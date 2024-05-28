https://ria.ru/20240528/ssha-1948938761.html

США легче оказывать давление на слабые и неуверенные страны, заявил Путин

США легче оказывать давление на слабые и неуверенные страны, заявил Путин - РИА Новости, 28.05.2024

США легче оказывать давление на слабые и неуверенные страны, заявил Путин

США легче оказывать давление на слабые и неуверенные страны, которые кормятся с американской руки через неправительственные организации (НПО), заявил президент... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T16:17

2024-05-28T16:17

2024-05-28T16:28

сша

владимир путин

в мире

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ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. США легче оказывать давление на слабые и неуверенные страны, которые кормятся с американской руки через неправительственные организации (НПО), заявил президент России Владимир Путин."Конечно, страны слабые, неуверенные в себе, особенно такие, где действуют десятки НПО, которые кормятся с американской руки... Конечно, в этих странах легче манипулировать сознанием местного населения, легче оказывать давление на местные власти", - сказал Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.

https://ria.ru/20240528/putin-1948939412.html

сша

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, владимир путин, в мире