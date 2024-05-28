https://ria.ru/20240528/ssha-1948938761.html
США легче оказывать давление на слабые и неуверенные страны, заявил Путин
США легче оказывать давление на слабые и неуверенные страны, заявил Путин - РИА Новости, 28.05.2024
США легче оказывать давление на слабые и неуверенные страны, заявил Путин
США легче оказывать давление на слабые и неуверенные страны, которые кормятся с американской руки через неправительственные организации (НПО), заявил президент... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T16:17
2024-05-28T16:17
2024-05-28T16:28
сша
владимир путин
в мире
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ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. США легче оказывать давление на слабые и неуверенные страны, которые кормятся с американской руки через неправительственные организации (НПО), заявил президент России Владимир Путин."Конечно, страны слабые, неуверенные в себе, особенно такие, где действуют десятки НПО, которые кормятся с американской руки... Конечно, в этих странах легче манипулировать сознанием местного населения, легче оказывать давление на местные власти", - сказал Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.
https://ria.ru/20240528/putin-1948939412.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, владимир путин, в мире
США, Владимир Путин, В мире
США легче оказывать давление на слабые и неуверенные страны, заявил Путин
Путин: США легче оказывать давление на слабые страны, которые кормятся через НПО