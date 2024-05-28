https://ria.ru/20240528/ssha-1948913172.html
США сформировали правовую базу, регламентирующую применение химоружия
США сформировали правовую базу, регламентирующую применение химоружия - РИА Новости, 28.05.2024
США сформировали правовую базу, регламентирующую применение химоружия
США сформировали правовую базу, регламентирующая широкий спектр сценариев применения химических средств американскими вооруженными силами, заявил начальник... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T15:03
2024-05-28T15:03
2024-05-28T15:03
сша
россия
украина
игорь кириллов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779102295_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_728d741d8bd49c71088eac84a93e9bf5.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. США сформировали правовую базу, регламентирующая широкий спектр сценариев применения химических средств американскими вооруженными силами, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге Минобороны России по военно-химической деятельности США и Украины. Генерал заявил, что Минобороны РФ продолжает фиксировать нарушения США и Украиной основополагающих международных актов, таких как Женевский протокол 1925 года о запрещении применения на войне ядовитых газов и бактериологических средств и Конвенция о запрещении химического оружия. "Раньше мы отмечали, что Вашингтон не только не отказался от применения химических средств, но и закрепил возможность их применения на законодательном уровне. Так, в США был принят общевойсковой устав по использованию нелетального оружия, а комитет начальников штабов утвердил "Руководство по реализации положений Конвенции о запрещении химического оружия", - сказал Кириллов. По его словам, в документах определен порядок применения нелетального химического оружия военными подразделениями в ходе специальных, гуманитарных, контртеррористических операций и миротворческих миссий. "Если раньше американцы говорили об использовании подобного оружия лишь в ответ на химическую агрессию противника, то в новых правилах важным аспектом является возможность применять токсичные химикаты в одностороннем порядке. Таким образом, в США сформирована правовая база, регламентирующая широкий спектр сценариев задействования химических средств вооруженными силами", - заявил генерал.
https://ria.ru/20240528/arktika-1948911406.html
https://ria.ru/20240219/khimikaty-1928228823.html
сша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779102295_99:0:1966:1400_1920x0_80_0_0_e1d0d65a76457e0edd49252092b2742d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, украина, игорь кириллов
США, Россия, Украина, Игорь Кириллов
США сформировали правовую базу, регламентирующую применение химоружия
Кириллов: в США есть правовая база для применения химоружия в разных сценариях
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. США сформировали правовую базу, регламентирующая широкий спектр сценариев применения химических средств американскими вооруженными силами, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге Минобороны России по военно-химической деятельности США и Украины.
Генерал заявил, что Минобороны РФ продолжает фиксировать нарушения США и Украиной основополагающих международных актов, таких как Женевский протокол 1925 года о запрещении применения на войне ядовитых газов и бактериологических средств и Конвенция о запрещении химического оружия.
"Раньше мы отмечали, что Вашингтон
не только не отказался от применения химических средств, но и закрепил возможность их применения на законодательном уровне. Так, в США был принят общевойсковой устав по использованию нелетального оружия, а комитет начальников штабов утвердил "Руководство по реализации положений Конвенции о запрещении химического оружия", - сказал Кириллов.
По его словам, в документах определен порядок применения нелетального химического оружия военными подразделениями в ходе специальных, гуманитарных, контртеррористических операций и миротворческих миссий.
"Если раньше американцы говорили об использовании подобного оружия лишь в ответ на химическую агрессию противника, то в новых правилах важным аспектом является возможность применять токсичные химикаты в одностороннем порядке. Таким образом, в США сформирована правовая база, регламентирующая широкий спектр сценариев задействования химических средств вооруженными силами", - заявил генерал.