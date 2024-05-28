https://ria.ru/20240528/purtov-1948843672.html

Кирилл Пуртов: в столице построена отлаженная система госзаказа

Кирилл Пуртов: в столице построена отлаженная система госзаказа - РИА Новости, 28.05.2024

Кирилл Пуртов: в столице построена отлаженная система госзаказа

С 15 по 17 мая в технопарке инновационного центра "Сколково" прошла выставка-форум "Госзаказ-2024". Более 200 экспонентов из 89 регионов Российской Федерации... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T11:29

2024-05-28T11:29

2024-05-28T11:29

москва

сколково

кирилл пуртов

интервью

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С 15 по 17 мая в технопарке инновационного центра "Сколково" прошла выставка-форум "Госзаказ-2024". Более 200 экспонентов из 89 регионов Российской Федерации представили свои проекты и разработки. В рамках деловой программы прошло 50 мероприятий, где выступило более 200 спикеров.О тенденциях и перспективах госзакупок в Москве РИА Новости поговорили с руководителем столичного департамента по конкурентной политике Кириллом Пуртовым.- Кирилл Сергеевич, какие тенденции в сфере госзакупок демонстрируются на форум-выставке "Госзаказ"?- В первую очередь, здесь обсуждаются вопросы, связанные с развитием законодательства в сфере закупок, автоматизированных информационных систем. Не только узкоспециализированных, региональных систем, а именно систем казначейства, систем федеральных. Нам очень важно обеспечивать прозрачность всех процедур – от планирования закупок до исполнения контрактов. Вот эти все вопросы обсуждаются в рамках форума, на различных сессиях.А на стенде правительства Москвы мы организовали, по сути, каждодневную работу с заказчиками и поставщиками.- Каких успехов достигла столица в госзаказе за прошедший год?- Успехи на самом деле впечатляющие. Объем госзаказа в столице в прошлом году приблизился к 1,8 триллиона рублей. Управлять процессом, связанным с такими суммами, – большая ответственность. Здесь мы должны обеспечивать прозрачность и равные условия для всех участников закупок. И в принципе мы считаем, что это получается: сегодня в столице построена отлаженная система госзаказа.Городская контрактная система сегодня обеспечивает экономию на всех этапах закупочного цикла на уровне 12% в год. При этом экономить мы начинаем уже на этапе планирования. Кроме того, достигается достойный уровень конкуренции. На сегодняшний день по заключенным контрактам у нас сложилось соотношение заказчиков и поставщиков – один к 24. То есть, на одного московского заказчика приходится 24 поставщика из разных регионов страны.- Основной темой выставки-форума в этом году стало повышение эффективности закупок через развитие отечественного промышленного производства. Как с этой задачей справляется Москва?- Мы обеспечиваем поставками необходимых товаров как различные объекты социальной инфраструктуры, так и реализуемые крупные проекты. То есть полностью выполняем все социальные обязательства, реализуем адресную инвестиционную программу. Поэтому в этом плане те действия, которые мы предприняли еще в 2022 году и раньше, сейчас позволяют городу чувствовать себя достаточно стабильно.Если говорить о действиях, которые мы предпринимали, то, естественно, мы перестраивали систему госзаказа. Упрощали, уходили на сокращение сроков, увеличивали авансирование. Ну и самая популярная мера: срок расчета по контрактам сократили с 30 до семи дней.Также проходить достаточно сложный период последних лет нам помогает новая форма взаимоотношений между городом и поставщиками – офсетные контракты. У нас их на сегодняшний день заключено 17 на 341 миллиард рублей. Что из себя представляет офсетный контракт? Это, по сути, взаимные обязательства между столицей и производителями. Производитель локализует либо модернизирует свое производство на территории города, а мы обеспечиваем ему гарантированный сбыт. Такие офсетные контракты мы прежде всего опробовали на производстве лекарственных препаратов и медицинских изделий, а также детского питания. Сейчас идем дальше: проверяем новые отрасли и ряд контрактов уже заключили, например, в сфере ЖКХ. Кроме поставок важной для города отечественной продукции и увеличения налогооблагаемой базы подписание офсетов имеет социальный эффект: благодаря этим проектам создано 6,5 тысячи рабочих мест. А предприниматель, естественно, получает гарантию возврата части своих инвестиций за счет госзаказа. Это, действительно, очень важно на сегодняшний день.Высокий уровень импортозамещения в столице достигается и в закупках малого объема, которые проводятся на Портале поставщиков. Сейчас примерно 80% закупаемой продукции на ресурсе – именно российского производства. При этом из всего количества поставщиков, которые работают на портале, более 90% – это субъекты малого и среднего предпринимательства. Для них это дополнительная возможность найти надежных контрагентов в лице госзаказчиков.- Малый и средний бизнес участвует в закупках только через Портал поставщиков или он может попасть в крупный госзаказ?- Естественно, субъекты малого и среднего предпринимательства могут участвовать не только в закупках на Портале поставщиков. Сегодня в целом все закупки до 20 миллионов рублей мы проводим исключительно среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Поэтому если есть желание, ресурсы и возможности, конечно, ждем любого добросовестного поставщика. Все инструменты для этого есть.- Вернемся к закупкам на Портале поставщиков. Есть ли какие-то предпочтительные отрасли для таких процедур?- Востребованы разные поставки, любые работы и услуги. Начиная от жилищно-коммунального хозяйства и обслуживания, заканчивая сферой соцобеспечения. Например, обеспечение лекарственными препаратами, если есть все разрешительные документы. Или это могут быть товары повседневного спроса – все, что мы тратим, расходуем в течение дня. Пользуются спросом оргтехника, бытовая химия, строительные материалы и другая продукция.- То есть городу может понадобиться все, что угодно?- Не то, чтобы все, что угодно. Все закупки мы планируем и знаем заранее, что нам потребуется. Планы закупок прозрачны и понятны. Это цикличный процесс – из года в год мы приобретаем достаточно предсказуемую номенклатуру продукции, которая требуется городским учреждениям в повседневной работе. Поэтому малый бизнес может видеть все наши закупки. Тем более, что мы применяем стандартизированную типовую документацию. Поэтому если вы не поучаствовали в этом году, то можно подготовиться и поучаствовать в следующем.- Кто предлагает свою продукцию на Портале поставщиков?- На ресурсе сегодня зарегистрировано более 330 тысяч поставщиков. Это предприниматели из разных регионов страны. Город готов работать с любым добросовестным поставщиком, который оказывает услуги, поставляет товары и зарегистрирован на портале.- У вас есть данные из каких регионов приходят поставщики?- Кроме поставщиков из столицы, чаще всего на портале контракты подписывают предприниматели из Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края. Также в числе лидеров по количеству сделок бизнес из Калужской и Самарской областей.- Какова в целом динамика закупок на портале, насколько он популярен у поставщиков?- Портал поставщиков популярен не только в Москве. На нем работает более 57 тысяч заказчиков из 40 регионов России. Если взять динамику первого квартала, то на ресурсе прошло более 150 тысяч сделок на 24 миллиарда рублей. Это на 2,6 миллиарда больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поэтому портал популярен: 40 регионов, 57 тысяч заказчиков, 330 тысяч поставщиков – эти цифры говорят сами за себя.- В чем удобство платформы для разных сторон закупочного процесса?- Удобство прежде всего в том, что все взаимодействие происходит в электронном виде. Предпринимателю для работы на портале требуется, по сути, только компьютер. Закупки и контрактация проходят в электронном виде. Исполнение контракта и его актирование мы тоже обеспечиваем виртуально. Все это создает уникальную ситуацию, когда – с учетом развитой сети доставки – заказчик и поставщик на протяжении всего цикла закупки могут ни разу не встретиться друг с другом. Естественно, такой подход исключает многие риски и субъективные факторы.

https://ria.ru/20240520/produktsiya-1947267193.html

https://ria.ru/20240516/goszakaz-1946530573.html

https://ria.ru/20240515/bagreeva-1946203711.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, сколково, кирилл пуртов, интервью