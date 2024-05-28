https://ria.ru/20240528/proisshestviya-1948986356.html

В Подмосковье арестовали мужчину, переехавшего девушку на машине

В Подмосковье арестовали мужчину, переехавшего девушку на машине - РИА Новости, 28.05.2024

В Подмосковье арестовали мужчину, переехавшего девушку на машине

Мужчина, задавивший в Подмосковье девушку из-за её решения расстаться, арестован до 26 июля, сообщается в Telegram-канале главного следственного управления... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T19:11

2024-05-28T19:11

2024-05-28T19:11

происшествия

жилье

московская область (подмосковье)

россия

следственный комитет россии (ск рф)

skoda auto

skoda octavia

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Мужчина, задавивший в Подмосковье девушку из-за её решения расстаться, арестован до 26 июля, сообщается в Telegram-канале главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) РФ по Московской области. Ранее в подмосковном главк СК РФ сообщали, что мужчина переехал девушку на машине у кафе на Минском шоссе, возбуждено дело об убийстве. По предварительным данным, причиной стала ссора из-за желания девушки расстаться. "По ходатайству следователя по Можайску ГСУ СК России по Московской области судом обвиняемому в убийстве сожительницы (часть 1 стати 105 УК РФ) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 26.07.2024", - говорится в сообщении. По данным ведомства, следователи провели осмотры автомобиля и места происшествия, допросили свидетелей и обвиняемого, назначили экспертизы. В качестве потерпевшей признана сестра погибшей. Расследование продолжается. В Telegram-канале прокуратуры Московской области уточняется, что вину обвиняемый не признал. Кроме того, в ведомстве добавили, что дальнейшее жизнеустройство двух несовершеннолетних детей обвиняемого и погибшей женщины находится в настоящее время на контроле Рузской городской прокуратуры. Как сообщал ранее столичный главк СК, 26 мая обвиняемый, находясь за рулем Skoda Octavia неподалеку от кафе, расположенного на Минском шоссе, умышленно наехал на сожительницу, после чего продолжил движение, пока автомобиль не столкнулся с деревянным строением. В результате женщина скончалась в больнице от множественных переломов.

https://ria.ru/20231017/dtp-1903393658.html

https://ria.ru/20240521/proisshestviya-1947358957.html

https://ria.ru/20240517/prigovor-1946756767.html

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происшествия, жилье, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф), skoda auto, skoda octavia