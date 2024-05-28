Шмыгаль обсудил в Чехии сотрудничество в сфере обороны
Премьер Чехии Фиала обсудил в Праге со Шмыгалем военное сотрудничество
© AP Photo / Efrem LukatskyПремьер-министр Украины Денис
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Премьер-министр Украины Денис. Архивное фото
ПРАГА, 28 мая - РИА Новости. Чешский премьер Петр Фиала обсудил во вторник с прибывшим в Прагу украинским коллегой Денисом Шмыгалем сотрудничество в сфере обороны, сообщила пресс-служба чешского кабмина.
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"Во вторник, 28 мая 2024 года, глава правительства Чехии Петр Фиала встретился в Праге с украинским премьером Денисом Шмыгалем. Основными темами встречи стали продолжение помощи Украине, оборонное сотрудничество и развитие экономических отношений. Оба политика также подтвердили заинтересованность в проведении следующего раунда чешско-украинских межправительственных консультаций", - отмечается в сообщении.
"Я заверил премьера Шмыгаля, что Чехия продолжит помогать Украине. Мы продолжим работать с нашими партнерами и союзниками в деле обеспечения эффективной и скоординированной помощи (Украине). Положение на фронте непростое. Поэтому я рад, что первые поставки боеприпасов по чешской инициативе поступят на Украину уже в июне", - приводит пресс-служба слова Фиалы. .
Позднее во вторник Шмыгаль по приглашению Фиалы примет участие в рабочем ужине с участием ряда европейских лидеров, которые, как ранее сообщил Фиала, наиболее активно сотрудничают в помощи Украине. В числе участников - президент Польши и премьеры Нидерландов, Дании и Латвии.