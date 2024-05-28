https://ria.ru/20240528/signal-1949009043.html

В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности

В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 28.05.2024

В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности

Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T22:00

2024-05-28T22:00

2024-05-28T22:05

белгородская область

вячеслав гладков

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

украина

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БЕЛГОРОД, 28 мая - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Ракетная опасность была объявлена на всей территории региона в 21.44 мск, через 7 минут отменили угрозу. "На всей территории Белгородской области отменен сигнал ракетной опасности", - говорится в сообщении губернатора.

https://ria.ru/20240426/gladkov-1942392402.html

белгородская область

украина

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Наталья Макарова

белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, украина