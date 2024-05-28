https://ria.ru/20240528/putin-1948931502.html
Путин оценил объем совместных проектов России и Узбекистана
Путин оценил объем совместных проектов России и Узбекистана - РИА Новости, 28.05.2024
Путин оценил объем совместных проектов России и Узбекистана
Объем возможных совместных проектов России с Узбекистаном очень большой, их можно реализовать с учетом стабильности политической системы, заявил президент РФ... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T15:57
2024-05-28T15:57
2024-05-28T16:19
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узбекистан
экономика
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ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. Объем возможных совместных проектов России с Узбекистаном очень большой, их можно реализовать с учетом стабильности политической системы, заявил президент РФ Владимир Путин."Объем возможных проектов очень большой. Как вы знаете, мы создали фонд для совместной работы в объеме 500 миллионов долларов, из которых 400 приходятся на российскую сторону. Это не потому что у нас там денег побольше, а потому что у нас интересы большие в этой части Азии. И мы видим, что их можно реализовать, именно с учетом стабильности политической системы и условий инвестирования в экономику Узбекистана", - сказал Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.
https://ria.ru/20240528/putin-1948932509.html
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россия, узбекистан, экономика, владимир путин, азия
Россия, Узбекистан, Экономика, Владимир Путин, Азия
Путин оценил объем совместных проектов России и Узбекистана
Путин: объем совместных проектов с Узбекистаном большой, но реализовать их можно