожный указатель в зоне СВО
Поврежденный в результате обстрелов дорожный указатель в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Поврежденный в результате обстрелов дорожный указатель в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Серия взрывов вновь прогремела во вторник в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области воздушная тревога звучит уже час.
Пожарные на Украине - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
В Харькове после воздушной тревоги прогремели взрывы
12 мая, 16:30
В Харькове прогремела серия взрывов", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала.
Официальной информации о взрывах пока не поступало.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
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22 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковХарьковская область
 
 
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