https://ria.ru/20240528/pvo-1948837351.html

Нидерланды предложили партнерам собрать систему ПВО Patriot отправить Киеву

Нидерланды предложили партнерам собрать систему ПВО Patriot отправить Киеву - РИА Новости, 28.05.2024

Нидерланды предложили партнерам собрать систему ПВО Patriot отправить Киеву

Нидерланды предложили странам-партнерам собрать одну систему ПВО Patriot и отправить ее Киеву, при этом Нидерланды готовы предоставить комплектующие для сборки... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T11:00

2024-05-28T11:00

2024-05-28T11:00

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Нидерланды предложили странам-партнерам собрать одну систему ПВО Patriot и отправить ее Киеву, при этом Нидерланды готовы предоставить комплектующие для сборки из своих запасов, сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен. "Ведем переговоры с партнерами по сборке системы Patriot, включая подготовку украинских экипажей. Благодаря нашему предложению и консультациям со странами-партнерами, предоставляющими ряд ключевых деталей и боеприпасы, мы можем предоставить Украине как минимум одну полностью работоспособную систему в короткие сроки", - приводится слова Оллонгрен на сайте минобороны Нидерландов. Отмечается, что Нидерланды хотят поставить эту систему Patriot Киеву в ближайшее время. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Всем специалистам уже становится очевидно, что никакие вооружения, поставляемые Киеву, не способны преломить ход спецоперации России на Украине, заявили ранее в Кремле.

https://ria.ru/20240526/ukraina-1948433732.html

https://ria.ru/20231011/pomosch-1902114025.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, нидерланды, россия, сергей лавров, нато