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Путин рассказал о позиции России по вопросу талибов - РИА Новости, 28.05.2024
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16:24 28.05.2024 (обновлено: 16:44 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/putin-1948941492.html
Путин рассказал о позиции России по вопросу талибов
Путин рассказал о позиции России по вопросу талибов - РИА Новости, 28.05.2024
Путин рассказал о позиции России по вопросу талибов
Российская Федерация относительно вопроса талибов (движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) учитывает позицию каждого из РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T16:24
2024-05-28T16:44
россия
владимир путин
центральная азия
талибан
узбекистан
оон
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ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. Российская Федерация относительно вопроса талибов (движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) учитывает позицию каждого из партнеров, Россия будет формулировать позицию совместно с другими странами, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы со многими партнерами в контакте, в том числе в контакте со многими партнерами и в регионе Центральной Азии. Мы учитываем мнение каждого из наших партнеров и друзей. И будем вместе формулировать эту позицию (по вопросу талибов - ред.)", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.
россия
центральная азия
узбекистан
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5
4.7
96
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Путин об Афганистане: "Выстраивать отношения с действующей властью как-то надо"
В Афганистане есть проблемы, они всем известны, но выстраивать отношения с действующей властью как-то надо, заявил Путин.
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россия, владимир путин, центральная азия, талибан, узбекистан, оон, видео
Россия, Владимир Путин, Центральная Азия, Талибан, Узбекистан, ООН
Путин рассказал о позиции России по вопросу талибов
ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. Российская Федерация относительно вопроса талибов (движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) учитывает позицию каждого из партнеров, Россия будет формулировать позицию совместно с другими странами, заявил президент РФ Владимир Путин.
2024-05-28T16:24
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Путин рассказал о позиции России по вопросу талибов

Путин: Россия по вопросу талибов учитывает позицию каждого из партнеров

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / POOL
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ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. Российская Федерация относительно вопроса талибов (движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) учитывает позицию каждого из партнеров, Россия будет формулировать позицию совместно с другими странами, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы со многими партнерами в контакте, в том числе в контакте со многими партнерами и в регионе Центральной Азии. Мы учитываем мнение каждого из наших партнеров и друзей. И будем вместе формулировать эту позицию (по вопросу талибов - ред.)", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.
 
РоссияВладимир ПутинЦентральная АзияТалибанУзбекистанООН
 
 
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