https://ria.ru/20240528/ssha-1948915285.html

ОЗХО "не замечает", что США до сих пор хранят химоружие, заявил Кириллов

ОЗХО "не замечает", что США до сих пор хранят химоружие, заявил Кириллов - РИА Новости, 28.05.2024

ОЗХО "не замечает", что США до сих пор хранят химоружие, заявил Кириллов

ОЗХО "не замечает", что США до сих пор хранят высокотоксичные реакционные массы на объектах по уничтожению химического оружия, заявил во вторник начальник войск РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T15:06

2024-05-28T15:06

2024-05-28T15:06

сша

игорь кириллов

организация по запрещению химического оружия

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1587007077_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_de4b651504495bfec5d8ed2ccbbb9e5a.jpg

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. ОЗХО "не замечает", что США до сих пор хранят высокотоксичные реакционные массы на объектах по уничтожению химического оружия, заявил во вторник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Хотел бы еще раз обратить ваше внимание, что в соответствии с установленными ОЗХО сроками Соединенные Штаты должны были завершить уничтожение заявленных запасов химического оружия в 2007 году, однако, несмотря на имеющийся экономический потенциал, сделали это только в 2023, дважды переносив срок под предлогом финансовых, организационных и технических трудностей. Соединенные Штаты до сих пор сохраняют оставшиеся высокотоксичные реакционные массы на объектах по уничтожению химического оружия. Организация по запрещению химического оружия этот факт не замечает", - сказал он.

https://ria.ru/20240219/khimoruzhie-1928227162.html

сша

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сша, игорь кириллов, организация по запрещению химического оружия, вооруженные силы рф