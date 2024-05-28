https://ria.ru/20240528/ssha-1948915285.html
ОЗХО "не замечает", что США до сих пор хранят химоружие, заявил Кириллов
ОЗХО "не замечает", что США до сих пор хранят химоружие, заявил Кириллов - РИА Новости, 28.05.2024
ОЗХО "не замечает", что США до сих пор хранят химоружие, заявил Кириллов
ОЗХО "не замечает", что США до сих пор хранят высокотоксичные реакционные массы на объектах по уничтожению химического оружия, заявил во вторник начальник войск РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T15:06
2024-05-28T15:06
2024-05-28T15:06
сша
игорь кириллов
организация по запрещению химического оружия
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1587007077_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_de4b651504495bfec5d8ed2ccbbb9e5a.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. ОЗХО "не замечает", что США до сих пор хранят высокотоксичные реакционные массы на объектах по уничтожению химического оружия, заявил во вторник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Хотел бы еще раз обратить ваше внимание, что в соответствии с установленными ОЗХО сроками Соединенные Штаты должны были завершить уничтожение заявленных запасов химического оружия в 2007 году, однако, несмотря на имеющийся экономический потенциал, сделали это только в 2023, дважды переносив срок под предлогом финансовых, организационных и технических трудностей. Соединенные Штаты до сих пор сохраняют оставшиеся высокотоксичные реакционные массы на объектах по уничтожению химического оружия. Организация по запрещению химического оружия этот факт не замечает", - сказал он.
https://ria.ru/20240219/khimoruzhie-1928227162.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1587007077_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_f7c4a836d483e8b412b9d27958aa8771.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, игорь кириллов, организация по запрещению химического оружия, вооруженные силы рф
США, Игорь Кириллов, Организация по запрещению химического оружия, Вооруженные силы РФ
ОЗХО "не замечает", что США до сих пор хранят химоружие, заявил Кириллов
Кириллов: ОЗХО "не замечает", что США до сих пор не уничтожили запасы химоружия