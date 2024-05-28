https://ria.ru/20240528/skhron-1948812880.html

В ДНР обнаружили оружейный схрон с натовскими гранатами и минами

В ДНР обнаружили оружейный схрон с натовскими гранатами и минами - РИА Новости, 28.05.2024

В ДНР обнаружили оружейный схрон с натовскими гранатами и минами

Сотрудники УФСБ вскрыли в ДНР оружейный схрон с гранатами и противопехотными минами, также в нем находился гранатомёт АТ-4 шведского производства, патроны к... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T07:10

2024-05-28T07:10

2024-05-28T07:10

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

швеция

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869372565_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3800e304032a06f488ed726ddb64c577.jpg

ДОНЕЦК, 28 мая – РИА Новости. Сотрудники УФСБ вскрыли в ДНР оружейный схрон с гранатами и противопехотными минами, также в нем находился гранатомёт АТ-4 шведского производства, патроны к стрелковому оружию и самодельные взрывные устройства, рассказали РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по Донецкой Народной Республике. "УФСБ России по ДНР в ходе проведения оперативно-боевых мероприятий в Артёмовском районе обнаружен схрон с вооружением и взрывчатыми веществами, принадлежащий боевикам ВСУ. В результате было обнаружено: ручные гранаты - 23 шт, миномётные снаряды - 25 шт. гранатомёт АТ-4 производства Швеции - 1 шт, мины МОН-50 - 5 шт, патроны к стрелковому оружию - 1000 шт, самодельные взрывные устройства - 3 шт, тротиловые шашки - 650 гр.", - говорится в сообщение ведомства. Изъятое оружие было передано в структуры Минобороны России, где оно будет поставлено на учет, мероприятия по выявлению и обезвреживанию схронов с оружием, взрывчатыми веществами и СВУ (самодельные взрывные устройства) продолжаются, отмечают в ведомстве.

https://ria.ru/20240508/skhron-1944573497.html

донецкая народная республика

россия

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, россия, швеция, вооруженные силы украины