https://ria.ru/20240528/skhron-1948812880.html
В ДНР обнаружили оружейный схрон с натовскими гранатами и минами
В ДНР обнаружили оружейный схрон с натовскими гранатами и минами - РИА Новости, 28.05.2024
В ДНР обнаружили оружейный схрон с натовскими гранатами и минами
Сотрудники УФСБ вскрыли в ДНР оружейный схрон с гранатами и противопехотными минами, также в нем находился гранатомёт АТ-4 шведского производства, патроны к... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T07:10
2024-05-28T07:10
2024-05-28T07:10
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ДОНЕЦК, 28 мая – РИА Новости. Сотрудники УФСБ вскрыли в ДНР оружейный схрон с гранатами и противопехотными минами, также в нем находился гранатомёт АТ-4 шведского производства, патроны к стрелковому оружию и самодельные взрывные устройства, рассказали РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по Донецкой Народной Республике. "УФСБ России по ДНР в ходе проведения оперативно-боевых мероприятий в Артёмовском районе обнаружен схрон с вооружением и взрывчатыми веществами, принадлежащий боевикам ВСУ. В результате было обнаружено: ручные гранаты - 23 шт, миномётные снаряды - 25 шт. гранатомёт АТ-4 производства Швеции - 1 шт, мины МОН-50 - 5 шт, патроны к стрелковому оружию - 1000 шт, самодельные взрывные устройства - 3 шт, тротиловые шашки - 650 гр.", - говорится в сообщение ведомства. Изъятое оружие было передано в структуры Минобороны России, где оно будет поставлено на учет, мероприятия по выявлению и обезвреживанию схронов с оружием, взрывчатыми веществами и СВУ (самодельные взрывные устройства) продолжаются, отмечают в ведомстве.
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донецкая народная республика, россия, швеция, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Швеция, Вооруженные силы Украины
В ДНР обнаружили оружейный схрон с натовскими гранатами и минами
Сотрудники УФСБ обнаружили в ДНР оружейный схрон с натовским гранатами и минами
ДОНЕЦК, 28 мая – РИА Новости. Сотрудники УФСБ вскрыли в ДНР оружейный схрон с гранатами и противопехотными минами, также в нем находился гранатомёт АТ-4 шведского производства, патроны к стрелковому оружию и самодельные взрывные устройства, рассказали РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по Донецкой Народной Республике.
"УФСБ России по ДНР в ходе проведения оперативно-боевых мероприятий в Артёмовском районе обнаружен схрон с вооружением и взрывчатыми веществами, принадлежащий боевикам ВСУ. В результате было обнаружено: ручные гранаты - 23 шт, миномётные снаряды - 25 шт. гранатомёт АТ-4 производства Швеции - 1 шт, мины МОН-50 - 5 шт, патроны к стрелковому оружию - 1000 шт, самодельные взрывные устройства - 3 шт, тротиловые шашки - 650 гр.", - говорится в сообщение ведомства.
Изъятое оружие было передано в структуры Минобороны России, где оно будет поставлено на учет, мероприятия по выявлению и обезвреживанию схронов с оружием, взрывчатыми веществами и СВУ (самодельные взрывные устройства) продолжаются, отмечают в ведомстве.