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Россия наносит по англосаксам ответный удар в Центральной Азии - РИА Новости, 28.05.2024
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08:00 28.05.2024 (обновлено: 08:01 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/rossiya-1948744212.html
Россия наносит по англосаксам ответный удар в Центральной Азии
Россия наносит по англосаксам ответный удар в Центральной Азии - РИА Новости, 28.05.2024
Россия наносит по англосаксам ответный удар в Центральной Азии
Афганский "Талибан"* скоро перестанет быть запрещенной в России организацией — с таким предложением обратились к президенту МИД и Минюст. Сергей Лавров заявил,... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T08:00
2024-05-28T08:01
аналитика
афганистан
россия
центральная азия
сергей лавров
си цзиньпин
талибан
шос
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Афганский "Талибан"* скоро перестанет быть запрещенной в России организацией — с таким предложением обратились к президенту МИД и Минюст. Сергей Лавров заявил, что "талибы являются реальной властью в Афганистане, эта страна нам небезразлична, это процесс осознания реальности" и исключение "Талибана"* из списка террористических организаций открывает возможность официального признания сформированного ими правительства Афганистана. Почему Россия пошла на это только спустя почти три года после того, как талибы вошли в Кабул?На самом деле отношения с талибами поддерживались сразу же после их прихода к власти: наше посольство в Кабуле не закрывалось, афганские делегации приезжали в Россию, а наши — в Афганистан. Но официального признания не было — и это, естественно, ограничивало официальные контакты, не говоря уже о связях на высшем уровне. Подготовка к исключению "Талибана"* из списка террористических организаций велась давно, но только сейчас было принято окончательное решение. Одним из поводов к нему стало и усиление англосаксонской игры в Центральной Азии. Еще в прошлую пятницу директор ФСБ Бортников заявил, что "афганские власти ведут активную работу по нормализации ситуации":"Борются с одиозными тергруппировками, стремятся укрепить внешние рубежи, чтобы снизить инфильтрацию боевиков международных террористических организаций из зон региональных конфликтов. Находятся в диалоге с нами, имею в виду — со спецслужбами стран Содружества. И если Кабулу не будут мешать внешние игроки, талибы, я полагаю, смогут навести порядок у себя дома. &lt;...&gt;Заметны настойчивые попытки англосаксов влиять на обстановку в Афганистане. Этим объясняются их намерения во что бы то ни стало закрепиться в Центральной Азии и использовать данную площадку, чтобы воздействовать на весь регион. При таких ставках в ход идут любые средства".В России талибы были признаны террористической организацией еще в 2003-м — когда уже потеряли власть в Афганистане. Но за время своего первого пятилетнего правления (с 1996 по 2001 год, когда их свергли американцы) талибы успели заработать в нашей стране крайне нехорошую репутацию — в первую очередь потому, что в ходе второй чеченской поддерживали теракты на территории России. Так что если американцы обвинили талибов в укрывательстве бен Ладена и "Аль-Каиды"**, то у нас к ним были претензии из-за Чечни, да и рост их влияния на подполье в среднеазиатских республиках не отвечал нашим интересам. Однако за два десятилетия американской оккупации все изменилось: талибы не только сохранили свое влияние в афганском обществе, но и смогли бескровно взять власть после ухода американцев, потому что марионеточный кабульский режим просто развалился.И теперь талибы отвечают за весь Афганистан, оказавшийся после десятилетий смуты и оккупации в тяжелейшей социально-экономической ситуации. Экономика еле жива, внешней торговли почти нет, валютные поступления минимальны — нужно выстраивать все заново. При этом талибам приходится еще и бороться с различными группировками — как внутренними, оппозиционными, так и чисто террористическими, претендующими на общеисламский статус. Талибы учатся управлять государством, ликвидируют плантации мака (производство опиума процветало при американцах), хотят выстраивать отношения как с исламским миром, так и с соседями. Но при этом оказываются в ситуации постоянных интриг и провокаций со стороны англосаксов — и США, и Великобритания манипулируют как вооруженной оппозицией (контролирующей часть районов страны), так и темой "межафганского примирения" (то есть образования коалиционного правительства) и международным признанием властей Афганистана. Стране не встать на ноги без масштабных международных проектов — и речь не о внешней помощи, а о строительстве инфраструктурных, энергетических объектов как внутриафганского, так и регионального значения.И тут главную роль должны сыграть Китай и Россия, потому что наши страны в 90-е создали Шанхайскую организацию сотрудничества как раз для поддержания безопасности в Центральной Азии. В сердце которой и находится Афганистан — уже в те годы раздираемый внутренними противоречиями. А с 2001-го страдавший и от прямого внешнего вмешательства — американской оккупации. Сейчас у Китая есть множество проектов в Афганистане, а талибский посол уже вручил верительные грамоты Си Цзиньпину — российский бизнес также присматривается к хорошо знакомой нам стране. Важнейшее значение для Афганистана будут иметь трубопроводы, которые могут пройти через его территорию — они не только позволят поставлять газ из Туркменистана (а потенциально и России) в Индию, но и создадут возможности для экономического возрождения страны.Афганистан окружен странами ШОС, и все его соседи заинтересованы в стабильной и благополучной стране, не являющейся полем для интриг внешних сил — даже Пакистан, у которого (благодаря тем же англичанам) есть с Афганистаном неустранимая территориальная проблема (разделяющая проживающих в двух странах пуштунов линия Дюранда). Для подъема Афганистана нужны внешние инвестиции и проекты — их способны обеспечить Китай, Индия, монархии Персидского залива и Россия. Но для того чтобы превратиться в большую стройку, Афганистану нужны внутренняя устойчивость и сильная власть, то есть необходимо минимизировать способность англосаксов мутить воду, играя на внутриафганских противоречиях.Достичь всех этих целей возможно — именно им и служит признание Россией "Талибана"*. Открывающее и путь к полноценному вступлению Афганистана в ШОС (сейчас у него статус наблюдателя), что позволит этой организации продвинуться к осуществлению ее главной цели: отвечать за безопасность действительно всей Центральной Азии, устранив влияние на нее внешних, англосаксонских сил. Что, в свою очередь, станет важнейшим шагом на пути к строительству единой евразийской системы безопасности, опирающейся на баланс интересов между странами региона.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.** Террористическая организация, запрещена в России.
https://ria.ru/20240527/lavrov-1948663801.html
https://ria.ru/20240527/taliby-1948733007.html
https://ria.ru/20240527/lavrov-1948635130.html
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аналитика, афганистан, россия, центральная азия, сергей лавров, си цзиньпин, талибан, шос, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Аналитика, Афганистан, Россия, Центральная Азия, Сергей Лавров, Си Цзиньпин, Талибан, ШОС, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)

Россия наносит по англосаксам ответный удар в Центральной Азии

© РИА Новости / Сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Сгенерировано ИИ
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Петр Акопов
Петр Акопов
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Афганский "Талибан"* скоро перестанет быть запрещенной в России организацией — с таким предложением обратились к президенту МИД и Минюст. Сергей Лавров заявил, что "талибы являются реальной властью в Афганистане, эта страна нам небезразлична, это процесс осознания реальности" и исключение "Талибана"* из списка террористических организаций открывает возможность официального признания сформированного ими правительства Афганистана. Почему Россия пошла на это только спустя почти три года после того, как талибы вошли в Кабул?
На самом деле отношения с талибами поддерживались сразу же после их прихода к власти: наше посольство в Кабуле не закрывалось, афганские делегации приезжали в Россию, а наши — в Афганистан. Но официального признания не было — и это, естественно, ограничивало официальные контакты, не говоря уже о связях на высшем уровне. Подготовка к исключению "Талибана"* из списка террористических организаций велась давно, но только сейчас было принято окончательное решение. Одним из поводов к нему стало и усиление англосаксонской игры в Центральной Азии. Еще в прошлую пятницу директор ФСБ Бортников заявил, что "афганские власти ведут активную работу по нормализации ситуации":
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Россия намерена исключить "Талибан"* из списка террористов
Вчера, 15:21
"Борются с одиозными тергруппировками, стремятся укрепить внешние рубежи, чтобы снизить инфильтрацию боевиков международных террористических организаций из зон региональных конфликтов. Находятся в диалоге с нами, имею в виду — со спецслужбами стран Содружества. И если Кабулу не будут мешать внешние игроки, талибы, я полагаю, смогут навести порядок у себя дома. <...>
Заметны настойчивые попытки англосаксов влиять на обстановку в Афганистане. Этим объясняются их намерения во что бы то ни стало закрепиться в Центральной Азии и использовать данную площадку, чтобы воздействовать на весь регион. При таких ставках в ход идут любые средства".
Представитель делегации политического офиса движения Талибан* Мохаммад Сухейль Шахин - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Талибы приветствуют намерение России исключить их из списка террористов
Вчера, 18:08
В России талибы были признаны террористической организацией еще в 2003-м — когда уже потеряли власть в Афганистане. Но за время своего первого пятилетнего правления (с 1996 по 2001 год, когда их свергли американцы) талибы успели заработать в нашей стране крайне нехорошую репутацию — в первую очередь потому, что в ходе второй чеченской поддерживали теракты на территории России. Так что если американцы обвинили талибов в укрывательстве бен Ладена и "Аль-Каиды"**, то у нас к ним были претензии из-за Чечни, да и рост их влияния на подполье в среднеазиатских республиках не отвечал нашим интересам. Однако за два десятилетия американской оккупации все изменилось: талибы не только сохранили свое влияние в афганском обществе, но и смогли бескровно взять власть после ухода американцев, потому что марионеточный кабульский режим просто развалился.
И теперь талибы отвечают за весь Афганистан, оказавшийся после десятилетий смуты и оккупации в тяжелейшей социально-экономической ситуации. Экономика еле жива, внешней торговли почти нет, валютные поступления минимальны — нужно выстраивать все заново. При этом талибам приходится еще и бороться с различными группировками — как внутренними, оппозиционными, так и чисто террористическими, претендующими на общеисламский статус. Талибы учатся управлять государством, ликвидируют плантации мака (производство опиума процветало при американцах), хотят выстраивать отношения как с исламским миром, так и с соседями. Но при этом оказываются в ситуации постоянных интриг и провокаций со стороны англосаксов — и США, и Великобритания манипулируют как вооруженной оппозицией (контролирующей часть районов страны), так и темой "межафганского примирения" (то есть образования коалиционного правительства) и международным признанием властей Афганистана. Стране не встать на ноги без масштабных международных проектов — и речь не о внешней помощи, а о строительстве инфраструктурных, энергетических объектов как внутриафганского, так и регионального значения.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Талибы являются реальной властью в Афганистане, заявил Лавров
Вчера, 14:00
И тут главную роль должны сыграть Китай и Россия, потому что наши страны в 90-е создали Шанхайскую организацию сотрудничества как раз для поддержания безопасности в Центральной Азии. В сердце которой и находится Афганистан — уже в те годы раздираемый внутренними противоречиями. А с 2001-го страдавший и от прямого внешнего вмешательства — американской оккупации. Сейчас у Китая есть множество проектов в Афганистане, а талибский посол уже вручил верительные грамоты Си Цзиньпину — российский бизнес также присматривается к хорошо знакомой нам стране. Важнейшее значение для Афганистана будут иметь трубопроводы, которые могут пройти через его территорию — они не только позволят поставлять газ из Туркменистана (а потенциально и России) в Индию, но и создадут возможности для экономического возрождения страны.
Афганистан окружен странами ШОС, и все его соседи заинтересованы в стабильной и благополучной стране, не являющейся полем для интриг внешних сил — даже Пакистан, у которого (благодаря тем же англичанам) есть с Афганистаном неустранимая территориальная проблема (разделяющая проживающих в двух странах пуштунов линия Дюранда). Для подъема Афганистана нужны внешние инвестиции и проекты — их способны обеспечить Китай, Индия, монархии Персидского залива и Россия. Но для того чтобы превратиться в большую стройку, Афганистану нужны внутренняя устойчивость и сильная власть, то есть необходимо минимизировать способность англосаксов мутить воду, играя на внутриафганских противоречиях.
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Афганистан хотел бы участия России в восстановлении инфраструктуры страны
17 мая, 14:03
Достичь всех этих целей возможно — именно им и служит признание Россией "Талибана"*. Открывающее и путь к полноценному вступлению Афганистана в ШОС (сейчас у него статус наблюдателя), что позволит этой организации продвинуться к осуществлению ее главной цели: отвечать за безопасность действительно всей Центральной Азии, устранив влияние на нее внешних, англосаксонских сил. Что, в свою очередь, станет важнейшим шагом на пути к строительству единой евразийской системы безопасности, опирающейся на баланс интересов между странами региона.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
** Террористическая организация, запрещена в России.
 
АналитикаАфганистанРоссияЦентральная АзияСергей ЛавровСи ЦзиньпинТалибанШОСФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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