https://ria.ru/20240528/spetsoperatsiya-1948808082.html
В зоне СВО появился диспетчерский пункт комендантской службы "Центра"
В зоне СВО появился диспетчерский пункт комендантской службы "Центра" - РИА Новости, 28.05.2024
В зоне СВО появился диспетчерский пункт комендантской службы "Центра"
Диспетчерский пункт комендантской службы группировки войск "Центр" появился в зоне СВО, сообщили РИА Новости в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T05:04
2024-05-28T05:04
2024-05-28T05:04
специальная военная операция на украине
камаз (завод)
россия
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ЛУГАНСК, 28 мая - РИА Новости. Диспетчерский пункт комендантской службы группировки войск "Центр" появился в зоне СВО, сообщили РИА Новости в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие дорожно-комендантской службы группировки войск "Центр" в ходе выполнения задач по диспетчерскому контролю и регулированию движения военных автомобильных колонн в тыловых районах зоны проведения спецоперации приняли на апробацию новейший подвижный диспетчерский пункт, оборудованный высокотехнологичными средствами видеонаблюдения и систем связи", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что данный диспетчерский пункт представляет собой передвижной комплекс средств видеомониторинга, воздушного наблюдения и радиосвязи, собранных на базе автомобиля "КамАЗ". "Комплекс предназначен для контроля движения автомобильных колонн, своевременного информирования старших колонн об изменениях дорожных условий на определенном участке пути и своевременной передачи информации о передвижениях воинских колонн в своей зоне ответственности на центральный диспетчерский пункт. Экипаж комплекса позволяет вести круглосуточный контроль дорожной обстановки в указанном районе" - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20240528/chasov_yar-1948807742.html
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камаз (завод), россия
Специальная военная операция на Украине, КамАЗ (завод), Россия
В зоне СВО появился диспетчерский пункт комендантской службы "Центра"
В зоне СВО появился диспетчерский пункт комендантской службы группировки "Центр"
ЛУГАНСК, 28 мая - РИА Новости. Диспетчерский пункт комендантской службы группировки войск "Центр" появился в зоне СВО, сообщили РИА Новости в министерстве обороны РФ.
"Военнослужащие дорожно-комендантской службы группировки войск "Центр" в ходе выполнения задач по диспетчерскому контролю и регулированию движения военных автомобильных колонн в тыловых районах зоны проведения спецоперации приняли на апробацию новейший подвижный диспетчерский пункт, оборудованный высокотехнологичными средствами видеонаблюдения и систем связи", - сообщили в МО РФ.
В ведомстве отметили, что данный диспетчерский пункт представляет собой передвижной комплекс средств видеомониторинга, воздушного наблюдения и радиосвязи, собранных на базе автомобиля "КамАЗ
".
"Комплекс предназначен для контроля движения автомобильных колонн, своевременного информирования старших колонн об изменениях дорожных условий на определенном участке пути и своевременной передачи информации о передвижениях воинских колонн в своей зоне ответственности на центральный диспетчерский пункт. Экипаж комплекса позволяет вести круглосуточный контроль дорожной обстановки в указанном районе" - добавили в министерстве.