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Госдума ратифицировала соглашение с Китаем о создании лунной станции - РИА Новости, 28.05.2024
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13:42 28.05.2024 (обновлено: 14:26 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/stantsiya-1948886963.html
Госдума ратифицировала соглашение с Китаем о создании лунной станции
Госдума ратифицировала соглашение с Китаем о создании лунной станции - РИА Новости, 28.05.2024
Госдума ратифицировала соглашение с Китаем о создании лунной станции
Депутаты Госдумы ратифицировали соглашение между Россией и Китаем о создании Международной научной лунной станции. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T13:42
2024-05-28T14:26
космос - риа наука
россия
китай
луна
госдума рф
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Депутаты Госдумы ратифицировали соглашение между Россией и Китаем о создании Международной научной лунной станции.Законопроект о ратификации правительство внесло в марте. Отмечается, что соглашение поспособствует укреплению стратегического партнерства Москвы и Пекина, развитию совместной космической деятельности, закреплению ведущей роли России в освоении космического пространства, включая проекты по исследованию Луны.Как сообщал в мае гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, уже идет разработка ядерной энергетической установки для будущей станции.Создание Международной научной лунной станции планируется развернуть в два этапа с 2025 по 2035 год. Она будет состоять из нескольких модулей и иметь возможность длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека.В рамках проекта на поверхности Луны и на орбите планируется создать комплекс экспериментальных и исследовательских средств для многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая изучение и использование спутника Земли, лунные наблюдения, фундаментальные исследовательские эксперименты.
https://ria.ru/20240527/dorabotki-1948769755.html
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космос - риа наука, россия, китай, луна, госдума рф
Космос - РИА Наука, Россия, Китай, Луна, Госдума РФ
Госдума ратифицировала соглашение с Китаем о создании лунной станции

Госдума ратифицировала соглашение о создании научной лунной станции вместе с КНР

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Депутаты Госдумы ратифицировали соглашение между Россией и Китаем о создании Международной научной лунной станции.
Законопроект о ратификации правительство внесло в марте. Отмечается, что соглашение поспособствует укреплению стратегического партнерства Москвы и Пекина, развитию совместной космической деятельности, закреплению ведущей роли России в освоении космического пространства, включая проекты по исследованию Луны.
Фото станции Луна-25 - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
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27 мая, 21:15
Как сообщал в мае гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, уже идет разработка ядерной энергетической установки для будущей станции.
Создание Международной научной лунной станции планируется развернуть в два этапа с 2025 по 2035 год. Она будет состоять из нескольких модулей и иметь возможность длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека.
В рамках проекта на поверхности Луны и на орбите планируется создать комплекс экспериментальных и исследовательских средств для многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая изучение и использование спутника Земли, лунные наблюдения, фундаментальные исследовательские эксперименты.
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16 мая, 08:28
 
Космос - РИА НаукаРоссияКитайЛунаГосдума РФ
 
 
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