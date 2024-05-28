https://ria.ru/20240528/putin-1948931502.html

Путин оценил объем совместных проектов России и Узбекистана

Путин оценил объем совместных проектов России и Узбекистана - РИА Новости, 28.05.2024

Путин оценил объем совместных проектов России и Узбекистана

Объем возможных совместных проектов России с Узбекистаном очень большой, их можно реализовать с учетом стабильности политической системы, заявил президент РФ... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T15:57

2024-05-28T15:57

2024-05-28T16:19

россия

узбекистан

экономика

владимир путин

азия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947813790_0:92:3071:1819_1920x0_80_0_0_a1ed952ee31fbc698dffac5598eb95a2.jpg

ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. Объем возможных совместных проектов России с Узбекистаном очень большой, их можно реализовать с учетом стабильности политической системы, заявил президент РФ Владимир Путин."Объем возможных проектов очень большой. Как вы знаете, мы создали фонд для совместной работы в объеме 500 миллионов долларов, из которых 400 приходятся на российскую сторону. Это не потому что у нас там денег побольше, а потому что у нас интересы большие в этой части Азии. И мы видим, что их можно реализовать, именно с учетом стабильности политической системы и условий инвестирования в экономику Узбекистана", - сказал Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.

https://ria.ru/20240528/putin-1948932509.html

россия

узбекистан

азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, узбекистан, экономика, владимир путин, азия