Рейтинг@Mail.ru
Путин: погранслужба должна добиваться результатов по всем направлениям - РИА Новости, 28.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:18 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/putin-1948797709.html
Путин: погранслужба должна добиваться результатов по всем направлениям
Путин: погранслужба должна добиваться результатов по всем направлениям - РИА Новости, 28.05.2024
Путин: погранслужба должна добиваться результатов по всем направлениям
Российские пограничники должны добиваться значимых результатов по всем направлениям пограничной деятельности, вести борьбу с нелегальной миграцией и... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T00:18
2024-05-28T00:18
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1a/1892366829_0:19:2881:1640_1920x0_80_0_0_0651f04a3adf14ffe692bb5f9765a919.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российские пограничники должны добиваться значимых результатов по всем направлениям пограничной деятельности, вести борьбу с нелегальной миграцией и преступностью, наркотрафиком, контрабандой и незаконным промыслом, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что на пограничную службу возложены большие и ответственные задачи. "Серьезных, значимых результатов нужно добиваться по всем важнейшим направлениям пограничной деятельности. Вести борьбу с нелегальной миграцией и трансграничной преступностью, наркотрафиком, контрабандой и незаконным промыслом морских биоресурсов, содействовать развитию международного экономического и гуманитарного сотрудничества, интеграционных связей с нашими добрыми соседями и зарубежными партнерами", - сказал Путин в поздравлении по случаю Дня пограничника. "На пограничные органы возложены действительно большие и ответственные задачи. Уверен, что и в дальнейшем вы будете решать их достойно", - добавил президент.
https://ria.ru/20240319/granitsy-1934241887.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1a/1892366829_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b69170cbd99b17732618f786721e7435.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин: погранслужба должна добиваться результатов по всем направлениям

Путин: пограничники должны добиваться значимых результатов по всем направлениям

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкВоеннослужащий пограничной службы ФСБ РФ
Военнослужащий пограничной службы ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Военнослужащий пограничной службы ФСБ РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российские пограничники должны добиваться значимых результатов по всем направлениям пограничной деятельности, вести борьбу с нелегальной миграцией и преступностью, наркотрафиком, контрабандой и незаконным промыслом, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что на пограничную службу возложены большие и ответственные задачи.
"Серьезных, значимых результатов нужно добиваться по всем важнейшим направлениям пограничной деятельности. Вести борьбу с нелегальной миграцией и трансграничной преступностью, наркотрафиком, контрабандой и незаконным промыслом морских биоресурсов, содействовать развитию международного экономического и гуманитарного сотрудничества, интеграционных связей с нашими добрыми соседями и зарубежными партнерами", - сказал Путин в поздравлении по случаю Дня пограничника.
Военнослужащие пограничного управления ФСБ России - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Путин отметил укрепление государственных границ
19 марта, 14:37
"На пограничные органы возложены действительно большие и ответственные задачи. Уверен, что и в дальнейшем вы будете решать их достойно", - добавил президент.
 
РоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала