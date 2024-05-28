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Япония, Южная Корея и США назвали запуск спутника КНДР угрозой безопасности
Япония, Южная Корея и США назвали запуск спутника КНДР угрозой безопасности - РИА Новости, 28.05.2024
Япония, Южная Корея и США назвали запуск спутника КНДР угрозой безопасности
Высокопоставленные дипломаты Японии, Южной Кореи и США, отвечающие за вопросы КНДР, в ходе телефонного разговора выразили мнение, что проведенный в понедельник... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T04:23
2024-05-28T04:23
2024-05-28T04:23
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ТОКИО, 28 мая – РИА Новости. Высокопоставленные дипломаты Японии, Южной Кореи и США, отвечающие за вопросы КНДР, в ходе телефонного разговора выразили мнение, что проведенный в понедельник запуск разведывательного спутника Северной Кореи является "серьезной и близкой угрозой безопасности региона", сообщил МИД Японии. Заместитель спецпредставителя США по КНДР Чон Пак, глава группы планирования дипломатии с КНДР в рамках департамента дипломатической стратегии и информации МИД Республики Корея Ли Чжун Иль и глава департамента по делам Азии и Океании МИД Японии Хироюки Намадзу провели телефонные переговоры в связи с проведенным в понедельник запуском спутника КНДР. "Стороны подтвердили, что пуск с использованием технологий баллистических ракет Северной Кореей, даже с целью запуска спутника, является нарушением резолюций СБ ООН, которые запрещают Северной Корее проводить пуски с использованием технологий баллистических ракет, а также пришли к общему мнению, что проведенный 27 мая запуск является серьезной и близкой угрозой безопасности региона", - говорится в сообщении японского МИД. Стороны выразили намерение сотрудничать на площадке СБ ООН для обеспечения денуклеаризации Северной Кореи. По данным минобороны Японии, в 22.43 (16.43 мск - ред.) 27 мая Северная Корея осуществила попытку запуска спутника-шпиона. Для южной префектуры Окинава после предполагаемого пуска было вынесено предупреждение об эвакуации. Однако через несколько несколько минут ракета пропала над Желтым морем. Предупреждение об эвакуации было отменено. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) подтвердило, что Пхеньян провел попытку запуска военного разведывательного спутника, но он завершился неудачей. По данным ЦТАК, причиной неудачи стала проблема с недавно разработанным двигателем. В ноябре прошлого года КНДР провела успешный запуск спутника "Маллигён-1", два предыдущих, также проведенных в прошлом году, завершились неудачей.
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в мире, япония, сша, южная корея, оон
В мире, Япония, США, Южная Корея, ООН, В мире
Япония, Южная Корея и США назвали запуск спутника КНДР угрозой безопасности
Токио, Сеул и Вашингтон назвали пуск спутника КНДР угрозой безопасности региона
ТОКИО, 28 мая – РИА Новости. Высокопоставленные дипломаты Японии, Южной Кореи и США, отвечающие за вопросы КНДР, в ходе телефонного разговора выразили мнение, что проведенный в понедельник запуск разведывательного спутника Северной Кореи является "серьезной и близкой угрозой безопасности региона", сообщил МИД Японии.
Заместитель спецпредставителя США по КНДР Чон Пак, глава группы планирования дипломатии с КНДР в рамках департамента дипломатической стратегии и информации МИД Республики Корея Ли Чжун Иль и глава департамента по делам Азии и Океании МИД Японии Хироюки Намадзу провели телефонные переговоры в связи с проведенным в понедельник запуском спутника КНДР.
"Стороны подтвердили, что пуск с использованием технологий баллистических ракет Северной Кореей, даже с целью запуска спутника, является нарушением резолюций СБ ООН
, которые запрещают Северной Корее проводить пуски с использованием технологий баллистических ракет, а также пришли к общему мнению, что проведенный 27 мая запуск является серьезной и близкой угрозой безопасности региона", - говорится в сообщении японского МИД.
Стороны выразили намерение сотрудничать на площадке СБ ООН для обеспечения денуклеаризации Северной Кореи.
По данным минобороны Японии, в 22.43 (16.43 мск - ред.) 27 мая Северная Корея осуществила попытку запуска спутника-шпиона.
Для южной префектуры Окинава
после предполагаемого пуска было вынесено предупреждение об эвакуации. Однако через несколько несколько минут ракета пропала над Желтым морем
. Предупреждение об эвакуации было отменено.
Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) подтвердило, что Пхеньян
провел попытку запуска военного разведывательного спутника, но он завершился неудачей. По данным ЦТАК, причиной неудачи стала проблема с недавно разработанным двигателем.
В ноябре прошлого года КНДР провела успешный запуск спутника "Маллигён-1", два предыдущих, также проведенных в прошлом году, завершились неудачей.