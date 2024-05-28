https://ria.ru/20240528/sotrudnichestvo-1948849176.html
Сотрудничество между Красноярском и Узбекистаном обсуждалось в Ташкенте
Сотрудничество между Красноярском и Узбекистаном обсуждалось в Ташкенте - РИА Новости, 28.05.2024
Сотрудничество между Красноярском и Узбекистаном обсуждалось в Ташкенте
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков и премьер-министр республики Узбекистан Абдулла Арипов обсудили вопросы сотрудничества в сфере промышленной... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T11:51
2024-05-28T11:51
2024-05-28T11:51
красноярский край
узбекистан
михаил котюков
абдулла арипов
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КРАСНОЯРСК, 28 мая – РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков и премьер-министр республики Узбекистан Абдулла Арипов обсудили вопросы сотрудничества в сфере промышленной кооперации, туризма и образования, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Красноярского края По ее данным, Котюков в составе делегации от России совершил рабочую поездку в Узбекистан. В Ташкенте он принял участие в центральном мероприятии госвизита – Совете регионов РФ и республики Узбекистан. Международное мероприятие открыли президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. "В ходе визита состоялись встречи делегации края с официальными лицами Узбекистана. В частности, на рабочей встрече премьер-министр республики Узбекистан Абдулла Арипов и губернатор Красноярского края Михаил Котюков обсудили возможности развития сотрудничества в сфере взаимных поставок продукции, промышленной кооперации, туризма и образования", - говорится в сообщении. Котюков отметил, что Красноярский край с регионами Узбекистана связывают давние дружеские отношения. "Десятки наших предприятий работают с узбекскими партнерами. Поэтому мы заинтересованы в наращивании взаимного товарооборота и активном развитии промышленной кооперации", – сказал губернатор.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярский край, узбекистан, михаил котюков, абдулла арипов
Красноярский край, Узбекистан, Михаил Котюков, Абдулла Арипов
КРАСНОЯРСК, 28 мая – РИА Новости. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков и премьер-министр республики Узбекистан Абдулла Арипов обсудили вопросы сотрудничества в сфере промышленной кооперации, туризма и образования, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Красноярского края
По ее данным, Котюков в составе делегации от России
совершил рабочую поездку в Узбекистан. В Ташкенте он принял участие в центральном мероприятии госвизита – Совете регионов РФ и республики Узбекистан.
Международное мероприятие открыли президент России Владимир Путин
и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
.
"В ходе визита состоялись встречи делегации края с официальными лицами Узбекистана. В частности, на рабочей встрече премьер-министр республики Узбекистан Абдулла Арипов и губернатор Красноярского края Михаил Котюков обсудили возможности развития сотрудничества в сфере взаимных поставок продукции, промышленной кооперации, туризма и образования", - говорится в сообщении.
Котюков отметил, что Красноярский край с регионами Узбекистана связывают давние дружеские отношения.
"Десятки наших предприятий работают с узбекскими партнерами. Поэтому мы заинтересованы в наращивании взаимного товарооборота и активном развитии промышленной кооперации", – сказал губернатор.