https://ria.ru/20240528/shoygu-1948908521.html

Россия и Иран продолжат сотрудничество на высшем уровне, заявил Шойгу

Россия и Иран продолжат сотрудничество на высшем уровне, заявил Шойгу - РИА Новости, 28.05.2024

Россия и Иран продолжат сотрудничество на высшем уровне, заявил Шойгу

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом, в ходе... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T14:54

2024-05-28T14:54

2024-05-28T14:54

иран

россия

тегеран (город)

сергей шойгу

хосейн амир абдоллахиан

крушение вертолета президента ирана

в мире

совет безопасности рф

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ТЕГЕРАН, 28 мая – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Ахмадианом, в ходе которого подчеркнул, что Иран и Россия продолжат сотрудничество на высшем уровне, передает иранское государственное телевидение IRIB. "В телефонном разговоре с секретарем Высшего совета национальной безопасности (Ирана - ред.) Сергей Шойгу подчеркнул продолжение сотрудничества двух стран на высшем уровне в различных сферах", - говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале телевидения Ирана. Шойгу также выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амир Абдоллахиана и ряда других высокопоставленных лиц в результате крушения вертолета 19 мая на северо-западе страны, передает ТВ. Как уточняет IRIB, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана поблагодарил российского коллегу за соболезнования, пожелал ему успеха на новой должности, пригласил совершить визит в Тегеран и "заявил о готовности (содействовать тому, чтобы - ред.) два совета нацбезопасности смогли реализовать стратегические цели двух стран по дальнейшему улучшению отношений".

https://ria.ru/20240524/politika-1948208696.html

иран

россия

тегеран (город)

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иран, россия, тегеран (город), сергей шойгу, хосейн амир абдоллахиан, крушение вертолета президента ирана, в мире, совет безопасности рф