Рейтинг@Mail.ru
Сотрудничество между Красноярском и Узбекистаном обсуждалось в Ташкенте - РИА Новости, 28.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:51 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/sotrudnichestvo-1948849176.html
Сотрудничество между Красноярском и Узбекистаном обсуждалось в Ташкенте
Сотрудничество между Красноярском и Узбекистаном обсуждалось в Ташкенте - РИА Новости, 28.05.2024
Сотрудничество между Красноярском и Узбекистаном обсуждалось в Ташкенте
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков и премьер-министр республики Узбекистан Абдулла Арипов обсудили вопросы сотрудничества в сфере промышленной... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T11:51
2024-05-28T11:51
красноярский край
узбекистан
михаил котюков
абдулла арипов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948849737_0:222:1280:942_1920x0_80_0_0_a060c72fae67d57358526af9221eeb9a.jpg
КРАСНОЯРСК, 28 мая – РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков и премьер-министр республики Узбекистан Абдулла Арипов обсудили вопросы сотрудничества в сфере промышленной кооперации, туризма и образования, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Красноярского края По ее данным, Котюков в составе делегации от России совершил рабочую поездку в Узбекистан. В Ташкенте он принял участие в центральном мероприятии госвизита – Совете регионов РФ и республики Узбекистан. Международное мероприятие открыли президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. "В ходе визита состоялись встречи делегации края с официальными лицами Узбекистана. В частности, на рабочей встрече премьер-министр республики Узбекистан Абдулла Арипов и губернатор Красноярского края Михаил Котюков обсудили возможности развития сотрудничества в сфере взаимных поставок продукции, промышленной кооперации, туризма и образования", - говорится в сообщении. Котюков отметил, что Красноярский край с регионами Узбекистана связывают давние дружеские отношения. "Десятки наших предприятий работают с узбекскими партнерами. Поэтому мы заинтересованы в наращивании взаимного товарооборота и активном развитии промышленной кооперации", – сказал губернатор.
https://ria.ru/20240527/biznes-forum-1948728915.html
красноярский край
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948849737_0:102:1280:1062_1920x0_80_0_0_831f400bf18783fcb18b9d2be3f961cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярский край, узбекистан, михаил котюков, абдулла арипов
Красноярский край, Узбекистан, Михаил Котюков, Абдулла Арипов

Сотрудничество между Красноярском и Узбекистаном обсуждалось в Ташкенте

© Фото : Правительство Красноярского краяСотрудничество между Красноярском и Узбекистаном обсуждалось в Ташкенте
Сотрудничество между Красноярском и Узбекистаном обсуждалось в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© Фото : Правительство Красноярского края
Сотрудничество между Красноярском и Узбекистаном обсуждалось в Ташкенте
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 28 мая – РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков и премьер-министр республики Узбекистан Абдулла Арипов обсудили вопросы сотрудничества в сфере промышленной кооперации, туризма и образования, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Красноярского края
По ее данным, Котюков в составе делегации от России совершил рабочую поездку в Узбекистан. В Ташкенте он принял участие в центральном мероприятии госвизита – Совете регионов РФ и республики Узбекистан.
Семинар по бизнесу - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Более 50 мероприятий прошло в рамках бизнес-форума в Красноярском крае
27 мая, 18:00
Международное мероприятие открыли президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
"В ходе визита состоялись встречи делегации края с официальными лицами Узбекистана. В частности, на рабочей встрече премьер-министр республики Узбекистан Абдулла Арипов и губернатор Красноярского края Михаил Котюков обсудили возможности развития сотрудничества в сфере взаимных поставок продукции, промышленной кооперации, туризма и образования", - говорится в сообщении.
Котюков отметил, что Красноярский край с регионами Узбекистана связывают давние дружеские отношения.
"Десятки наших предприятий работают с узбекскими партнерами. Поэтому мы заинтересованы в наращивании взаимного товарооборота и активном развитии промышленной кооперации", – сказал губернатор.
 
Красноярский крайУзбекистанМихаил КотюковАбдулла Арипов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала