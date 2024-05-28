https://ria.ru/20240528/putin-1948797709.html

Путин: погранслужба должна добиваться результатов по всем направлениям

Путин: погранслужба должна добиваться результатов по всем направлениям - РИА Новости, 28.05.2024

Путин: погранслужба должна добиваться результатов по всем направлениям

Российские пограничники должны добиваться значимых результатов по всем направлениям пограничной деятельности, вести борьбу с нелегальной миграцией и... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T00:18

2024-05-28T00:18

2024-05-28T00:18

россия

владимир путин

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российские пограничники должны добиваться значимых результатов по всем направлениям пограничной деятельности, вести борьбу с нелегальной миграцией и преступностью, наркотрафиком, контрабандой и незаконным промыслом, заявил президент РФ Владимир Путин, отметив, что на пограничную службу возложены большие и ответственные задачи. "Серьезных, значимых результатов нужно добиваться по всем важнейшим направлениям пограничной деятельности. Вести борьбу с нелегальной миграцией и трансграничной преступностью, наркотрафиком, контрабандой и незаконным промыслом морских биоресурсов, содействовать развитию международного экономического и гуманитарного сотрудничества, интеграционных связей с нашими добрыми соседями и зарубежными партнерами", - сказал Путин в поздравлении по случаю Дня пограничника. "На пограничные органы возложены действительно большие и ответственные задачи. Уверен, что и в дальнейшем вы будете решать их достойно", - добавил президент.

https://ria.ru/20240319/granitsy-1934241887.html

россия

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россия, владимир путин