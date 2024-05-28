https://ria.ru/20240528/putin-1948797709.html
Путин: погранслужба должна добиваться результатов по всем направлениям
Путин: погранслужба должна добиваться результатов по всем направлениям - РИА Новости, 28.05.2024
Путин: погранслужба должна добиваться результатов по всем направлениям
Российские пограничники должны добиваться значимых результатов по всем направлениям пограничной деятельности, вести борьбу с нелегальной миграцией и... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T00:18
2024-05-28T00:18
2024-05-28T00:18
россия
владимир путин
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российские пограничники должны добиваться значимых результатов по всем направлениям пограничной деятельности, вести борьбу с нелегальной миграцией и преступностью, наркотрафиком, контрабандой и незаконным промыслом, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что на пограничную службу возложены большие и ответственные задачи. "Серьезных, значимых результатов нужно добиваться по всем важнейшим направлениям пограничной деятельности. Вести борьбу с нелегальной миграцией и трансграничной преступностью, наркотрафиком, контрабандой и незаконным промыслом морских биоресурсов, содействовать развитию международного экономического и гуманитарного сотрудничества, интеграционных связей с нашими добрыми соседями и зарубежными партнерами", - сказал Путин в поздравлении по случаю Дня пограничника. "На пограничные органы возложены действительно большие и ответственные задачи. Уверен, что и в дальнейшем вы будете решать их достойно", - добавил президент.
https://ria.ru/20240319/granitsy-1934241887.html
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россия, владимир путин
Путин: погранслужба должна добиваться результатов по всем направлениям
Путин: пограничники должны добиваться значимых результатов по всем направлениям
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российские пограничники должны добиваться значимых результатов по всем направлениям пограничной деятельности, вести борьбу с нелегальной миграцией и преступностью, наркотрафиком, контрабандой и незаконным промыслом, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что на пограничную службу возложены большие и ответственные задачи.
"Серьезных, значимых результатов нужно добиваться по всем важнейшим направлениям пограничной деятельности. Вести борьбу с нелегальной миграцией и трансграничной преступностью, наркотрафиком, контрабандой и незаконным промыслом морских биоресурсов, содействовать развитию международного экономического и гуманитарного сотрудничества, интеграционных связей с нашими добрыми соседями и зарубежными партнерами", - сказал Путин в поздравлении по случаю Дня пограничника.
"На пограничные органы возложены действительно большие и ответственные задачи. Уверен, что и в дальнейшем вы будете решать их достойно", - добавил президент.