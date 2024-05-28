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Налоговый режим для самозанятых сохранится - РИА Новости, 28.05.2024
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22:19 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/samozanyatye-1949011712.html
Налоговый режим для самозанятых сохранится
Налоговый режим для самозанятых сохранится - РИА Новости, 28.05.2024
Налоговый режим для самозанятых сохранится
Налоговый режим для самозанятых в РФ сохраняется, ставки по нему остаются на прежнем уровне до 2028 года, говорится в материалах Минфина РФ. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T22:19
2024-05-28T22:19
экономика
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Налоговый режим для самозанятых в РФ сохраняется, ставки по нему остаются на прежнем уровне до 2028 года, говорится в материалах Минфина РФ. "Отдельно стоит сказать о категории самозанятых граждан (в России сейчас, по данным ФНС, почти 10 миллионов зарегистрированных самозанятых). Режим "самозанятости" сохраняется, ставки по нему остаются на прежнем уровне", - указали в министерстве. "В законе о самозанятости было закреплено условие о том, что в течение десяти лет ставки налога на самозанятых изменяться не будут (ФЗ от 27.11.2018 N 422-ФЗ) – таким образом, данное обещание остается в силе", - добавили в Минфине. Специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" введен с 2019 года. Он позволяет заниматься легальным предпринимательством, просто установив на свой смартфон приложение "Мой налог". Сначала этот режим вводился в качестве эксперимента в четырех пилотных регионах, но сейчас он применяется на всей территории России. Физлица и ИП, которые переходят на НПД, могут платить налог по льготной ставке: 4% от сделок с физлицами и 6% от сделок с юрлицами. По данным ФНС, популярные направления деятельности самозанятых: услуги такси и красоты, перевозка грузов, сдача в аренду квартир, ремонтные и маркетинговые услуги, продажа продукции собственного производства, а также репетиторство. Наиболее высокооплачиваемые области работы самозанятых – ремонтные услуги, IT-сфера, маркетинг и реклама, сдача в аренду квартир, услуги по перевозке грузов.
https://ria.ru/20240314/dokhod-1932843609.html
https://ria.ru/20240414/nalog-1939892264.html
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экономика, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Министерство финансов РФ (Минфин России)
Налоговый режим для самозанятых сохранится

Минфин: налоговый режим для самозанятых в России сохраняется до 2028 года

© Фото : правительство республика Саха (Якутия)Самозанятые в Якутии
Самозанятые в Якутии - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© Фото : правительство республика Саха (Якутия)
Самозанятые в Якутии. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Налоговый режим для самозанятых в РФ сохраняется, ставки по нему остаются на прежнем уровне до 2028 года, говорится в материалах Минфина РФ.
"Отдельно стоит сказать о категории самозанятых граждан (в России сейчас, по данным ФНС, почти 10 миллионов зарегистрированных самозанятых). Режим "самозанятости" сохраняется, ставки по нему остаются на прежнем уровне", - указали в министерстве.
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"В законе о самозанятости было закреплено условие о том, что в течение десяти лет ставки налога на самозанятых изменяться не будут (ФЗ от 27.11.2018 N 422-ФЗ) – таким образом, данное обещание остается в силе", - добавили в Минфине.
Специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" введен с 2019 года. Он позволяет заниматься легальным предпринимательством, просто установив на свой смартфон приложение "Мой налог". Сначала этот режим вводился в качестве эксперимента в четырех пилотных регионах, но сейчас он применяется на всей территории России.
Физлица и ИП, которые переходят на НПД, могут платить налог по льготной ставке: 4% от сделок с физлицами и 6% от сделок с юрлицами.
По данным ФНС, популярные направления деятельности самозанятых: услуги такси и красоты, перевозка грузов, сдача в аренду квартир, ремонтные и маркетинговые услуги, продажа продукции собственного производства, а также репетиторство. Наиболее высокооплачиваемые области работы самозанятых – ремонтные услуги, IT-сфера, маркетинг и реклама, сдача в аренду квартир, услуги по перевозке грузов.
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ЭкономикаРоссияФедеральная налоговая служба (ФНС России)Министерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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