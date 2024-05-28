https://ria.ru/20240528/putin-1948931164.html
Путин заявил о большом интересе России к Узбекистану
Путин заявил о большом интересе России к Узбекистану - РИА Новости, 28.05.2024
Путин заявил о большом интересе России к Узбекистану
Узбекистан представляет для России большой интерес с точки зрения развития отношений, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T15:56
2024-05-28T15:56
2024-05-28T16:01
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Узбекистан представляет для России большой интерес с точки зрения развития отношений, заявил президент РФ Владимир Путин."Узбекистан действительно представляет для России интерес большой с точки зрения развития отношений", - сказал Путин в рамках пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.
https://ria.ru/20240528/putin-1948932509.html
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россия, узбекистан, владимир путин, шавкат мирзиеев, в мире
Россия, Узбекистан, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, В мире
Путин заявил о большом интересе России к Узбекистану
Путин: Узбекистан представляет для России большой интерес