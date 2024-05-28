Рейтинг@Mail.ru
Много семей с детьми выиграют от налоговых изменений, заявил Силуанов - РИА Новости, 28.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:30 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/siluanov-1949013529.html
Много семей с детьми выиграют от налоговых изменений, заявил Силуанов
Много семей с детьми выиграют от налоговых изменений, заявил Силуанов - РИА Новости, 28.05.2024
Много семей с детьми выиграют от налоговых изменений, заявил Силуанов
Большое число российских семей с детьми выиграют от выстраивания более справедливой налоговой системы в России, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T22:30
2024-05-28T22:30
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878329987_0:10:3486:1971_1920x0_80_0_0_6145ac3316e049138c7bea7d2504c327.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Большое число российских семей с детьми выиграют от выстраивания более справедливой налоговой системы в России, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. Ранее во вторник Минфин опубликовал предложение о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей. "В выигрыше окажется большое количество семей с детьми", - сказал министр, слова которого цитирует пресс-служба Минфина. При этом налоговые изменения коснутся только 3,2% работающих людей или 2 миллиона человек из 64 миллионов работающего населения с доходами свыше 2,4 миллионов рублей в год.
https://ria.ru/20240528/minfin-1949013284.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878329987_349:0:3081:2048_1920x0_80_0_0_d1da466db9d06df4613a21466644fb5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Много семей с детьми выиграют от налоговых изменений, заявил Силуанов

Силуанов: большое число семей с детьми выиграют от налоговых изменений

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр финансов Российской Федерации Антон Силуанов
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Большое число российских семей с детьми выиграют от выстраивания более справедливой налоговой системы в России, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Ранее во вторник Минфин опубликовал предложение о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей.
Прогрессивная шкала налогообложения
Вчера, 22:23
Инфографика
Изменение налога на доходы физических лицПосмотреть
"В выигрыше окажется большое количество семей с детьми", - сказал министр, слова которого цитирует пресс-служба Минфина.
При этом налоговые изменения коснутся только 3,2% работающих людей или 2 миллиона человек из 64 миллионов работающего населения с доходами свыше 2,4 миллионов рублей в год.
Оплата налогов - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Минфин: налоговая система России сохранит конкурентоспособность
Вчера, 22:28
 
ЭкономикаРоссияАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала