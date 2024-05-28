https://ria.ru/20240528/ssha-1948958258.html
Белый дом не готов анонсировать пересмотр статуса Кубы
Белый дом не готов анонсировать пересмотр статуса Кубы - РИА Новости, 28.05.2024
Белый дом не готов анонсировать пересмотр статуса Кубы
США не готовы анонсировать пересмотр статуса Кубы на предмет исключения её из списка государств-спонсоров терроризма, заявил высокопоставленный представитель... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T17:21
2024-05-28T17:21
2024-05-28T17:23
сша
куба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918181113_0:599:2048:1750_1920x0_80_0_0_f15712b0e5841a459fd1c5a922e0e036.jpg
ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. США не готовы анонсировать пересмотр статуса Кубы на предмет исключения её из списка государств-спонсоров терроризма, заявил высокопоставленный представитель Белого дома. "У меня нет никаких обновлений", - сообщил он журналистам в ответ на вопрос о том, ведут ли США пересмотр статуса Кубы как государства-спонсора терроризма. Представитель американской администрации также добавил, что любой подобный пересмотр должен быть основан на законодательной норме и критериях, утверждённых конгрессом США.
https://ria.ru/20240521/ssha-1947313085.html
сша
куба
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918181113_0:407:2048:1942_1920x0_80_0_0_d9e5cd5ed15a83ba259068899827900a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, куба
Белый дом не готов анонсировать пересмотр статуса Кубы
Белый дом не готов анонсировать пересмотр статуса Кубы как спонсора терроризма
ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. США не готовы анонсировать пересмотр статуса Кубы на предмет исключения её из списка государств-спонсоров терроризма, заявил высокопоставленный представитель Белого дома.
"У меня нет никаких обновлений", - сообщил он журналистам в ответ на вопрос о том, ведут ли США пересмотр статуса Кубы как государства-спонсора терроризма.
Представитель американской администрации также добавил, что любой подобный пересмотр должен быть основан на законодательной норме и критериях, утверждённых конгрессом США.