https://ria.ru/20240528/stantsiya-1948886963.html
Госдума ратифицировала соглашение с Китаем о создании лунной станции
Госдума ратифицировала соглашение с Китаем о создании лунной станции - РИА Новости, 28.05.2024
Госдума ратифицировала соглашение с Китаем о создании лунной станции
Депутаты Госдумы ратифицировали соглашение между Россией и Китаем о создании Международной научной лунной станции. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T13:42
2024-05-28T13:42
2024-05-28T14:26
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Депутаты Госдумы ратифицировали соглашение между Россией и Китаем о создании Международной научной лунной станции.Законопроект о ратификации правительство внесло в марте. Отмечается, что соглашение поспособствует укреплению стратегического партнерства Москвы и Пекина, развитию совместной космической деятельности, закреплению ведущей роли России в освоении космического пространства, включая проекты по исследованию Луны.Как сообщал в мае гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, уже идет разработка ядерной энергетической установки для будущей станции.Создание Международной научной лунной станции планируется развернуть в два этапа с 2025 по 2035 год. Она будет состоять из нескольких модулей и иметь возможность длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека.В рамках проекта на поверхности Луны и на орбите планируется создать комплекс экспериментальных и исследовательских средств для многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая изучение и использование спутника Земли, лунные наблюдения, фундаментальные исследовательские эксперименты.
https://ria.ru/20240527/dorabotki-1948769755.html
https://ria.ru/20240516/borisov-1946321355.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, китай, луна, госдума рф
Космос - РИА Наука, Россия, Китай, Луна, Госдума РФ
Госдума ратифицировала соглашение с Китаем о создании лунной станции
Госдума ратифицировала соглашение о создании научной лунной станции вместе с КНР