https://ria.ru/20240528/snaryady-1949001141.html

Шмыгаль и Фиала обсудили сроки поставок артиллерийских снарядов

Шмыгаль и Фиала обсудили сроки поставок артиллерийских снарядов - РИА Новости, 28.05.2024

Шмыгаль и Фиала обсудили сроки поставок артиллерийских снарядов

Украина ожидает с июня реализацию графика поставок артиллерийских снарядов, на которые удалось собрать 1,6 миллиарда евро в рамках "чешской инициативы", сообщил РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T20:54

2024-05-28T20:54

2024-05-28T20:54

специальная военная операция на украине

украина

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денис шмыгаль

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Украина ожидает с июня реализацию графика поставок артиллерийских снарядов, на которые удалось собрать 1,6 миллиарда евро в рамках "чешской инициативы", сообщил премьер страны Денис Шмыгаль по итогам встречи с чешским коллегой Петром Фиала. Идея закупить сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в третьих странах для Украины, известная как "чешская инициатива по боеприпасам", впервые была публично озвучена президентом Чехии Петром Павелом на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля. По словам Павела, Чехия идентифицировала полмиллиона единиц боеприпасов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч единиц боеприпасов калибра 122 миллиметра, которые могут быть поставлены на Украину в течение нескольких недель, если партнеры в США, Германии, Швеции или других странах обеспечат финансирование. Шмыгаль сообщил, что по приглашению Фиалы прибыл в Прагу, где состоится рабочая встреча по потребностям Украины совместно с лидерами Польши, Латвии, Дании, Нидерландов, представителя США. "В ходе двусторонней встречи с Фиала обсудили реализацию артиллерийской инициативы, на которую собрано уже более 1,6 миллиарда евро. Для нас важно, чтобы боеприпасы поступали вовремя, системно и согласно графику уже с июня", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Он также подчеркнул, что стороны обсудили возможность использования предоставленного Киеву оружия на территории РФ. Шмыгаль отметил, что Фиала выразил поддержку в этом вопросе. Кроме того, как уточнил Шмыгаль, на встрече обсудили и усиление санкционной политики в отношении России, а также совместные производства в сфере оборонно-промышленного комплекса. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "Украина имеет право" среди прочего атаковать "военные цели на территории России". Генсек НАТО также сказал, что "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам сняли, он также считает, что "пришло время снять и другие ограничения". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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https://ria.ru/20240417/ukraina-1940487251.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, сша, денис шмыгаль, петр фиала, петр павел, нато, чехия