https://ria.ru/20240528/punkty-1948969208.html

В Свердловской области подготовят ПВР для жителей поселке Березовка

В Свердловской области подготовят ПВР для жителей поселке Березовка - РИА Новости, 28.05.2024

В Свердловской области подготовят ПВР для жителей поселке Березовка

Пункты временного размещения будут при необходимости подготовлены для жителей свердловского поселка Берёзовка, где сгорели 10 жилых домов, сообщает департамент... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T18:07

2024-05-28T18:07

2024-05-28T18:07

происшествия

свердловская область

евгений куйвашев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая - РИА Новости. Пункты временного размещения будут при необходимости подготовлены для жителей свердловского поселка Берёзовка, где сгорели 10 жилых домов, сообщает департамент информационной политики региона. "По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на место пожара выехал глава Артинского городского округа Алексей Константинов. При необходимости будет решён вопрос с размещением жителей повреждённых домов, в населённом пункте есть места для организации временных пунктов размещения", – говорится в сообщении. Ранее в региональном главке МЧС информировали, что днем во вторник в деревне Берёзовка Артинского городского округа начался крупный пожар, в котором сгорели десять частных жилых домов. Площадь возгорания составляла 1,5 тысячи квадратных метров. Позже в ведомстве добавили, что пожар локализован, был спасен один человек, информации о пострадавших к спасателям не поступало. В департаменте отметили, что будет проведена оперативная оценка ущерба для оказания помощи погорельцам. В тушении пожара задействованы 27 человек личного состава МЧС, 12 единиц спецтехники, на помощь к огнеборцам пришли сотрудники Уральской авиабазы.

https://ria.ru/20240526/dubovoe-1948384495.html

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свердловская область

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происшествия, свердловская область, евгений куйвашев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)