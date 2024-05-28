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Силы Запада на Украине будут в зоне поражения ВС России, предупредил Путин - РИА Новости, 28.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:25 28.05.2024 (обновлено: 16:43 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/putin-1948941767.html
Силы Запада на Украине будут в зоне поражения ВС России, предупредил Путин
Силы Запада на Украине будут в зоне поражения ВС России, предупредил Путин - РИА Новости, 28.05.2024
Силы Запада на Украине будут в зоне поражения ВС России, предупредил Путин
Иностранный контингент, который присутствует на Украине, будет в зоне поражения вооруженных сил России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T16:25
2024-05-28T16:43
специальная военная операция на украине
украина
россия
владимир путин
вооруженные силы рф
нато
запад
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. Иностранный контингент, который присутствует на Украине, будет в зоне поражения вооруженных сил России, заявил президент РФ Владимир Путин.На пресс-подходе по итогам визита в Узбекистан президента спросили про иностранных наемников на территории Украины. Путин в ответ назвал "чушью и дурью" идею держать их вдоль границ для высвобождения украинских военных."Если они (иностранные военные - ред.) там находятся, то они также будут в зоне поражения наших Вооруженных сил", - заявил российский президент.
https://ria.ru/20240528/naemniki-1948940194.html
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украина, россия, владимир путин, вооруженные силы рф, нато, запад, узбекистан
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, НАТО, Запад, Узбекистан
Силы Запада на Украине будут в зоне поражения ВС России, предупредил Путин

Путин: иностранный контингент на Украине будет в зоне поражения ВС России

Пресс-конференция Владимира Путина по итогам визита в Узбекистан
Пресс-конференция Владимира Путина по итогам визита в Узбекистан
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. Иностранный контингент, который присутствует на Украине, будет в зоне поражения вооруженных сил России, заявил президент РФ Владимир Путин.
На пресс-подходе по итогам визита в Узбекистан президента спросили про иностранных наемников на территории Украины. Путин в ответ назвал "чушью и дурью" идею держать их вдоль границ для высвобождения украинских военных.
"Если они (иностранные военные - ред.) там находятся, то они также будут в зоне поражения наших Вооруженных сил", - заявил российский президент.
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Россия знает о присутствии западных наемников на Украине
Вчера, 16:21
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВладимир ПутинВооруженные силы РФНАТОЗападУзбекистан
 
 
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