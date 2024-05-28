Нидерланды предложили партнерам собрать систему ПВО Patriot отправить Киеву
Нидерланды предложили по деталям собрать ПВО Patriot и отправить ее Киеву
© AP Photo / Czarek SokolowskiЗенитный ракетный комплекс Patriot
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Зенитный ракетный комплекс Patriot . Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Нидерланды предложили странам-партнерам собрать одну систему ПВО Patriot и отправить ее Киеву, при этом Нидерланды готовы предоставить комплектующие для сборки из своих запасов, сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен.
"Ведем переговоры с партнерами по сборке системы Patriot, включая подготовку украинских экипажей. Благодаря нашему предложению и консультациям со странами-партнерами, предоставляющими ряд ключевых деталей и боеприпасы, мы можем предоставить Украине как минимум одну полностью работоспособную систему в короткие сроки", - приводится слова Оллонгрен на сайте минобороны Нидерландов.
Отмечается, что Нидерланды хотят поставить эту систему Patriot Киеву в ближайшее время.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Всем специалистам уже становится очевидно, что никакие вооружения, поставляемые Киеву, не способны преломить ход спецоперации России на Украине, заявили ранее в Кремле.
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