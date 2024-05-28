https://ria.ru/20240528/siluanov-1949013529.html
Много семей с детьми выиграют от налоговых изменений, заявил Силуанов
Много семей с детьми выиграют от налоговых изменений, заявил Силуанов - РИА Новости, 28.05.2024
Много семей с детьми выиграют от налоговых изменений, заявил Силуанов
Большое число российских семей с детьми выиграют от выстраивания более справедливой налоговой системы в России, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T22:30
2024-05-28T22:30
2024-05-28T22:30
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Большое число российских семей с детьми выиграют от выстраивания более справедливой налоговой системы в России, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. Ранее во вторник Минфин опубликовал предложение о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей. "В выигрыше окажется большое количество семей с детьми", - сказал министр, слова которого цитирует пресс-служба Минфина. При этом налоговые изменения коснутся только 3,2% работающих людей или 2 миллиона человек из 64 миллионов работающего населения с доходами свыше 2,4 миллионов рублей в год.
https://ria.ru/20240528/minfin-1949013284.html
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экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Много семей с детьми выиграют от налоговых изменений, заявил Силуанов
Силуанов: большое число семей с детьми выиграют от налоговых изменений