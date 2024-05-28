https://ria.ru/20240528/rossiya-1948749084.html

"Не по учебнику". Что стоит за самой загадочной смертью в истории России

"Не по учебнику". Что стоит за самой загадочной смертью в истории России - РИА Новости, 28.05.2024

"Не по учебнику". Что стоит за самой загадочной смертью в истории России

Православные отмечают день памяти благоверного царевича Димитрия. Гибель младшего сына Ивана Грозного — одна из темных страниц истории. Казалось бы, имя убийцы... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T08:00

2024-05-28T08:00

2024-05-28T08:03

религия

углич

москва

россия

борис годунов

иван грозный

аналитика - религия и мировоззрение

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948586679_0:47:1538:912_1920x0_80_0_0_7a2fd1abdb1a2ecc4119334e9f3ac88f.jpg

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости, Сергей Проскурин. Православные отмечают день памяти благоверного царевича Димитрия. Гибель младшего сына Ивана Грозного — одна из темных страниц истории. Казалось бы, имя убийцы известно каждому со школьной скамьи. Но ученые сомневаются в этой версии.Безмолвный свидетельВ 1888 году по личному разрешению императора Александра III из тобольской ссылки вернулся последний участник знаменитого Угличского дела. Немыслимо! Трагедия произошла почти 300 лет назад. Кому из смертных под силу одолеть столь долгий срок, да еще и в суровом сибирском климате?Речь, разумеется, не о человеке. А о колоколе. Именно его звон 28 (15 — по старому стилю) мая 1591-го известил жителей города о страшном происшествии. Позднее за подстрекательство ему вырвали язык, отрубили ухо (крепление), "всыпали" 12 ударов плетьми и отправили в дальние края.Понятное дело, в набат кто-то и для чего-то бил. И эти вопросы гораздо интереснее, чем судьба бездушного орудия. Но обо всем по порядку.Потомкам Ивана Грозного по мужской линии судьба будто бы намеренно приготовила нелегкую долю. Первый — Дмитрий — погиб во младенчестве. Второму — Ивану — было отмерено неполных 30 лет: пал жертвой то ли болезни, то ли гнева родителя. Третий — Федор — хоть и ступил на престол, но с юности больше думал о делах духовных, нежели государственных.А вот последний, тоже Дмитрий, напротив, рос шустрым и смышленым. Одна беда — страдал от "черной немочи", то есть эпилепсии. После смерти отца мальчик получил в удел Углич. По факту это была почетная ссылка. Ведь мать Дмитрия Мария Нагая — шестая или седьмая жена, и такой брак не признан церковью. А значит, и наследование под вопросом.Жизнь в маленьком городке на Волге была тиха и размеренна. Даже в тот злополучный день ничто не предвещало беды. В теремном дворце готовили обед. Мать, вернувшись со службы, отпустила сына погулять с четырьмя "робятками-жильцами". А для присмотра приставила к ним целый штат служек: мамку Василису Волохову, кормилицу Арину Тучкову и постельницу Марью Колобову.Дети играли в "сваю": кидали заостренный железный стержень — "тычку" — в лежащее на земле кольцо. Неожиданно со двора послышались женские крики, поднялся шум и раздался звон того самого ссыльного колокола.Хотел как лучшеСбежавшиеся на набат горожане сперва подумали, что начался пожар (пламя действительно вскоре охватило Углич). На площади быстро появились братья Марии — Григорий и Михаил. Они тут же взяли дело в свои руки: уверяли толпу, что Дмитрия убили, а виновников нужно наказать.Под самосуд попали Осип (сын мамки Волоховой), Даниил и Микита (сын и племянник дьяка Михаила Битяговского — де-факто правителя Углича). Погиб и сам дьяк, а вместе с ним — еще полтора десятка верных слуг.Как только в Москве узнали о случившемся, реальный хозяин Первопрестольной Борис Годунов послал в удел полноценную следственную комиссию во главе с боярином Василием Шуйским.В общей сложности допросили около 150 человек. Не беседовали только с Марией Нагой. Она лишь покаялась, что с расправой над Битяговским получилось нехорошо: "дело учинилось грешное, виноватое".Наконец окончательный вердикт: несчастный случай — "царевичю Дмитрею смерть учинилась Божьим судом". Но почему сегодня большинство считает убийцей Бориса Годунова — того, кто с самого начала хотел во всем разобраться? Одного ли Пушкина тут заслуга?Известный советский медиевист Владимир Кобрин в книге "Кому ты опасен, историк?" привел несколько аргументов в пользу версии "Кровавые мальчики в глазах". Ученый ссылается на воспоминания английского дипломата Джилса Флетчера, побывавшего в Москве в 1588-м."Жизнь его (Дмитрия. — Прим. ред.) находится в опасности от покушений тех, которые простирают свои виды на обладание престолом в случае бездетной смерти царя", — пишет он. Другие иноземцы — Конрад Буссов и Исаак Масса — отмечали, что юный царевич открыто ненавидел Годунова: дерзил тому и угрожал кровавой расправой.Борис имел все основания опасаться ребенка. Ведь бояре, выбирая между незаконнорожденным сыном Грозного и выскочкой (пусть даже и царским шурином), в любом случае встали бы на сторону Рюриковича. Но, как отмечал еще в XIX веке историк Михаил Погодин, зачем убийцам "вместо тихого яда действовать звонким ножом"?Невидимый убийцаОтветы кроются в материалах следственного дела. Оно, к слову, прекрасно сохранилось. Во второй половине XX века историк Руслан Скрынников проделал колоссальный труд: проштудировал рукописи, сопоставил показания очевидцев. И фактически оправдал Годунова.В частности, Нагие рассказывали, что их сестра-царица первой прибежала на место происшествия. А потому видела, что к чему, и точно знает, кто убил дитя и поджег Углич.Но, во-первых, братья, по уверениям горожан, были мертвецки пьяны в тот день. А во-вторых, Мария, оказавшись возле тела сына, вела себя более чем странно: не оплакивала чадо, а схватила полено и начала избивать мамку Волохову. И заодно выкрикивала имена "душегубцев".Выкрикивала, как оказалось, не просто так. Исследователь обратил внимание на слова одного дворового — стряпчего Семейки Юдина. Накануне трагедии Михаил Нагой и Битяговский сильно повздорили: брат царицы требовал денег сверх "государева указу", но получил отказ. И таких бытовых стычек было немало.Дьяк Битяговский был ставленником Годунова. Тот перевел его в Углич ведать финансами незадолго до прибытия туда Марии с сыном. Получалось, что Нагие решили использовать смерть Дмитрия, чтобы поквитаться с ненавистным Борисом. Но не подумали о последствиях. Братьев отправили в темницу, а сестру — в монастырь.Но современные историки обращают внимание на другие слова стряпчего Юдина. В момент гибели он находился в тереме и видел, как Дмитрия ни с того ни с сего "бросило <…> о землю, и било его долго, и он накололся ножем".Так родилась еще одна версия. Доктор исторических наук, сотрудник Института всеобщей истории РАН Любовь Столярова и врач-психиатр Петр Белоусов предложили оттолкнуться от проклятого недуга царевича — эпилепсии.Материалы допросов свидетельствуют, что мальчик был болен с рождения. А один из последних припадков, со слов мамки Волоховой, произошел за три дня до смерти. К приступам добавлялись "нецевеньи" — помрачение сознания. Тогда ребенок мог нанести раны окружающим: "отъел руки" дочери Нагого, "поколол" гвоздем мать.Перед смертью, как показал стряпчий, царевича "било долго". Эпилептический припадок же, отмечает Петр Белоусов, длится всего несколько мгновений. Так что точнее было бы говорить о более грозном состоянии — эпилептическом статусе, когда припадки следуют один за другим и переходят в агонию.Непосредственная свидетельница — мамка Василиса Волохова — еще и рассказала, что нож в этот момент пришелся мальчику прямо по горлу. Но ни о каком фонтане крови, подмечают Белоусов и Столярова, не сказано. А значит, говорить о повреждении крупных сосудов (следовательно, и о намеренном увечье) не приходится.Исследователи приходят к выводу, что смерть Дмитрия наступила не в результате ранения. Не было это и самоубийство. Вероятнее всего, царевича погубила болезнь.

https://ria.ru/20240524/russkaya-1947956191.html

углич

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

углич, москва, россия, борис годунов, иван грозный, аналитика - религия и мировоззрение