https://ria.ru/20240528/putin-1948941767.html

Силы Запада на Украине будут в зоне поражения ВС России, предупредил Путин

Силы Запада на Украине будут в зоне поражения ВС России, предупредил Путин - РИА Новости, 28.05.2024

Силы Запада на Украине будут в зоне поражения ВС России, предупредил Путин

Иностранный контингент, который присутствует на Украине, будет в зоне поражения вооруженных сил России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T16:25

2024-05-28T16:25

2024-05-28T16:43

специальная военная операция на украине

украина

россия

владимир путин

вооруженные силы рф

нато

запад

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. Иностранный контингент, который присутствует на Украине, будет в зоне поражения вооруженных сил России, заявил президент РФ Владимир Путин.На пресс-подходе по итогам визита в Узбекистан президента спросили про иностранных наемников на территории Украины. Путин в ответ назвал "чушью и дурью" идею держать их вдоль границ для высвобождения украинских военных."Если они (иностранные военные - ред.) там находятся, то они также будут в зоне поражения наших Вооруженных сил", - заявил российский президент.

https://ria.ru/20240528/naemniki-1948940194.html

украина

россия

узбекистан

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украина, россия, владимир путин, вооруженные силы рф, нато, запад, узбекистан