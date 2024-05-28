https://ria.ru/20240528/spetsoperatsiya-1948808082.html

В зоне СВО появился диспетчерский пункт комендантской службы "Центра"

В зоне СВО появился диспетчерский пункт комендантской службы "Центра" - РИА Новости, 28.05.2024

В зоне СВО появился диспетчерский пункт комендантской службы "Центра"

Диспетчерский пункт комендантской службы группировки войск "Центр" появился в зоне СВО, сообщили РИА Новости в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T05:04

2024-05-28T05:04

2024-05-28T05:04

специальная военная операция на украине

камаз (завод)

россия

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ЛУГАНСК, 28 мая - РИА Новости. Диспетчерский пункт комендантской службы группировки войск "Центр" появился в зоне СВО, сообщили РИА Новости в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие дорожно-комендантской службы группировки войск "Центр" в ходе выполнения задач по диспетчерскому контролю и регулированию движения военных автомобильных колонн в тыловых районах зоны проведения спецоперации приняли на апробацию новейший подвижный диспетчерский пункт, оборудованный высокотехнологичными средствами видеонаблюдения и систем связи", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что данный диспетчерский пункт представляет собой передвижной комплекс средств видеомониторинга, воздушного наблюдения и радиосвязи, собранных на базе автомобиля "КамАЗ". "Комплекс предназначен для контроля движения автомобильных колонн, своевременного информирования старших колонн об изменениях дорожных условий на определенном участке пути и своевременной передачи информации о передвижениях воинских колонн в своей зоне ответственности на центральный диспетчерский пункт. Экипаж комплекса позволяет вести круглосуточный контроль дорожной обстановки в указанном районе" - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20240528/chasov_yar-1948807742.html

https://ria.ru/20240527/spetsoperatsiya-1948614629.html

россия

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камаз (завод), россия