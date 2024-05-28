https://ria.ru/20240528/svo-1948877622.html

Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение

Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 28.05.2024

Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение

Бойцы группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T13:07

2024-05-28T13:07

2024-05-28T14:59

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 47-й механизированной бригады ВСУ, 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Евгеновка, Сокол и Карловка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, удалось отразить шесть контратак штурмовых групп 23-й, 24-й, 47-й механизированных, 144-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ возле населенных пунктов Шумы, Очеретино, Новоалександровка, Новопокровское, Соловьево и Уманское.Потери противника составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе поражены:Группировка войск "Север"Солдаты группировки войск "Север" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 3-й танковой бригад ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны в районах Петропавловки и Липцов в Харьковской области. Кроме того, удалось отразить пять контратак украинских штурмовых отрядов возле Волчанска и Старицы.Потери противника составили:Помимо этого, при контрбатарейной борьбе поражены:Группировка войск "Запад"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 57-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Купянска в Харьковской области и Красного Лимана в Донецкой Народной Республике. Также отражены три контратаки штурмовых отрядов 115-й механизированной бригады ВСУ и 31-й бригады Нацгвардии Украины возле Белогоровки и Червоной Дибровы в ЛНР.Потери противника составили:Группировка войск "Юг"Бойцы группировки войск "Юг" улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Ивано-Дарьевки, Красногоровки и Константиновки в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Группировка войск "Восток"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 128-й бригады территориальной обороны возле Урожайного и Макаровки в ДНР.Потери противника составили:Группировка войск "Днепр"Бойцы группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты в районе Тягинки в Херсонской области.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, артиллерия, ракетные войска и беспилотники поразили живую силу и технику ВСУ в 118 районах. Средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-29, уничтожили 39 дронов, оперативно-тактическую ракету ATACMS и реактивный снаряд HIMARS производства США, а также семь управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции.

https://ria.ru/20240528/poterya-1948835968.html

https://ria.ru/20240528/bouz-1948819745.html

https://ria.ru/20240528/nrk-1948835131.html

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безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сша, в мире