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Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение
Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 28.05.2024
Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение
Бойцы группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T13:07
2024-05-28T13:07
2024-05-28T14:59
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 47-й механизированной бригады ВСУ, 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Евгеновка, Сокол и Карловка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, удалось отразить шесть контратак штурмовых групп 23-й, 24-й, 47-й механизированных, 144-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ возле населенных пунктов Шумы, Очеретино, Новоалександровка, Новопокровское, Соловьево и Уманское.Потери противника составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе поражены:Группировка войск "Север"Солдаты группировки войск "Север" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 3-й танковой бригад ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны в районах Петропавловки и Липцов в Харьковской области. Кроме того, удалось отразить пять контратак украинских штурмовых отрядов возле Волчанска и Старицы.Потери противника составили:Помимо этого, при контрбатарейной борьбе поражены:Группировка войск "Запад"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 57-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Купянска в Харьковской области и Красного Лимана в Донецкой Народной Республике. Также отражены три контратаки штурмовых отрядов 115-й механизированной бригады ВСУ и 31-й бригады Нацгвардии Украины возле Белогоровки и Червоной Дибровы в ЛНР.Потери противника составили:Группировка войск "Юг"Бойцы группировки войск "Юг" улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Ивано-Дарьевки, Красногоровки и Константиновки в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Группировка войск "Восток"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 128-й бригады территориальной обороны возле Урожайного и Макаровки в ДНР.Потери противника составили:Группировка войск "Днепр"Бойцы группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты в районе Тягинки в Херсонской области.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, артиллерия, ракетные войска и беспилотники поразили живую силу и технику ВСУ в 118 районах. Средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-29, уничтожили 39 дронов, оперативно-тактическую ракету ATACMS и реактивный снаряд HIMARS производства США, а также семь управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции.
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безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, США, В мире
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны.
«
"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 47-й механизированной бригады ВСУ, 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Евгеновка, Сокол и Карловка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
Кроме того, удалось отразить шесть контратак штурмовых групп 23-й, 24-й, 47-й механизированных, 144-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ возле населенных пунктов Шумы, Очеретино, Новоалександровка, Новопокровское, Соловьево и Уманское.
Потери противника составили:
- до 405 военнослужащих;
- две боевые машины пехоты, включая БМП Bradley производства США;
- шесть автомобилей.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе поражены:
- две гаубицы М777 производства США;
- две гаубицы "Мста-Б";
- гаубица Д-20;
- самоходная артиллерийская установка "Гвоздика";
- гаубица Д-30.
Группировка войск "Север"
Солдаты группировки войск "Север" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 3-й танковой бригад ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны в районах Петропавловки и Липцов в Харьковской области
. Кроме того, удалось отразить пять контратак украинских штурмовых отрядов возле Волчанска
и Старицы.
Потери противника составили:
- до 285 военнослужащих;
- три боевые бронированные машины;
- шесть автомобилей.
Помимо этого, при контрбатарейной борьбе поражены:
- две самоходные артиллерийские установки "Богдана";
- гаубица М777 производства США;
- гаубица CAESAR производства Франции;
- гаубица Д-30;
- четыре боевые машины РСЗО БМ-21 "Град" и RM-70 Vampire производства Чехии.
Группировка войск "Запад"
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 57-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах Купянска в Харьковской области и Красного Лимана
в Донецкой Народной Республике. Также отражены три контратаки штурмовых отрядов 115-й механизированной бригады ВСУ и 31-й бригады Нацгвардии Украины
возле Белогоровки и Червоной Дибровы в ЛНР
.
Потери противника составили:
- до 160 военнослужащих;
- две боевые машины пехоты;
- семь автомобилей;
- самоходная артиллерийская установка "Богдана";
- гаубица М777 производства США;
- самоходная артиллерийская установка Krab производства Польши;
- две гаубицы Д-30.
Бойцы группировки войск "Юг" улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение живой силе и технике 54-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Ивано-Дарьевки, Красногоровки
и Константиновки
в Донецкой Народной Республике.
Потери противника составили:
- свыше 700 военнослужащих;
- три боевые бронированные машины;
- шесть автомобилей;
- две гаубицы Д-20;
- гаубица Д-30;
- орудие М119 производства США.
Группировка войск "Восток"
Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 128-й бригады территориальной обороны возле Урожайного и Макаровки в ДНР.
Потери противника составили:
- до 165 военнослужащих;
- четыре автомобиля;
- две гаубицы М777 производства США;
- две самоходные артиллерийские установки Krab производства Польши;
- буксируемая гаубица FH-70 производства Великобритании.
Группировка войск "Днепр"
Бойцы группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты в районе Тягинки в Херсонской области
.
Потери противника составили:
- до 45 военнослужащих;
- четыре автомобиля;
- гаубица Д-30.
Всего за сутки российские авиация, артиллерия, ракетные войска и беспилотники поразили живую силу и технику ВСУ в 118 районах. Средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-29
, уничтожили 39 дронов, оперативно-тактическую ракету ATACMS и реактивный снаряд HIMARS производства США, а также семь управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции.