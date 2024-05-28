Рейтинг@Mail.ru
Шмыгаль обсудил в Чехии сотрудничество в сфере обороны - РИА Новости, 28.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:20 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/sotrudnichestvo-1948996828.html
Шмыгаль обсудил в Чехии сотрудничество в сфере обороны
Шмыгаль обсудил в Чехии сотрудничество в сфере обороны - РИА Новости, 28.05.2024
Шмыгаль обсудил в Чехии сотрудничество в сфере обороны
Чешский премьер Петр Фиала обсудил во вторник с прибывшим в Прагу украинским коллегой Денисом Шмыгалем сотрудничество в сфере обороны, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T20:20
2024-05-28T20:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
прага
чехия
петр фиала
денис шмыгаль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568164445_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_13407f75c6c8c0d02b2c4b02a3aacbae.jpg
ПРАГА, 28 мая - РИА Новости. Чешский премьер Петр Фиала обсудил во вторник с прибывшим в Прагу украинским коллегой Денисом Шмыгалем сотрудничество в сфере обороны, сообщила пресс-служба чешского кабмина. "Во вторник, 28 мая 2024 года, глава правительства Чехии Петр Фиала встретился в Праге с украинским премьером Денисом Шмыгалем. Основными темами встречи стали продолжение помощи Украине, оборонное сотрудничество и развитие экономических отношений. Оба политика также подтвердили заинтересованность в проведении следующего раунда чешско-украинских межправительственных консультаций", - отмечается в сообщении. "Я заверил премьера Шмыгаля, что Чехия продолжит помогать Украине. Мы продолжим работать с нашими партнерами и союзниками в деле обеспечения эффективной и скоординированной помощи (Украине). Положение на фронте непростое. Поэтому я рад, что первые поставки боеприпасов по чешской инициативе поступят на Украину уже в июне", - приводит пресс-служба слова Фиалы. . Позднее во вторник Шмыгаль по приглашению Фиалы примет участие в рабочем ужине с участием ряда европейских лидеров, которые, как ранее сообщил Фиала, наиболее активно сотрудничают в помощи Украине. В числе участников - президент Польши и премьеры Нидерландов, Дании и Латвии.
https://ria.ru/20240516/vsu-1946525339.html
украина
прага
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568164445_48:0:2153:1579_1920x0_80_0_0_b72e505c86a047f942e1cad37a4f2cac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, прага, чехия, петр фиала, денис шмыгаль
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Прага, Чехия, Петр Фиала, Денис Шмыгаль
Шмыгаль обсудил в Чехии сотрудничество в сфере обороны

Премьер Чехии Фиала обсудил в Праге со Шмыгалем военное сотрудничество

© AP Photo / Efrem LukatskyПремьер-министр Украины Денис
Премьер-министр Украины Денис - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Премьер-министр Украины Денис. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 28 мая - РИА Новости. Чешский премьер Петр Фиала обсудил во вторник с прибывшим в Прагу украинским коллегой Денисом Шмыгалем сотрудничество в сфере обороны, сообщила пресс-служба чешского кабмина.
«
"Во вторник, 28 мая 2024 года, глава правительства Чехии Петр Фиала встретился в Праге с украинским премьером Денисом Шмыгалем. Основными темами встречи стали продолжение помощи Украине, оборонное сотрудничество и развитие экономических отношений. Оба политика также подтвердили заинтересованность в проведении следующего раунда чешско-украинских межправительственных консультаций", - отмечается в сообщении.
"Я заверил премьера Шмыгаля, что Чехия продолжит помогать Украине. Мы продолжим работать с нашими партнерами и союзниками в деле обеспечения эффективной и скоординированной помощи (Украине). Положение на фронте непростое. Поэтому я рад, что первые поставки боеприпасов по чешской инициативе поступят на Украину уже в июне", - приводит пресс-служба слова Фиалы. .
Позднее во вторник Шмыгаль по приглашению Фиалы примет участие в рабочем ужине с участием ряда европейских лидеров, которые, как ранее сообщил Фиала, наиболее активно сотрудничают в помощи Украине. В числе участников - президент Польши и премьеры Нидерландов, Дании и Латвии.
155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
СМИ: ВСУ жалуются, что им так и не пришли боеприпасы из Чехии
16 мая, 19:49
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПрагаЧехияПетр ФиалаДенис Шмыгаль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала