https://ria.ru/20240528/putin-1948926124.html
Пресс-конференция Путина по итогам визита в Узбекистан. Трансляция
Пресс-конференция Путина по итогам визита в Узбекистан. Трансляция - РИА Новости, 28.05.2024
Пресс-конференция Путина по итогам визита в Узбекистан. Трансляция
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов по итогам визита в Узбекистан. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T15:51
2024-05-28T15:51
2024-05-28T15:51
в мире
узбекистан
россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов по итогам визита в Узбекистан.
узбекистан
россия
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РИА Новости
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5
4.7
96
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин отвечает на вопросы журналистов по итогам визита в Узбекистан
Путин отвечает на вопросы журналистов по итогам визита в Узбекистан
2024-05-28T15:51
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PT34M39S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, узбекистан, россия, владимир путин, видео
В мире, Узбекистан, Россия, Владимир Путин
Пресс-конференция Путина по итогам визита в Узбекистан. Трансляция
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов по итогам визита в Узбекистан.
2024-05-28T15:51
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PT34M39S
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов по итогам визита в Узбекистан.