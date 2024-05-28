https://ria.ru/20240528/stazhirovka-1948788215.html

Компании ОЭЗ "Технополис Москва" примут на стажировку более 400 студентов

Компании ОЭЗ "Технополис Москва" примут на стажировку более 400 студентов - РИА Новости, 28.05.2024

Компании ОЭЗ "Технополис Москва" примут на стажировку более 400 студентов

В текущем году компании ОЭЗ "Технополис Москва" могут принять на практику свыше 400 будущих инженеров, техников, слесарей и токарей, рассказал министр... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T07:13

2024-05-28T07:13

2024-05-28T07:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

общество

владислав овчинский

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948788070_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_565b534f28ab0f03f18d88dd635bd198.jpg

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В текущем году компании ОЭЗ "Технополис Москва" могут принять на практику свыше 400 будущих инженеров, техников, слесарей и токарей, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Он добавил, что помощь в подборе молодых кадров для прохождения стажировок на востребованные и дефицитные вакансии оказывает проект ОЭЗ столицы "Техностажировка", который действует с 2022 года.Всего за время существования проекта профессиональные навыки на высокотехнологичных производствах отточили более 1,2 тысячи учащихся вузов и средних специальных заведений."Студенты вузов и колледжей столицы имеют возможность развить свои профессиональные навыки в ОЭЗ столицы, где работают более 200 высокотехнологичных предприятий. Они задействованы в технологических процессах выпуска микроэлектроники, лекарств, медоборудовании, обслуживании техники. В 2024 году свыше 60 предприятий готовы принять на стажировку более 400 учащихся", - сообщил Овчинский, слова которого привели в пресс-службе ДИПП.По его словам, компании ожидают у себя будущих дипломированных инженеров, но растет спрос и на студентов среднетехнических специальностей – слесарей, токарей, механиков.Отмечается, что один из опорных НИИ отрасли микроэлектроники, который занимается разработкой и выпуском критически важной продукции, готов познакомить с производством более ста будущих специалистов, один из лидеров по выпуску чипов ждет 60 студентов, компания по выпуску онкопрепаратов – 30.В прошлом году проект "Техностажировка" оказал содействие в прохождении производственной практике 380 учащимся образовательных учреждений, многие из них впоследствии получили приглашение на работу. К примеру, бывшая студентка РХТУ им. Д.И. Менделеева была трудоустроена инженером-технологом твердых лекарственных форм на фармацевтический завод "Р-Опра" после прохождения пятимесячной стажировки. Предприятие, являющееся резидентом особой экономической зоны Москвы, производит широкий спектр жизненно важных лекарств в рамках офсетного контракта с городом.19-летняя студентка МГТУ им. Баумана на втором курсе попала в компанию "АртЛайн Технолоджи", которая является единственным производителем шасси для болидов международного класса "Формула-3" на территории стран СНГ и Восточной Европы. Стажировка помогла девушке попробовать себя в качестве инженера-конструктора. В штате предприятия работают 4 специалиста, пришедшие в разное время на стажировку. Сейчас здесь открыты вакансии "инженер-конструктор" и "инженер-механик".В свою очередь, генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дёгтев заявил, что ОЭЗ Москвы и предприятия-резиденты заключили свыше 30 соглашений с ведущими московскими вузами и колледжами об организации учебных, производственных, преддипломных практик и стажировок.По его словам, только резидент ОЭЗ "Технополис Москва" Научно-исследовательский институт молекулярной электроники в прошлом году принял более 125 стажеров и практикантов. В 2024 году предприятие включено в Единый каталог программ стажировки и производственной практики в российских дизайн-центрах электроники. Это дает резиденту больше возможностей по привлечению талантливой и перспективной молодежи в качестве трудовых кадров.

https://ria.ru/20240527/rudnevo-1948546839.html

https://ria.ru/20240527/moskva-1948541434.html

https://ria.ru/20240525/moscow-1948248854.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, владислав овчинский, москва