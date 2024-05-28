https://ria.ru/20240528/sotrudnichestvo-1948849176.html

Сотрудничество между Красноярском и Узбекистаном обсуждалось в Ташкенте

Сотрудничество между Красноярском и Узбекистаном обсуждалось в Ташкенте - РИА Новости, 28.05.2024

Сотрудничество между Красноярском и Узбекистаном обсуждалось в Ташкенте

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков и премьер-министр республики Узбекистан Абдулла Арипов обсудили вопросы сотрудничества в сфере промышленной... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T11:51

2024-05-28T11:51

2024-05-28T11:51

красноярский край

узбекистан

михаил котюков

абдулла арипов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948849737_0:222:1280:942_1920x0_80_0_0_a060c72fae67d57358526af9221eeb9a.jpg

КРАСНОЯРСК, 28 мая – РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков и премьер-министр республики Узбекистан Абдулла Арипов обсудили вопросы сотрудничества в сфере промышленной кооперации, туризма и образования, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Красноярского края По ее данным, Котюков в составе делегации от России совершил рабочую поездку в Узбекистан. В Ташкенте он принял участие в центральном мероприятии госвизита – Совете регионов РФ и республики Узбекистан. Международное мероприятие открыли президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. "В ходе визита состоялись встречи делегации края с официальными лицами Узбекистана. В частности, на рабочей встрече премьер-министр республики Узбекистан Абдулла Арипов и губернатор Красноярского края Михаил Котюков обсудили возможности развития сотрудничества в сфере взаимных поставок продукции, промышленной кооперации, туризма и образования", - говорится в сообщении. Котюков отметил, что Красноярский край с регионами Узбекистана связывают давние дружеские отношения. "Десятки наших предприятий работают с узбекскими партнерами. Поэтому мы заинтересованы в наращивании взаимного товарооборота и активном развитии промышленной кооперации", – сказал губернатор.

https://ria.ru/20240527/biznes-forum-1948728915.html

красноярский край

узбекистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

красноярский край, узбекистан, михаил котюков, абдулла арипов