Рейтинг@Mail.ru
Япония, Южная Корея и США назвали запуск спутника КНДР угрозой безопасности - РИА Новости, 28.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:23 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/sputnik-1948807060.html
Япония, Южная Корея и США назвали запуск спутника КНДР угрозой безопасности
Япония, Южная Корея и США назвали запуск спутника КНДР угрозой безопасности - РИА Новости, 28.05.2024
Япония, Южная Корея и США назвали запуск спутника КНДР угрозой безопасности
Высокопоставленные дипломаты Японии, Южной Кореи и США, отвечающие за вопросы КНДР, в ходе телефонного разговора выразили мнение, что проведенный в понедельник... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T04:23
2024-05-28T04:23
в мире
япония
сша
южная корея
оон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152140/37/1521403743_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_48852d0517fc383e1a1bfc3d9ae56833.jpg
ТОКИО, 28 мая – РИА Новости. Высокопоставленные дипломаты Японии, Южной Кореи и США, отвечающие за вопросы КНДР, в ходе телефонного разговора выразили мнение, что проведенный в понедельник запуск разведывательного спутника Северной Кореи является "серьезной и близкой угрозой безопасности региона", сообщил МИД Японии. Заместитель спецпредставителя США по КНДР Чон Пак, глава группы планирования дипломатии с КНДР в рамках департамента дипломатической стратегии и информации МИД Республики Корея Ли Чжун Иль и глава департамента по делам Азии и Океании МИД Японии Хироюки Намадзу провели телефонные переговоры в связи с проведенным в понедельник запуском спутника КНДР. "Стороны подтвердили, что пуск с использованием технологий баллистических ракет Северной Кореей, даже с целью запуска спутника, является нарушением резолюций СБ ООН, которые запрещают Северной Корее проводить пуски с использованием технологий баллистических ракет, а также пришли к общему мнению, что проведенный 27 мая запуск является серьезной и близкой угрозой безопасности региона", - говорится в сообщении японского МИД. Стороны выразили намерение сотрудничать на площадке СБ ООН для обеспечения денуклеаризации Северной Кореи. По данным минобороны Японии, в 22.43 (16.43 мск - ред.) 27 мая Северная Корея осуществила попытку запуска спутника-шпиона. Для южной префектуры Окинава после предполагаемого пуска было вынесено предупреждение об эвакуации. Однако через несколько несколько минут ракета пропала над Желтым морем. Предупреждение об эвакуации было отменено. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) подтвердило, что Пхеньян провел попытку запуска военного разведывательного спутника, но он завершился неудачей. По данным ЦТАК, причиной неудачи стала проблема с недавно разработанным двигателем. В ноябре прошлого года КНДР провела успешный запуск спутника "Маллигён-1", два предыдущих, также проведенных в прошлом году, завершились неудачей.
https://ria.ru/20240527/yaponiya-1948525069.html
https://ria.ru/20240527/kndr-1948751549.html
https://ria.ru/20240527/ssha-1948767502.html
япония
сша
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152140/37/1521403743_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_600a56504b83b1267ae02a83a0cd52b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, сша, южная корея, оон
В мире, Япония, США, Южная Корея, ООН, В мире
В мире
Япония, Южная Корея и США назвали запуск спутника КНДР угрозой безопасности

Токио, Сеул и Вашингтон назвали пуск спутника КНДР угрозой безопасности региона

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий на ядерном полигоне Пхунгери на севере КНДР
Военнослужащий на ядерном полигоне Пхунгери на севере КНДР - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий на ядерном полигоне Пхунгери на севере КНДР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 28 мая – РИА Новости. Высокопоставленные дипломаты Японии, Южной Кореи и США, отвечающие за вопросы КНДР, в ходе телефонного разговора выразили мнение, что проведенный в понедельник запуск разведывательного спутника Северной Кореи является "серьезной и близкой угрозой безопасности региона", сообщил МИД Японии.
Заместитель спецпредставителя США по КНДР Чон Пак, глава группы планирования дипломатии с КНДР в рамках департамента дипломатической стратегии и информации МИД Республики Корея Ли Чжун Иль и глава департамента по делам Азии и Океании МИД Японии Хироюки Намадзу провели телефонные переговоры в связи с проведенным в понедельник запуском спутника КНДР.
Почетный караул сил самообороны Японии - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Силы самообороны Японии приготовились к запуску спутника КНДР
Вчера, 08:34
"Стороны подтвердили, что пуск с использованием технологий баллистических ракет Северной Кореей, даже с целью запуска спутника, является нарушением резолюций СБ ООН, которые запрещают Северной Корее проводить пуски с использованием технологий баллистических ракет, а также пришли к общему мнению, что проведенный 27 мая запуск является серьезной и близкой угрозой безопасности региона", - говорится в сообщении японского МИД.
Стороны выразили намерение сотрудничать на площадке СБ ООН для обеспечения денуклеаризации Северной Кореи.
По данным минобороны Японии, в 22.43 (16.43 мск - ред.) 27 мая Северная Корея осуществила попытку запуска спутника-шпиона.
Для южной префектуры Окинава после предполагаемого пуска было вынесено предупреждение об эвакуации. Однако через несколько несколько минут ракета пропала над Желтым морем. Предупреждение об эвакуации было отменено.
Пуск ракеты-носителя с космодрома - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
КНДР заявила о неудачном запуске разведывательного спутника
Вчера, 19:19
Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) подтвердило, что Пхеньян провел попытку запуска военного разведывательного спутника, но он завершился неудачей. По данным ЦТАК, причиной неудачи стала проблема с недавно разработанным двигателем.
В ноябре прошлого года КНДР провела успешный запуск спутника "Маллигён-1", два предыдущих, также проведенных в прошлом году, завершились неудачей.
Военнослужащие 175-й группы по операциям в киберпространстве армии США - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
В США обвинили КНДР в нарушении резолюций Совбеза ООН
Вчера, 20:59
 
В миреВ миреЯпонияСШАЮжная КореяООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала