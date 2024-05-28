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ПВО сбила самолет МиГ-29 ВСУ - РИА Новости, 28.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:10 28.05.2024 (обновлено: 13:16 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/spetsoperatsiya-1948878511.html
ПВО сбила самолет МиГ-29 ВСУ
ПВО сбила самолет МиГ-29 ВСУ - РИА Новости, 28.05.2024
ПВО сбила самолет МиГ-29 ВСУ
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, ракету ATACMS, 39 беспилотников и другие цели, сообщили во вторник в пресс-службе... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T13:10
2024-05-28T13:16
специальная военная операция на украине
украина
россия
миг-29
безопасность
сша
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, ракету ATACMS, 39 беспилотников и другие цели, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Миг-29 воздушных сил Украины, а также уничтожены: 39 беспилотных летательных аппаратов, оперативно-тактическая ракета ATACMS производства США, семь управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции и реактивный снаряд HIMARS производства США", - говорится в сообщении.Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили скопления живой силы и военной техники противника в 118 районах.Всего с начала спецоперации были уничтожены 604 украинских военных самолета, 274 вертолета, 24739 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16182 танка и другие боевые бронированные машины, 1322 боевые машины реактивных систем залпового огня, 9914 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22060 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240528/vostok-1948877720.html
https://ria.ru/20240528/svo-1948832362.html
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украина, россия, миг-29, безопасность, сша
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, МиГ-29, Безопасность, США
ПВО сбила самолет МиГ-29 ВСУ

Минобороны: ПВО сбила самолет МиГ-29 ВСУ, ракету ATACMS и бомбу Hammer

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении
Зенитный ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29, ракету ATACMS, 39 беспилотников и другие цели, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Миг-29 воздушных сил Украины, а также уничтожены: 39 беспилотных летательных аппаратов, оперативно-тактическая ракета ATACMS производства США, семь управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции и реактивный снаряд HIMARS производства США", - говорится в сообщении.
Российский военный в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
Вчера, 13:07
Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили скопления живой силы и военной техники противника в 118 районах.
Всего с начала спецоперации были уничтожены 604 украинских военных самолета, 274 вертолета, 24739 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16182 танка и другие боевые бронированные машины, 1322 боевые машины реактивных систем залпового огня, 9914 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22060 единиц специальной военной автомобильной техники.
Движение оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер на Харьковском направлении в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияМиГ-29БезопасностьСША
 
 
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