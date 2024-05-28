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ОЗХО "не замечает", что США до сих пор хранят химоружие, заявил Кириллов - РИА Новости, 28.05.2024
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15:06 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/ssha-1948915285.html
ОЗХО "не замечает", что США до сих пор хранят химоружие, заявил Кириллов
ОЗХО "не замечает", что США до сих пор хранят химоружие, заявил Кириллов - РИА Новости, 28.05.2024
ОЗХО "не замечает", что США до сих пор хранят химоружие, заявил Кириллов
ОЗХО "не замечает", что США до сих пор хранят высокотоксичные реакционные массы на объектах по уничтожению химического оружия, заявил во вторник начальник войск РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T15:06
2024-05-28T15:06
сша
игорь кириллов
организация по запрещению химического оружия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. ОЗХО "не замечает", что США до сих пор хранят высокотоксичные реакционные массы на объектах по уничтожению химического оружия, заявил во вторник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Хотел бы еще раз обратить ваше внимание, что в соответствии с установленными ОЗХО сроками Соединенные Штаты должны были завершить уничтожение заявленных запасов химического оружия в 2007 году, однако, несмотря на имеющийся экономический потенциал, сделали это только в 2023, дважды переносив срок под предлогом финансовых, организационных и технических трудностей. Соединенные Штаты до сих пор сохраняют оставшиеся высокотоксичные реакционные массы на объектах по уничтожению химического оружия. Организация по запрещению химического оружия этот факт не замечает", - сказал он.
https://ria.ru/20240219/khimoruzhie-1928227162.html
сша
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сша, игорь кириллов, организация по запрещению химического оружия, вооруженные силы рф
США, Игорь Кириллов, Организация по запрещению химического оружия, Вооруженные силы РФ
ОЗХО "не замечает", что США до сих пор хранят химоружие, заявил Кириллов

Кириллов: ОЗХО "не замечает", что США до сих пор не уничтожили запасы химоружия

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. ОЗХО "не замечает", что США до сих пор хранят высокотоксичные реакционные массы на объектах по уничтожению химического оружия, заявил во вторник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Хотел бы еще раз обратить ваше внимание, что в соответствии с установленными ОЗХО сроками Соединенные Штаты должны были завершить уничтожение заявленных запасов химического оружия в 2007 году, однако, несмотря на имеющийся экономический потенциал, сделали это только в 2023, дважды переносив срок под предлогом финансовых, организационных и технических трудностей. Соединенные Штаты до сих пор сохраняют оставшиеся высокотоксичные реакционные массы на объектах по уничтожению химического оружия. Организация по запрещению химического оружия этот факт не замечает", - сказал он.
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
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