https://ria.ru/20240528/siyyarto-1948957841.html

Сийярто заявил об отсутствии успехов Украины на фронте

Сийярто заявил об отсутствии успехов Украины на фронте - РИА Новости, 28.05.2024

Сийярто заявил об отсутствии успехов Украины на фронте

Украина не смогла добиться военных успехов на фронте, несмотря на все поставки западного оружия, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T17:21

2024-05-28T17:21

2024-05-28T17:41

специальная военная операция на украине

в мире

венгрия

украина

будапешт

петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 28 мая - РИА Новости. Украина не смогла добиться военных успехов на фронте, несмотря на все поставки западного оружия, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Несмотря на все поставки оружия, украинцы не смогли добиться военных успехов на фронтах. Можно сказать это по-другому, красивее, опровергнуть или выставить спикера российским агентом и другом Путина и Лаврова, что беспристрастные, независимые и не финансируемые из-за рубежа СМИ здесь, в Венгрии, сравнительно часто и делают, но это правда", - приводит слова Сийярто агентство MTI. Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.

https://ria.ru/20240528/orban-1948956938.html

венгрия

украина

будапешт

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в мире, венгрия, украина, будапешт, петер сийярто