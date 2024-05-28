https://ria.ru/20240528/samozanyatye-1949011712.html

Налоговый режим для самозанятых сохранится

Налоговый режим для самозанятых сохранится - РИА Новости, 28.05.2024

Налоговый режим для самозанятых сохранится

Налоговый режим для самозанятых в РФ сохраняется, ставки по нему остаются на прежнем уровне до 2028 года, говорится в материалах Минфина РФ. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T22:19

2024-05-28T22:19

2024-05-28T22:19

экономика

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Налоговый режим для самозанятых в РФ сохраняется, ставки по нему остаются на прежнем уровне до 2028 года, говорится в материалах Минфина РФ. "Отдельно стоит сказать о категории самозанятых граждан (в России сейчас, по данным ФНС, почти 10 миллионов зарегистрированных самозанятых). Режим "самозанятости" сохраняется, ставки по нему остаются на прежнем уровне", - указали в министерстве. "В законе о самозанятости было закреплено условие о том, что в течение десяти лет ставки налога на самозанятых изменяться не будут (ФЗ от 27.11.2018 N 422-ФЗ) – таким образом, данное обещание остается в силе", - добавили в Минфине. Специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" введен с 2019 года. Он позволяет заниматься легальным предпринимательством, просто установив на свой смартфон приложение "Мой налог". Сначала этот режим вводился в качестве эксперимента в четырех пилотных регионах, но сейчас он применяется на всей территории России. Физлица и ИП, которые переходят на НПД, могут платить налог по льготной ставке: 4% от сделок с физлицами и 6% от сделок с юрлицами. По данным ФНС, популярные направления деятельности самозанятых: услуги такси и красоты, перевозка грузов, сдача в аренду квартир, ремонтные и маркетинговые услуги, продажа продукции собственного производства, а также репетиторство. Наиболее высокооплачиваемые области работы самозанятых – ремонтные услуги, IT-сфера, маркетинг и реклама, сдача в аренду квартир, услуги по перевозке грузов.

https://ria.ru/20240314/dokhod-1932843609.html

https://ria.ru/20240414/nalog-1939892264.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), министерство финансов рф (минфин россии)