https://ria.ru/20240528/spetsoperatsiya-1948878511.html
ПВО сбила самолет МиГ-29 ВСУ
ПВО сбила самолет МиГ-29 ВСУ - РИА Новости, 28.05.2024
ПВО сбила самолет МиГ-29 ВСУ
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, ракету ATACMS, 39 беспилотников и другие цели, сообщили во вторник в пресс-службе... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T13:10
2024-05-28T13:10
2024-05-28T13:16
специальная военная операция на украине
украина
россия
миг-29
безопасность
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932590496_0:114:3086:1850_1920x0_80_0_0_be53601e4ee12239f37103f86b26d40e.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, ракету ATACMS, 39 беспилотников и другие цели, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Миг-29 воздушных сил Украины, а также уничтожены: 39 беспилотных летательных аппаратов, оперативно-тактическая ракета ATACMS производства США, семь управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции и реактивный снаряд HIMARS производства США", - говорится в сообщении.Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили скопления живой силы и военной техники противника в 118 районах.Всего с начала спецоперации были уничтожены 604 украинских военных самолета, 274 вертолета, 24739 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16182 танка и другие боевые бронированные машины, 1322 боевые машины реактивных систем залпового огня, 9914 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22060 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240528/vostok-1948877720.html
https://ria.ru/20240528/svo-1948832362.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932590496_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_746ffefb4d257f3176b1c2e45a2569bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, миг-29, безопасность, сша
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, МиГ-29, Безопасность, США
ПВО сбила самолет МиГ-29 ВСУ
Минобороны: ПВО сбила самолет МиГ-29 ВСУ, ракету ATACMS и бомбу Hammer
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, ракету ATACMS, 39 беспилотников и другие цели, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Миг-29 воздушных сил Украины
, а также уничтожены: 39 беспилотных летательных аппаратов, оперативно-тактическая ракета ATACMS производства США
, семь управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции
и реактивный снаряд HIMARS производства США", - говорится в сообщении.
Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили скопления живой силы и военной техники противника в 118 районах.
Всего с начала спецоперации были уничтожены 604 украинских военных самолета, 274 вертолета, 24739 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16182 танка и другие боевые бронированные машины, 1322 боевые машины реактивных систем залпового огня, 9914 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22060 единиц специальной военной автомобильной техники.