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В ГД подняли вопрос о соцвыплатах для врачей и фельдшеров скорой помощи - РИА Новости, 28.05.2024
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15:30 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/sotsvyplaty-1948923936.html
В ГД подняли вопрос о соцвыплатах для врачей и фельдшеров скорой помощи
В ГД подняли вопрос о соцвыплатах для врачей и фельдшеров скорой помощи - РИА Новости, 28.05.2024
В ГД подняли вопрос о соцвыплатах для врачей и фельдшеров скорой помощи
Депутат ГД Мария Прусакова обратилась к председателю ГД Вячеславу Володину в ходе пленарного заседания по вопросу соцвыплат для врачей и фельдшеров скорой... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T15:30
2024-05-28T15:30
россия
татьяна голикова
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Депутат ГД Мария Прусакова обратилась к председателю ГД Вячеславу Володину в ходе пленарного заседания по вопросу соцвыплат для врачей и фельдшеров скорой помощи. "Обратилась сегодня к председателю ГД Володину В.В. в ходе пленарного заседания по вопросу соцвыплат для врачей и фельдшеров скорой помощи... В ответ на это Вячеслав Викторович дал поручение связаться с Голиковой Т.А. (вице-премьером РФ Татьяной Голиковой) и уже завтра на заседании озвучить промежуточные меры по решению вопроса о поддержке врачей и фельдшеров скорой помощи", - написала она в своем Telegram-канале. Прусакова добавила, что учитывая обещание заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой до 1 июня озвучить меры для увеличения этих соцвыплат, она в протокольном поручении предложила дать официальный ответ депутатам ГД о планах решения этого вопроса.
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россия, татьяна голикова, вячеслав володин, госдума рф
Россия, Татьяна Голикова, Вячеслав Володин, Госдума РФ
В ГД подняли вопрос о соцвыплатах для врачей и фельдшеров скорой помощи

Депутат Прусакова подняла вопрос о соцвыплатах для врачей и фельдшеров скорой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Депутат ГД Мария Прусакова обратилась к председателю ГД Вячеславу Володину в ходе пленарного заседания по вопросу соцвыплат для врачей и фельдшеров скорой помощи.
«
"Обратилась сегодня к председателю ГД Володину В.В. в ходе пленарного заседания по вопросу соцвыплат для врачей и фельдшеров скорой помощи... В ответ на это Вячеслав Викторович дал поручение связаться с Голиковой Т.А. (вице-премьером РФ Татьяной Голиковой) и уже завтра на заседании озвучить промежуточные меры по решению вопроса о поддержке врачей и фельдшеров скорой помощи", - написала она в своем Telegram-канале.
Прусакова добавила, что учитывая обещание заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой до 1 июня озвучить меры для увеличения этих соцвыплат, она в протокольном поручении предложила дать официальный ответ депутатам ГД о планах решения этого вопроса.
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