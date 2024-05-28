https://ria.ru/20240528/ssha-1948958258.html

Белый дом не готов анонсировать пересмотр статуса Кубы

Белый дом не готов анонсировать пересмотр статуса Кубы - РИА Новости, 28.05.2024

Белый дом не готов анонсировать пересмотр статуса Кубы

США не готовы анонсировать пересмотр статуса Кубы на предмет исключения её из списка государств-спонсоров терроризма, заявил высокопоставленный представитель... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T17:21

2024-05-28T17:21

2024-05-28T17:23

сша

куба

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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. США не готовы анонсировать пересмотр статуса Кубы на предмет исключения её из списка государств-спонсоров терроризма, заявил высокопоставленный представитель Белого дома. "У меня нет никаких обновлений", - сообщил он журналистам в ответ на вопрос о том, ведут ли США пересмотр статуса Кубы как государства-спонсора терроризма. Представитель американской администрации также добавил, что любой подобный пересмотр должен быть основан на законодательной норме и критериях, утверждённых конгрессом США.

https://ria.ru/20240521/ssha-1947313085.html

сша

куба

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сша, куба