Рейтинг@Mail.ru
Нидерланды предложили партнерам собрать систему ПВО Patriot отправить Киеву - РИА Новости, 28.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:00 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/pvo-1948837351.html
Нидерланды предложили партнерам собрать систему ПВО Patriot отправить Киеву
Нидерланды предложили партнерам собрать систему ПВО Patriot отправить Киеву - РИА Новости, 28.05.2024
Нидерланды предложили партнерам собрать систему ПВО Patriot отправить Киеву
Нидерланды предложили странам-партнерам собрать одну систему ПВО Patriot и отправить ее Киеву, при этом Нидерланды готовы предоставить комплектующие для сборки... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T11:00
2024-05-28T11:00
в мире
украина
нидерланды
россия
сергей лавров
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932746284_0:177:3326:2048_1920x0_80_0_0_31025d53abb0134ed462ab5acd29bcfc.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Нидерланды предложили странам-партнерам собрать одну систему ПВО Patriot и отправить ее Киеву, при этом Нидерланды готовы предоставить комплектующие для сборки из своих запасов, сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен. "Ведем переговоры с партнерами по сборке системы Patriot, включая подготовку украинских экипажей. Благодаря нашему предложению и консультациям со странами-партнерами, предоставляющими ряд ключевых деталей и боеприпасы, мы можем предоставить Украине как минимум одну полностью работоспособную систему в короткие сроки", - приводится слова Оллонгрен на сайте минобороны Нидерландов. Отмечается, что Нидерланды хотят поставить эту систему Patriot Киеву в ближайшее время. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Всем специалистам уже становится очевидно, что никакие вооружения, поставляемые Киеву, не способны преломить ход спецоперации России на Украине, заявили ранее в Кремле.
https://ria.ru/20240526/ukraina-1948433732.html
https://ria.ru/20231011/pomosch-1902114025.html
украина
нидерланды
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932746284_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_9342da9f57fda4d297cb832b3feabe49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, нидерланды, россия, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Нидерланды, Россия, Сергей Лавров, НАТО, В мире
В мире
Нидерланды предложили партнерам собрать систему ПВО Patriot отправить Киеву

Нидерланды предложили по деталям собрать ПВО Patriot и отправить ее Киеву

© AP Photo / Czarek SokolowskiЗенитный ракетный комплекс Patriot
Зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Зенитный ракетный комплекс Patriot . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Нидерланды предложили странам-партнерам собрать одну систему ПВО Patriot и отправить ее Киеву, при этом Нидерланды готовы предоставить комплектующие для сборки из своих запасов, сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен.
"Ведем переговоры с партнерами по сборке системы Patriot, включая подготовку украинских экипажей. Благодаря нашему предложению и консультациям со странами-партнерами, предоставляющими ряд ключевых деталей и боеприпасы, мы можем предоставить Украине как минимум одну полностью работоспособную систему в короткие сроки", - приводится слова Оллонгрен на сайте минобороны Нидерландов.
Батарея американского комплекса Пэтриот в Польше - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
В Германии предложили расширить действие ПВО на запад Украины
26 мая, 13:10
Отмечается, что Нидерланды хотят поставить эту систему Patriot Киеву в ближайшее время.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Всем специалистам уже становится очевидно, что никакие вооружения, поставляемые Киеву, не способны преломить ход спецоперации России на Украине, заявили ранее в Кремле.
Украинские военнослужащие во время тренировки на военной базе - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Нидерланды снова направили Украине военную помощь
11 октября 2023, 19:22
 
В миреВ миреУкраинаНидерландыРоссияСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала