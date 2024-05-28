Рейтинг@Mail.ru
США легче оказывать давление на слабые и неуверенные страны, заявил Путин - РИА Новости, 28.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:17 28.05.2024 (обновлено: 16:28 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/ssha-1948938761.html
США легче оказывать давление на слабые и неуверенные страны, заявил Путин
США легче оказывать давление на слабые и неуверенные страны, заявил Путин - РИА Новости, 28.05.2024
США легче оказывать давление на слабые и неуверенные страны, заявил Путин
США легче оказывать давление на слабые и неуверенные страны, которые кормятся с американской руки через неправительственные организации (НПО), заявил президент... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T16:17
2024-05-28T16:28
сша
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947700423_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e52c3f1d56491f5a14750363a144d4bd.jpg
ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. США легче оказывать давление на слабые и неуверенные страны, которые кормятся с американской руки через неправительственные организации (НПО), заявил президент России Владимир Путин."Конечно, страны слабые, неуверенные в себе, особенно такие, где действуют десятки НПО, которые кормятся с американской руки... Конечно, в этих странах легче манипулировать сознанием местного населения, легче оказывать давление на местные власти", - сказал Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.
https://ria.ru/20240528/putin-1948939412.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947700423_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e6d41116d27ce4d6596efae760b852b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, владимир путин, в мире
США, Владимир Путин, В мире
США легче оказывать давление на слабые и неуверенные страны, заявил Путин

Путин: США легче оказывать давление на слабые страны, которые кормятся через НПО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. США легче оказывать давление на слабые и неуверенные страны, которые кормятся с американской руки через неправительственные организации (НПО), заявил президент России Владимир Путин.
"Конечно, страны слабые, неуверенные в себе, особенно такие, где действуют десятки НПО, которые кормятся с американской руки... Конечно, в этих странах легче манипулировать сознанием местного населения, легче оказывать давление на местные власти", - сказал Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы российских СМИ по итогам государственного визита в Узбекистан - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Путин высказался об ударе по экономическому суверенитету Центральной Азии
Вчера, 16:19
 
СШАВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала