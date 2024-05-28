https://ria.ru/20240528/rossiya-1948744212.html

Россия наносит по англосаксам ответный удар в Центральной Азии

Россия наносит по англосаксам ответный удар в Центральной Азии - РИА Новости, 28.05.2024

Россия наносит по англосаксам ответный удар в Центральной Азии

Афганский "Талибан"* скоро перестанет быть запрещенной в России организацией — с таким предложением обратились к президенту МИД и Минюст. Сергей Лавров заявил,... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T08:00

2024-05-28T08:00

2024-05-28T08:01

аналитика

афганистан

россия

центральная азия

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шос

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Афганский "Талибан"* скоро перестанет быть запрещенной в России организацией — с таким предложением обратились к президенту МИД и Минюст. Сергей Лавров заявил, что "талибы являются реальной властью в Афганистане, эта страна нам небезразлична, это процесс осознания реальности" и исключение "Талибана"* из списка террористических организаций открывает возможность официального признания сформированного ими правительства Афганистана. Почему Россия пошла на это только спустя почти три года после того, как талибы вошли в Кабул?На самом деле отношения с талибами поддерживались сразу же после их прихода к власти: наше посольство в Кабуле не закрывалось, афганские делегации приезжали в Россию, а наши — в Афганистан. Но официального признания не было — и это, естественно, ограничивало официальные контакты, не говоря уже о связях на высшем уровне. Подготовка к исключению "Талибана"* из списка террористических организаций велась давно, но только сейчас было принято окончательное решение. Одним из поводов к нему стало и усиление англосаксонской игры в Центральной Азии. Еще в прошлую пятницу директор ФСБ Бортников заявил, что "афганские власти ведут активную работу по нормализации ситуации":"Борются с одиозными тергруппировками, стремятся укрепить внешние рубежи, чтобы снизить инфильтрацию боевиков международных террористических организаций из зон региональных конфликтов. Находятся в диалоге с нами, имею в виду — со спецслужбами стран Содружества. И если Кабулу не будут мешать внешние игроки, талибы, я полагаю, смогут навести порядок у себя дома. <...>Заметны настойчивые попытки англосаксов влиять на обстановку в Афганистане. Этим объясняются их намерения во что бы то ни стало закрепиться в Центральной Азии и использовать данную площадку, чтобы воздействовать на весь регион. При таких ставках в ход идут любые средства".В России талибы были признаны террористической организацией еще в 2003-м — когда уже потеряли власть в Афганистане. Но за время своего первого пятилетнего правления (с 1996 по 2001 год, когда их свергли американцы) талибы успели заработать в нашей стране крайне нехорошую репутацию — в первую очередь потому, что в ходе второй чеченской поддерживали теракты на территории России. Так что если американцы обвинили талибов в укрывательстве бен Ладена и "Аль-Каиды"**, то у нас к ним были претензии из-за Чечни, да и рост их влияния на подполье в среднеазиатских республиках не отвечал нашим интересам. Однако за два десятилетия американской оккупации все изменилось: талибы не только сохранили свое влияние в афганском обществе, но и смогли бескровно взять власть после ухода американцев, потому что марионеточный кабульский режим просто развалился.И теперь талибы отвечают за весь Афганистан, оказавшийся после десятилетий смуты и оккупации в тяжелейшей социально-экономической ситуации. Экономика еле жива, внешней торговли почти нет, валютные поступления минимальны — нужно выстраивать все заново. При этом талибам приходится еще и бороться с различными группировками — как внутренними, оппозиционными, так и чисто террористическими, претендующими на общеисламский статус. Талибы учатся управлять государством, ликвидируют плантации мака (производство опиума процветало при американцах), хотят выстраивать отношения как с исламским миром, так и с соседями. Но при этом оказываются в ситуации постоянных интриг и провокаций со стороны англосаксов — и США, и Великобритания манипулируют как вооруженной оппозицией (контролирующей часть районов страны), так и темой "межафганского примирения" (то есть образования коалиционного правительства) и международным признанием властей Афганистана. Стране не встать на ноги без масштабных международных проектов — и речь не о внешней помощи, а о строительстве инфраструктурных, энергетических объектов как внутриафганского, так и регионального значения.И тут главную роль должны сыграть Китай и Россия, потому что наши страны в 90-е создали Шанхайскую организацию сотрудничества как раз для поддержания безопасности в Центральной Азии. В сердце которой и находится Афганистан — уже в те годы раздираемый внутренними противоречиями. А с 2001-го страдавший и от прямого внешнего вмешательства — американской оккупации. Сейчас у Китая есть множество проектов в Афганистане, а талибский посол уже вручил верительные грамоты Си Цзиньпину — российский бизнес также присматривается к хорошо знакомой нам стране. Важнейшее значение для Афганистана будут иметь трубопроводы, которые могут пройти через его территорию — они не только позволят поставлять газ из Туркменистана (а потенциально и России) в Индию, но и создадут возможности для экономического возрождения страны.Афганистан окружен странами ШОС, и все его соседи заинтересованы в стабильной и благополучной стране, не являющейся полем для интриг внешних сил — даже Пакистан, у которого (благодаря тем же англичанам) есть с Афганистаном неустранимая территориальная проблема (разделяющая проживающих в двух странах пуштунов линия Дюранда). Для подъема Афганистана нужны внешние инвестиции и проекты — их способны обеспечить Китай, Индия, монархии Персидского залива и Россия. Но для того чтобы превратиться в большую стройку, Афганистану нужны внутренняя устойчивость и сильная власть, то есть необходимо минимизировать способность англосаксов мутить воду, играя на внутриафганских противоречиях.Достичь всех этих целей возможно — именно им и служит признание Россией "Талибана"*. Открывающее и путь к полноценному вступлению Афганистана в ШОС (сейчас у него статус наблюдателя), что позволит этой организации продвинуться к осуществлению ее главной цели: отвечать за безопасность действительно всей Центральной Азии, устранив влияние на нее внешних, англосаксонских сил. Что, в свою очередь, станет важнейшим шагом на пути к строительству единой евразийской системы безопасности, опирающейся на баланс интересов между странами региона.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.** Террористическая организация, запрещена в России.

https://ria.ru/20240527/lavrov-1948663801.html

https://ria.ru/20240527/taliby-1948733007.html

https://ria.ru/20240527/lavrov-1948635130.html

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аналитика, афганистан, россия, центральная азия, сергей лавров, си цзиньпин, талибан, шос, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)