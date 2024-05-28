https://ria.ru/20240528/svo-1948948343.html
В Харькове прогремела серия взрывов, сообщили СМИ
В Харькове прогремела серия взрывов, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.05.2024
В Харькове прогремела серия взрывов, сообщили СМИ
Серия взрывов вновь прогремела во вторник в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T16:49
2024-05-28T16:49
2024-05-28T17:04
харьков
харьковская область
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Серия взрывов вновь прогремела во вторник в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области воздушная тревога звучит уже час. В Харькове прогремела серия взрывов", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала.Официальной информации о взрывах пока не поступало.
https://ria.ru/20240512/kharkov-1945423104.html
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харьков
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харьков, харьковская область
Харьков, Харьковская область, Специальная военная операция на Украине
В Харькове прогремела серия взрывов, сообщили СМИ
"Общественное": в Харькове на фоне воздушной тревоги прогремела серия взрывов