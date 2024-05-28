https://ria.ru/20240528/putin-1948941492.html

Путин рассказал о позиции России по вопросу талибов

Путин рассказал о позиции России по вопросу талибов - РИА Новости, 28.05.2024

Путин рассказал о позиции России по вопросу талибов

Российская Федерация относительно вопроса талибов (движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) учитывает позицию каждого из РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T16:24

2024-05-28T16:24

2024-05-28T16:44

россия

владимир путин

центральная азия

талибан

узбекистан

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944805611_0:79:3241:1902_1920x0_80_0_0_2843b5c157966361029727974dba1bd6.jpg

ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. Российская Федерация относительно вопроса талибов (движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) учитывает позицию каждого из партнеров, Россия будет формулировать позицию совместно с другими странами, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы со многими партнерами в контакте, в том числе в контакте со многими партнерами и в регионе Центральной Азии. Мы учитываем мнение каждого из наших партнеров и друзей. И будем вместе формулировать эту позицию (по вопросу талибов - ред.)", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.

россия

центральная азия

узбекистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин об Афганистане: "Выстраивать отношения с действующей властью как-то надо" В Афганистане есть проблемы, они всем известны, но выстраивать отношения с действующей властью как-то надо, заявил Путин. 2024-05-28T16:24 true PT0M52S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, центральная азия, талибан, узбекистан, оон, видео