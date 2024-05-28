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Белый дом не готов анонсировать пересмотр статуса Кубы - РИА Новости, 28.05.2024
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17:21 28.05.2024 (обновлено: 17:23 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/ssha-1948958258.html
Белый дом не готов анонсировать пересмотр статуса Кубы
Белый дом не готов анонсировать пересмотр статуса Кубы - РИА Новости, 28.05.2024
Белый дом не готов анонсировать пересмотр статуса Кубы
США не готовы анонсировать пересмотр статуса Кубы на предмет исключения её из списка государств-спонсоров терроризма, заявил высокопоставленный представитель... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T17:21
2024-05-28T17:23
сша
куба
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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. США не готовы анонсировать пересмотр статуса Кубы на предмет исключения её из списка государств-спонсоров терроризма, заявил высокопоставленный представитель Белого дома. "У меня нет никаких обновлений", - сообщил он журналистам в ответ на вопрос о том, ведут ли США пересмотр статуса Кубы как государства-спонсора терроризма. Представитель американской администрации также добавил, что любой подобный пересмотр должен быть основан на законодательной норме и критериях, утверждённых конгрессом США.
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сша, куба
США, Куба
Белый дом не готов анонсировать пересмотр статуса Кубы

Белый дом не готов анонсировать пересмотр статуса Кубы как спонсора терроризма

© РИА Новости / Давид Шоломович | Перейти в медиабанкПремьер-министр Кубы, лидер кубинской революции Фидель Кастро во время выступления на митинге дружбы между народами СССР и Республики Куба
Премьер-министр Кубы, лидер кубинской революции Фидель Кастро во время выступления на митинге дружбы между народами СССР и Республики Куба - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Давид Шоломович
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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. США не готовы анонсировать пересмотр статуса Кубы на предмет исключения её из списка государств-спонсоров терроризма, заявил высокопоставленный представитель Белого дома.
"У меня нет никаких обновлений", - сообщил он журналистам в ответ на вопрос о том, ведут ли США пересмотр статуса Кубы как государства-спонсора терроризма.
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
В конгрессе США раскритиковали решение администрации Байдена по Кубе
21 мая, 01:53
Представитель американской администрации также добавил, что любой подобный пересмотр должен быть основан на законодательной норме и критериях, утверждённых конгрессом США.
 
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