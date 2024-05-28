https://ria.ru/20240528/spetsoperatsiya-1948878511.html

ПВО сбила самолет МиГ-29 ВСУ

ПВО сбила самолет МиГ-29 ВСУ - РИА Новости, 28.05.2024

ПВО сбила самолет МиГ-29 ВСУ

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, ракету ATACMS, 39 беспилотников и другие цели, сообщили во вторник в пресс-службе... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T13:10

2024-05-28T13:10

2024-05-28T13:16

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, ракету ATACMS, 39 беспилотников и другие цели, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Миг-29 воздушных сил Украины, а также уничтожены: 39 беспилотных летательных аппаратов, оперативно-тактическая ракета ATACMS производства США, семь управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции и реактивный снаряд HIMARS производства США", - говорится в сообщении.Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили скопления живой силы и военной техники противника в 118 районах.Всего с начала спецоперации были уничтожены 604 украинских военных самолета, 274 вертолета, 24739 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16182 танка и другие боевые бронированные машины, 1322 боевые машины реактивных систем залпового огня, 9914 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22060 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240528/vostok-1948877720.html

https://ria.ru/20240528/svo-1948832362.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, миг-29, безопасность, сша