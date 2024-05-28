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Источник раскрыл срок проведения заседания СБ ООН по удару ЦАХАЛ в Рафахе - РИА Новости, 28.05.2024
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00:37 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/sovbez_oon-1948798485.html
Источник раскрыл срок проведения заседания СБ ООН по удару ЦАХАЛ в Рафахе
Источник раскрыл срок проведения заседания СБ ООН по удару ЦАХАЛ в Рафахе - РИА Новости, 28.05.2024
Источник раскрыл срок проведения заседания СБ ООН по удару ЦАХАЛ в Рафахе
Закрытое заседание СБ ООН в связи с недавним ударом Израиля по палаткам с перемещенными лицами в Рафахе пройдет во вторник, сообщили РИА Новости источники в... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T00:37
2024-05-28T00:37
в мире
израиль
рафах (провинция)
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 28 мая - РИА Новости. Закрытое заседание СБ ООН в связи с недавним ударом Израиля по палаткам с перемещенными лицами в Рафахе пройдет во вторник, сообщили РИА Новости источники в Совбезе. "Алжир запросил заседание в связи с событиями в Рафахе. Оно ожидается завтра во второй половине дня", - сказал собеседник агентства. Второй источник уточнил, что закрытое заседание запрошено в связи с ударом Израиля по палаткам с перемещенными лицами. Множество людей погибли и были ранены после удара Израиля по лагерю перемещенных лиц к северо-западу от Рафаха, сообщило ранее Палестинское общество Красного Полумесяца.
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в мире, израиль, рафах (провинция), оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Источник раскрыл срок проведения заседания СБ ООН по удару ЦАХАЛ в Рафахе

Заседание СБ ООН в связи с ударом Израиля в Рафахе пройдет во вторник

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
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ООН, 28 мая - РИА Новости. Закрытое заседание СБ ООН в связи с недавним ударом Израиля по палаткам с перемещенными лицами в Рафахе пройдет во вторник, сообщили РИА Новости источники в Совбезе.
"Алжир запросил заседание в связи с событиями в Рафахе. Оно ожидается завтра во второй половине дня", - сказал собеседник агентства.
Второй источник уточнил, что закрытое заседание запрошено в связи с ударом Израиля по палаткам с перемещенными лицами.
Множество людей погибли и были ранены после удара Израиля по лагерю перемещенных лиц к северо-западу от Рафаха, сообщило ранее Палестинское общество Красного Полумесяца.
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В миреИзраильРафах (провинция)ООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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