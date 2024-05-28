https://ria.ru/20240528/svo-1948948343.html

В Харькове прогремела серия взрывов, сообщили СМИ

В Харькове прогремела серия взрывов, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.05.2024

В Харькове прогремела серия взрывов, сообщили СМИ

Серия взрывов вновь прогремела во вторник в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T16:49

2024-05-28T16:49

2024-05-28T17:04

харьков

харьковская область

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Серия взрывов вновь прогремела во вторник в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области воздушная тревога звучит уже час. В Харькове прогремела серия взрывов", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала.Официальной информации о взрывах пока не поступало.

https://ria.ru/20240512/kharkov-1945423104.html

https://ria.ru/20240522/ukraina-1947444052.html

харьков

харьковская область

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харьков, харьковская область