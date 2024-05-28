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США по всему миру "всех запугивают" перед выборами, заявил Путин
США по всему миру "всех запугивают" перед выборами, заявил Путин - РИА Новости, 28.05.2024
США по всему миру "всех запугивают" перед выборами, заявил Путин
Элементы имперского поведения США связаны с внутриполитическими событиями, предстоящими выборами американского президента, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T16:14
2024-05-28T16:14
2024-05-28T16:55
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ТАШКЕНТ, 28 мая – РИА Новости. Элементы имперского поведения США связаны с внутриполитическими событиями, предстоящими выборами американского президента, заявил президент России Владимир Путин."То, что сейчас происходит, то, что вояжеры по всему миру летают, то в Латинскую Америку, то в Африку, то на Восток и всех запугивают – это же элементы имперского поведения. И сами политические обозреватели, сами аналитики американские об этом прямо говорят: США – империя. В значительной степени её имперские амбиции связаны с внутриполитическими событиями. Сейчас выборы скоро президента и действующие власти хотят подтвердить свой статус империи", - сказал Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.Он отметил, что многим в США не нравится такая позиция, многие не хотят быть империей и нести на себе такой груз. Не хотят подвергать свою страну опасности и загонять в какие-то сложности, пояснил президент.
https://ria.ru/20240528/putin-1948941492.html
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сша, в мире, россия, латинская америка, владимир путин
США, В мире, Россия, Латинская Америка, Владимир Путин
США по всему миру "всех запугивают" перед выборами, заявил Путин
Путин: элементы имперского поведения США связаны с предстоящими выборами