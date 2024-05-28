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СМИ: стрелявшего в Фицо перевели в психиатрическое отделение
СМИ: стрелявшего в Фицо перевели в психиатрическое отделение - РИА Новости, 28.05.2024
СМИ: стрелявшего в Фицо перевели в психиатрическое отделение
Юрай Цинтула, который совершил в середине мая покушение на премьера Словакии Роберта Фицо, переведен в психиатрическое отделение тюремной больницы, сообщил... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T21:53
2024-05-28T21:53
2024-05-28T21:53
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покушение на премьер-министра словакии фицо
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БРАТИСЛАВА, 28 мая - РИА Новости. Юрай Цинтула, который совершил в середине мая покушение на премьера Словакии Роберта Фицо, переведен в психиатрическое отделение тюремной больницы, сообщил словацкий телеканал Markiza."Юрай Цинтула находится в тюремной больницы города Тренчин (на западе Словакии - ред.). Официально неизвестно, какие у него проблемы со здоровьем. По нашим данным, он должен находиться в психиатрическом отделении", - говорится в информации телеканала. По данным телеканала, 71-летний Цинтула находится под круглосуточным наблюдением, а его перевод в это учреждение мог быть сделан в профилактических целях. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала стрелявшего на месте. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами, был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. МВД республики изначально сообщало о том, что стрелявший действовал один, но на данный момент следователи проверяют версию того, что у нападавшего могли быть и сообщники. Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. Премьер Словакии также высказывался против отправки военных на Украину.
https://ria.ru/20240526/zelenskiy-1948457475.html
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в мире, украина, словакия, роберт фицо, нато, покушение на премьер-министра словакии фицо
В мире, Украина, Словакия, Роберт Фицо, НАТО, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
СМИ: стрелявшего в Фицо перевели в психиатрическое отделение
Markiza: стрелявшего в премьера Фицо перевели в психиатрическое отделение