https://ria.ru/20240528/siluanov-1949013529.html

Много семей с детьми выиграют от налоговых изменений, заявил Силуанов

Много семей с детьми выиграют от налоговых изменений, заявил Силуанов - РИА Новости, 28.05.2024

Много семей с детьми выиграют от налоговых изменений, заявил Силуанов

Большое число российских семей с детьми выиграют от выстраивания более справедливой налоговой системы в России, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T22:30

2024-05-28T22:30

2024-05-28T22:30

экономика

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Большое число российских семей с детьми выиграют от выстраивания более справедливой налоговой системы в России, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. Ранее во вторник Минфин опубликовал предложение о переходе к расширенной прогрессии налога на доходы физлиц: ставка в 13% сохраняется для годового дохода до 2,4 миллиона рублей, а самая высокая ставка составит 22% для доходов выше 50 миллионов рублей. "В выигрыше окажется большое количество семей с детьми", - сказал министр, слова которого цитирует пресс-служба Минфина. При этом налоговые изменения коснутся только 3,2% работающих людей или 2 миллиона человек из 64 миллионов работающего населения с доходами свыше 2,4 миллионов рублей в год.

https://ria.ru/20240528/minfin-1949013284.html

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экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)