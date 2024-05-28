https://ria.ru/20240528/putin-1948926124.html

Пресс-конференция Путина по итогам визита в Узбекистан. Трансляция

Пресс-конференция Путина по итогам визита в Узбекистан. Трансляция - РИА Новости, 28.05.2024

Пресс-конференция Путина по итогам визита в Узбекистан. Трансляция

Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов по итогам визита в Узбекистан. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T15:51

2024-05-28T15:51

2024-05-28T15:51

в мире

узбекистан

россия

владимир путин

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Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов по итогам визита в Узбекистан.

узбекистан

россия

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2024

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Путин отвечает на вопросы журналистов по итогам визита в Узбекистан Путин отвечает на вопросы журналистов по итогам визита в Узбекистан 2024-05-28T15:51 true PT34M39S

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