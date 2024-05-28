https://ria.ru/20240528/sotrudnichestvo-1948996828.html

Шмыгаль обсудил в Чехии сотрудничество в сфере обороны

Шмыгаль обсудил в Чехии сотрудничество в сфере обороны - РИА Новости, 28.05.2024

Шмыгаль обсудил в Чехии сотрудничество в сфере обороны

Чешский премьер Петр Фиала обсудил во вторник с прибывшим в Прагу украинским коллегой Денисом Шмыгалем сотрудничество в сфере обороны, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T20:20

2024-05-28T20:20

2024-05-28T20:20

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петр фиала

денис шмыгаль

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ПРАГА, 28 мая - РИА Новости. Чешский премьер Петр Фиала обсудил во вторник с прибывшим в Прагу украинским коллегой Денисом Шмыгалем сотрудничество в сфере обороны, сообщила пресс-служба чешского кабмина. "Во вторник, 28 мая 2024 года, глава правительства Чехии Петр Фиала встретился в Праге с украинским премьером Денисом Шмыгалем. Основными темами встречи стали продолжение помощи Украине, оборонное сотрудничество и развитие экономических отношений. Оба политика также подтвердили заинтересованность в проведении следующего раунда чешско-украинских межправительственных консультаций", - отмечается в сообщении. "Я заверил премьера Шмыгаля, что Чехия продолжит помогать Украине. Мы продолжим работать с нашими партнерами и союзниками в деле обеспечения эффективной и скоординированной помощи (Украине). Положение на фронте непростое. Поэтому я рад, что первые поставки боеприпасов по чешской инициативе поступят на Украину уже в июне", - приводит пресс-служба слова Фиалы. . Позднее во вторник Шмыгаль по приглашению Фиалы примет участие в рабочем ужине с участием ряда европейских лидеров, которые, как ранее сообщил Фиала, наиболее активно сотрудничают в помощи Украине. В числе участников - президент Польши и премьеры Нидерландов, Дании и Латвии.

https://ria.ru/20240516/vsu-1946525339.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, прага, чехия, петр фиала, денис шмыгаль