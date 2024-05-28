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СК установит обстоятельства ранения оператора ВГТРК в зоне СВО - РИА Новости, 28.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:56 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/ranenie-1949001356.html
СК установит обстоятельства ранения оператора ВГТРК в зоне СВО
СК установит обстоятельства ранения оператора ВГТРК в зоне СВО - РИА Новости, 28.05.2024
СК установит обстоятельства ранения оператора ВГТРК в зоне СВО
Следственный комитет РФ установит обстоятельства ранения оператора ВГТРК Александра Пушина в зоне СВО и даст действиям причастных правовую оценку, сообщается в... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T20:56
2024-05-28T20:56
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
харьковская область
вгтрк
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Следственный комитет РФ установит обстоятельства ранения оператора ВГТРК Александра Пушина в зоне СВО и даст действиям причастных правовую оценку, сообщается в Telegram-канале СК России. "Оператор ВГТРК Александр Пушин был ранен осколком во время подготовки репортажа о наступлении российских войск на харьковском направлении... Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.Ранее телеканал "Россия 24" сообщил, что оператор ВГТРК Александр Пушин был ранен в зоне СВО в Харьковской области, он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. В ходе подрыва осколки попали ему в ногу. Оператор сам себе наложил турникет, чтобы не отвлекать группу и не замедляться.
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происшествия, россия, харьковская область, вгтрк, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Харьковская область, ВГТРК, Следственный комитет России (СК РФ)
СК установит обстоятельства ранения оператора ВГТРК в зоне СВО

СК установит обстоятельства ранения оператора ВГТРК Александра Пушина в зоне СВО

© Поддубный |Z|О|V| edition/TelegramАлександр Пушин
Александр Пушин
© Поддубный |Z|О|V| edition/Telegram
Александр Пушин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Следственный комитет РФ установит обстоятельства ранения оператора ВГТРК Александра Пушина в зоне СВО и даст действиям причастных правовую оценку, сообщается в Telegram-канале СК России.
«
"Оператор ВГТРК Александр Пушин был ранен осколком во время подготовки репортажа о наступлении российских войск на харьковском направлении... Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.
Ранее телеканал "Россия 24" сообщил, что оператор ВГТРК Александр Пушин был ранен в зоне СВО в Харьковской области, он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. В ходе подрыва осколки попали ему в ногу. Оператор сам себе наложил турникет, чтобы не отвлекать группу и не замедляться.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияХарьковская областьВГТРКСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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