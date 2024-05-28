https://ria.ru/20240528/putin-1948941767.html
Силы Запада на Украине будут в зоне поражения ВС России, предупредил Путин
Силы Запада на Украине будут в зоне поражения ВС России, предупредил Путин - РИА Новости, 28.05.2024
Силы Запада на Украине будут в зоне поражения ВС России, предупредил Путин
Иностранный контингент, который присутствует на Украине, будет в зоне поражения вооруженных сил России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T16:25
2024-05-28T16:25
2024-05-28T16:43
специальная военная операция на украине
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владимир путин
вооруженные силы рф
нато
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ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. Иностранный контингент, который присутствует на Украине, будет в зоне поражения вооруженных сил России, заявил президент РФ Владимир Путин.На пресс-подходе по итогам визита в Узбекистан президента спросили про иностранных наемников на территории Украины. Путин в ответ назвал "чушью и дурью" идею держать их вдоль границ для высвобождения украинских военных."Если они (иностранные военные - ред.) там находятся, то они также будут в зоне поражения наших Вооруженных сил", - заявил российский президент.
https://ria.ru/20240528/naemniki-1948940194.html
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украина, россия, владимир путин, вооруженные силы рф, нато, запад, узбекистан
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Силы Запада на Украине будут в зоне поражения ВС России, предупредил Путин
Путин: иностранный контингент на Украине будет в зоне поражения ВС России