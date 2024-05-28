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США и ЕС запугивают турецкие банки наказаниями, заявил посол России
США и ЕС запугивают турецкие банки наказаниями, заявил посол России - РИА Новости, 28.05.2024
США и ЕС запугивают турецкие банки наказаниями, заявил посол России
США и ЕС запугивают турецкие кредитно-финансовые организации наказаниями в случае сотрудничества с Россией, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T19:02
2024-05-28T19:02
2024-05-28T19:02
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АНКАРА, 28 мая - РИА Новости. США и ЕС запугивают турецкие кредитно-финансовые организации наказаниями в случае сотрудничества с Россией, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов. "Очень удручает турецких бизнесменов то, что их амбиции не всегда могут реализоваться в условиях санкций, которые Запад ввел в отношении России и от которых немало страдает тот, кто делает бизнес с нами. Наглядный пример - то, что творится сейчас в банковской сфере. США и ЕС откровенно запугивают турецкие кредитно-финансовые организации "различными наказаниями" в случае сотрудничества с Россией. А банкиры, перепугавшись, практикуют так называемые overcompliance (чрезмерное соответствие - ред.)", - заявил посол в интервью изданию Edaily. По словам дипломата, в результате объем банковских операций сильно сокращается, импортеры не могут перечислить средства за закупаемую продукцию, а экспортеры, соответственно, их не получают. "Итог: по данным Института статистики Турции, за первый квартал экспорт в Россию сократился на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Бизнес, что называется, "волком воет", но сделать ничего не может", - сказал дипломат.
https://ria.ru/20240408/turtsiya-1938484964.html
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россия, сша, турция, алексей ерхов, евросоюз
Россия, США, Турция, Алексей Ерхов, Евросоюз
США и ЕС запугивают турецкие банки наказаниями, заявил посол России
Посол Ерхов: США и ЕС запугивают турецкие банки в случае сотрудничества с РФ