https://ria.ru/20240528/ssha-1948913172.html

США сформировали правовую базу, регламентирующую применение химоружия

США сформировали правовую базу, регламентирующую применение химоружия - РИА Новости, 28.05.2024

США сформировали правовую базу, регламентирующую применение химоружия

США сформировали правовую базу, регламентирующая широкий спектр сценариев применения химических средств американскими вооруженными силами, заявил начальник... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T15:03

2024-05-28T15:03

2024-05-28T15:03

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россия

украина

игорь кириллов

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. США сформировали правовую базу, регламентирующая широкий спектр сценариев применения химических средств американскими вооруженными силами, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге Минобороны России по военно-химической деятельности США и Украины. Генерал заявил, что Минобороны РФ продолжает фиксировать нарушения США и Украиной основополагающих международных актов, таких как Женевский протокол 1925 года о запрещении применения на войне ядовитых газов и бактериологических средств и Конвенция о запрещении химического оружия. "Раньше мы отмечали, что Вашингтон не только не отказался от применения химических средств, но и закрепил возможность их применения на законодательном уровне. Так, в США был принят общевойсковой устав по использованию нелетального оружия, а комитет начальников штабов утвердил "Руководство по реализации положений Конвенции о запрещении химического оружия", - сказал Кириллов. По его словам, в документах определен порядок применения нелетального химического оружия военными подразделениями в ходе специальных, гуманитарных, контртеррористических операций и миротворческих миссий. "Если раньше американцы говорили об использовании подобного оружия лишь в ответ на химическую агрессию противника, то в новых правилах важным аспектом является возможность применять токсичные химикаты в одностороннем порядке. Таким образом, в США сформирована правовая база, регламентирующая широкий спектр сценариев задействования химических средств вооруженными силами", - заявил генерал.

https://ria.ru/20240528/arktika-1948911406.html

https://ria.ru/20240219/khimikaty-1928228823.html

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сша, россия, украина, игорь кириллов